Місячне затемнення у Діві вдарить по здоровʼю і грошах: прогноз для знаків зодіаку на 2-8 березня
12:03 • 15120 перегляди
Іран призначив тимчасового лідера після загибелі Алі Хаменеї - ним став Аліреза Арафі
1 березня, 07:44 • 32430 перегляди
Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних силPhoto
1 березня, 01:50 • 52109 перегляди
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
1 березня, 00:05 • 61413 перегляди
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
28 лютого, 21:48 • 72569 перегляди
Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі ХаменеїPhoto
28 лютого, 12:56 • 74110 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 71896 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
28 лютого, 08:36 • 52985 перегляди
Трамп підтвердив участь США в операції Ізраїлю проти Ірану
28 лютого, 07:12 • 53796 перегляди
Ізраїль та США атакували Іран - уражено 30 цілей, включаючи штаб-квартиру розвідки
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Місячне затемнення у Діві вдарить по здоровʼю і грошах: прогноз для знаків зодіаку на 2-8 березня

Київ • УНН

 • 218 перегляди

Цього тижня відбудеться місячне затемнення у Діві та продовжиться ретроградний Меркурій, що вплине на глобальні процеси та повсякденне життя. Астролог Ксенія Базиленко розповіла, як ці події вплинуть на кожен знак зодіаку.

Місячне затемнення у Діві вдарить по здоровʼю і грошах: прогноз для знаків зодіаку на 2-8 березня

Цей тиждень — один із ключових у 2026 році. На нас очікує місячне затемнення у Діві та продовження ретроградного Меркурія. Про те, що приготували нам зірки спеціально для читачів УНН розповіла професійний астролог Ксенія Базиленко. 

3 березня о 13:33 за київським часом відбудеться місячне затемнення у знаку Діви.

"Це завершення коридору затемнень, але його вплив формуватиме події аж до середини вересня. Те, що проявиться зараз, стане основою для подальших процесів", - пояснює астролог. 

Найсильніше затемнення вплине на ті країни де його буде добре видно. А це Північна Америка (США, Канада), частина Азії, Австралія та Нова Зеландія. 

Саме там, вважає астролог, можливі найбільш значущі події — як політичні, так і соціальні. Але й інші регіони світу відчують його енергетику, адже затемнення впливає на глобальні процеси.

За словами Ксенії Базиленко, важливо, що затемнення відбудеться у Діві. На перший план вийдуть здоровʼя, робота, побут, дисципліна, системність та економічні питання. 

"Діва вимагає конкретики. Виграє той, хто мислить практично, не піддається паніці й контролює свої реакції", - каже астролог. 

Водночас три дні перед затемнення, три дні після та сам день затемнення - сповненні емоційності. Понеділок, вівторок і середа додатково посилюються напруженими аспектами Місяця. Це може викликати дратівливість, тривожність, посилення страхів та втрату внутрішньої стабільності. 

У цей час важливо не з’ясовувати стосунки, не приймати імпульсивних рішень і не робити категоричних висновків.

Вплив затемнення на природу 

Окремо варто звернути увагу на природні процеси. Місячні затемнення традиційно пов’язані зі стихією Води, адже Місяць керує рідинами, океанами та всіма водними циклами. У період затемнення можливі посилення природних явищ, пов’язаних із водною стихією: штормові процеси, повені, різкі зміни погодних умов. 

Також Місяць відповідає за фізіологічні рідини організму, тому можливе підвищення чутливості імунної системи та зростання інфекційних процесів. У цей період особливо важливо берегти здоров’я, підтримувати водний баланс і не ігнорувати сигнали організму.

Ретроградний Меркурій: сповільнення мислення

Меркурій продовжує ретроградний рух у Рибах.

Ближче до вихідних відбудеться його точне з’єднання із Сонцем — так зване "спалення" Меркурія. В астрології це означає, що його вплив ослабне.

Ретроградний Меркурій спричиняє інформаційну плутанину, затримку та помилки в документах. Саме тому варто зачекати з важливими переговорами, емоційним навантаженням та плановими медичними втручаннями. 

Політичний фон: кармічні процеси

Поєднання місячного затемнення та ретроградного Меркурія створює дуже складний політичний фон, пояснює астролог. 

"Можуть виникати непередбачувані ситуації, різкі заяви, інформаційні вкиди. Але не все, що буде озвучено цього тижня, матиме реальний зміст. Частина процесів залишиться прихованою. Деякі рішення, які здаватимуться остаточними, можуть змінитися", - розповіла Ксенія Базиленко. 

Тому зараз не варто робити категоричних висновків.

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 2–8 березня

Овен

Для вас це глибокий внутрішній тиждень. Активується зона підсвідомості, прихованих страхів і завершення старих історій.

Можуть підніматися переживання, які ви давно відкладали. Не тисніть на себе — краще усвідомити і відпустити.

Порада: не починайте нові проєкти. Завершуйте старе і більше відпочивайте.

Телець

Тиждень пов’язаний із друзями, колективами та соціальними контактами. Можливі перегляди стосунків у вашому оточенні.

Не довіряйте чуткам і не робіть висновків на емоціях.

Порада: перевіряйте інформацію і не втягайтесь у конфлікти.

Близнюки

Акцент на кар’єрі та професійних питаннях. Можуть виникати затримки або зміни планів.

Не поспішайте приймати рішення щодо роботи. Дайте ситуації стабілізуватися.

Порада: спокій і системність зараз важливіші за швидкість.

Рак

Тема світогляду, навчання, документів і подорожей може виходити на перший план.

Уникайте юридичних поспіхів. Перевіряйте папери двічі.

Порада: не підписуйте важливих документів без ретельної перевірки.

Лев

Тиждень глибоких фінансових та емоційних трансформацій. Можуть підніматися питання боргів, спільних ресурсів або довіри.

Не вступайте у фінансові ризики.

Порада: тримайте баланс між емоціями і розрахунком.

Діва

Місячне затемнення відбувається у вашому знаку. Це відповідальний період для вас.

Можливі зміни в особистому житті або внутрішньому самосприйнятті. Не реагуйте різко.

Порада: контролюйте емоції і не приймайте доленосних рішень у перші дні затемнення.

Терези

Тиждень потребує більше уваги до здоров’я та режиму.

Можлива перевтома або загострення старих симптомів.

Порада: не перевантажуйте себе і не експериментуйте з лікуванням.

Скорпіон

Активується тема кохання, дітей та творчості.

Можливе повернення минулих почуттів або розчарувань. Не ідеалізуйте ситуацію.

Порада: дивіться на факти, а не на очікування.

Стрілець

Фокус на домі, родині та внутрішній стабільності.

Можливі напружені розмови з близькими. Не загострюйте.

Порада: краще промовчати, ніж сказати зайве.

Козоріг

Тиждень активної комунікації, але з ризиком непорозумінь.

Можливі затримки у поїздках або документах.

Порада: не поспішайте з висновками і рішеннями.

Водолій

Фінансові питання можуть потребувати перегляду.

Не робіть великих покупок і не ризикуйте інвестиціями.

Порада: стабільність важливіша за імпульс.

Риби

Для вас це дуже відповідальний період. Сонце у вашому знаку підсилює всі процеси.

Можуть загострюватися стосунки або з’являтися важливі рішення щодо партнерства.

Порада: не поспішайте діяти. Спочатку проаналізуйте, потім реагуйте.

Євген Царенко

СуспільствоГороскоп
