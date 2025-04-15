Північна Америка

У США жінка стріляла у водіїв, заявивши, що Бог велів їй це через затемнення

Жінка підстрелила двох водіїв у Флориді, стверджуючи, що їй це було наказано Богом через сонячне затемнення, і була заарештована і звинувачена