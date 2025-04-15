Північна Америка

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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини
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12:10 • 2668 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 28354 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

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14 квітня, 10:52 • 135692 перегляди

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14 квітня, 06:46 • 164710 перегляди

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Березень цього року став найтеплішим в Європі за всю історію спостережень - дослідження

За даними Copernicus, березень 2025 року став найтеплішим в Європі з 1940 року, середня температура перевищила норму на 2,41°C. Арктичний морський лід досяг рекордно низького рівня.

Суспільство • 8 квітня, 09:22 • 9385 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Часткове сонячне затемнення буде видно зі сходу Північної Америки, Гренландії, більшої частини Європи та деяких районів північно-західної Африки. У Лондоні затемнення розпочнеться о 12:07 за Києвом.

Суспільство • 29 березня, 09:57 • 154804 перегляди

"Мексиканська Америка" звучить непогано: президентка Мексики відповіла Трампу

Президент Мексики Клаудія Шейнбаум відповіла на ідею Трампа перейменувати Мексиканську затоку. Вона запропонувала називати всю Північну Америку "Мексиканською Америкою", посилаючись на карту 1607 року.

Новини Світу • 8 січня, 20:02 • 25353 перегляди

"Муфаса: Король Лев" лідирує в касових зборах на початку 2025 року

Фільм "Муфаса: Король Лев" зібрав 168,7 мільйонів доларів за три тижні прокату. Мюзикл про тварин від Баррі Дженкінса увійшов до топ-15 найкасовіших релізів 2024 року в Північній Америці.

Культура • 5 січня, 10:27 • 98254 перегляди

Люди, які пʼють багато кави, мають менше ризиків захворіти на рак - дослідники

Дослідження показало, що люди, які п'ють понад 4 чашки кави щодня, мають на 17% менший ризик раку голови та шиї. Вживання чаю також впливає на ризик, але результати менш однозначні.

Суспільство • 23 грудня, 11:11 • 12816 перегляди
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Нові підприємства, гранти для бізнесу, інвестиції: як у громадах Київщини підтримують розвиток економіки

Як у громадах Київщини підтримують розвиток економіки.

Економіка • 14 жовтня, 12:52 • 126207 перегляди

За пів століття чисельність диких тварин у світі скоротилася більш як на 70% - звіт WWF

За даними WWF, чисельність диких тварин у світі зменшилася на 73% з 1970 року через вплив людини. Найбільше постраждали прісноводні види, основними загрозами є втрата середовищ існування та надмірна експлуатація.

Новини Світу • 10 жовтня, 23:48 • 17081 перегляди

ЮНІСЕФ: понад 370 мільйонів дівчаток і жінок стали жертвами сексуального насильства в дитинстві

Понад 370 млн дівчат і жінок у світі зазнали зґвалтування або сексуального нападу до 18 років. Від 240 до 310 млн хлопчиків також стали жертвами сексуального насильства в дитинстві.

Новини Світу • 10 жовтня, 12:18 • 12069 перегляди

Президент України запросив Китай та Бразилію на другий Саміт миру

Президент України Зеленський запросив Китай і Бразилію на другий Саміт миру під час виступу в Радбезі ООН. Він наголосив на важливості участі всіх країн у процесі досягнення справедливого і довготривалого миру.

Війна • 24 вересня, 20:11 • 29828 перегляди

13 серпня: Міжнародний день броненосця, Всесвітній день шульги

Ареалом проживання броненосців є Південна Америка. Вважається, що ці тварини жили ще за часів динозаврів, їх пращурами були гліптодонти. Броненосці - це єдині ссавці на планеті, тіло яких повністю вкрито твердим панциром.

УНН Lite • 13 серпня, 03:11 • 105066 перегляди

День медичного працівника України, День народження гамбургера, День трансатлантичного зв’язку. Що ще можна відзначити 27 липня

Сьогодні, 27 липня, в Україні своє професійне свято відзначають медичні працівники. До 2023 року за рядянською традицією День медика в Україні відзначали у третю неділю червня. Миеулого року дату святкування перенесли на 27 липня.

УНН Lite • 27 липня, 03:17 • 96083 перегляди

МЗС України розширило доступ до консульських послуг за кордоном: додалися 24 установи у 20 країнах

Міністерство закордонних справ України розширило доступ до консульських послуг за кордоном, надавши 24 установам у 20 країнах доступ до Державного реєстру актів цивільного стану громадян, що дозволить українцям отримувати повторні свідоцтва та витяги з реєстру.

Політика • 15 липня, 12:54 • 30920 перегляди

"Думками навиворіт 2" очолює бокс-офіс США, касові збори у світі вже понад мільярд доларів

Анімаційний фільм студії Pixar "Навиворіт 2" зібрав понад 1 мільярд доларів у світовому прокаті.

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Споживання енергії Китаєм на людину вперше перевищило європейське

У минулому році споживання енергії в Китаї на душу населення вперше перевищило аналогічний показник в Європі, що обумовлено розширенням центрів обробки даних, інфраструктури 5G і зарядки електромобілів, а також заводів, що працюють на повну потужність для задоволення попиту за кордоном.

Економіка • 20 червня, 00:40 • 32567 перегляди

Зеленський: домовленості на Саміті миру мають стати частиною миротворчого процесу

Усе, про що буде домовлено на Саміті миру, стане частиною миротворчого процесу, заявив Зеленський.

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Саміт миру: Зеленський зустрівся з президенткою Швейцарії

Президент України Володимир Зеленський, прибувши на Саміт миру, зустрівся із президенткою Швейцарії Віолою Амхерд і висловив переконання, що все, про що буде домовлено сьогодні на Саміті, де представлені всі частини світу, всі континенти, різні нації, стане частиною такого потрібного миротворчого процесу.

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Спільний перший крок до справедливого миру на основі Статуту ООН - Зеленський про Саміт миру

Розпочинається Глобальний саміт миру за участю представників 100 країн та організацій з усіх континентів, метою якого є пошук справедливого миру, заснованого на міжнародному праві та Статуті ООН.

Війна • 15 червня, 10:39 • 32404 перегляди

Ідею Гетманцева розігрувати бронь від мобілізації у лотерею у соцмережах порівняли з "Голодними іграми"

Користувачі соціальних мереж жорстко розкритикували ідею голови податкового комітету Ради Данила Гетманцева розігрувати мобілізаційні броні в лотерею, порівнявши її з фільмом "Голодні ігри".

Економіка • 23 травня, 13:17 • 51251 перегляди

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ФІФА може дозволити проведення матчів національних чемпіонатів за кордоном, а також створити робочу групу для вивчення можливості проведення матчів таких ліг, як Ла Ліга та Прем'єр-ліга, у прибуткових регіонах, таких як Північна Америка та Азія.

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Середня температура у квітні цього року побила попередній рекорд 2016 року

Квітень 2024 року став найтеплішим квітнем за всю історію спостережень у світі: температура була на 0,67°C вищою за середній показник 1991-2020 років і на 0,14°C вищою за попередній рекорд, встановлений у 2016 році. Водночас, це супроводжувалося екстремальними погодними явищами в усьому світі.

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Спека в Мексиці побила рекорди у десяти містах, включаючи Мехіко

Мексика пережила рекордні температури в 10 містах, включаючи столицю, на тлі сильної спеки, яка спричинила відключення електроенергії та перенапруження електромережі.

Новини Світу • 11 травня, 11:41 • 30375 перегляди

Вступ до магістратури: у МОН розповіли, яким цьогоріч буде іспит

Єдиний вступний іспит для вступу до магістратури в Україні складатиметься з двох частин на 30 та 27 питань відповідно. У МОН очікують, що цьогоріч близько 90 тисяч студентів подадуть заявки на вступ до магістратури.

Суспільство • 7 травня, 11:22 • 16419 перегляди

Toyota вперше в історії продала понад 10 млн авто за рік

У 2023 фінансовому році Toyota досягла рекордних світових продажів автомобілів - 10,31 мільйона одиниць, вперше перевищивши позначку в 10 мільйонів завдяки зростанню продажів за кордоном, зокрема гібридних моделей у Північній Америці та Європі.

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Єрмак обговорив інвестиційні перспективи в Україні з міжнародною групою CRH

Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак обговорив перспективи інвестування в Україну з представниками компанії CRH, найбільшого виробника будівельних матеріалів у Північній Америці та Європі, запевнивши їх у повній підтримці та сприятливих умовах для таких великих інвесторів.

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"Це створює більшу безпеку для всіх нас в Європі" – генсек НАТО про голосування за допомогу Україні

За словами Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, Палата представників Конгресу США схвалила новий великий пакет допомоги Україні, який підвищить здатність України захистити себе від російських загарбників і зміцнить безпеку в Європі та Північній Америці.

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Потепління вод в Антарктиці спровокувало зростання рівня моря в Атлантиці

Аномально швидке підвищення рівня моря в деяких регіонах північно-західної Атлантики пов'язане з підвищенням температури в глибоких водах, що впадають в Атлантику з антарктичного узбережжя, внаслідок глобального потепління, спричиненого діяльністю людини.

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У США жінка стріляла у водіїв, заявивши, що Бог велів їй це через затемнення

Жінка підстрелила двох водіїв у Флориді, стверджуючи, що їй це було наказано Богом через сонячне затемнення, і була заарештована і звинувачена в замаху на вбивство.

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Повне сонячне затемнення: захоплюючі кадри

Повне сонячне затемнення охопило Північну Америку 8 квітня, його було видно від Мексики до Канади.

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Повне сонячне затемнення: де та як спостерігати за явищем розповіли у NASA

Повне сонячне затемнення перетне Північну Америку 8 квітня 2024 року, пройшовши над Мексикою, США та Канадою, NASA дали рекомендації щодо безпеки спостереження за рідкісним астрономічним явищем, та розповіли де можна спостерігати за заземленням в режимі онлайн.

Новини Світу • 8 квітня, 19:52 • 73769 перегляди

Україна має збільшити фінансування Служби зовнішньої розвідки для протидії російським викликам - Зеленський

Президент Зеленський оголосив про збільшення фінансування Служби зовнішньої розвідки України для протидії російським викликам і розширення її оперативних можливостей.

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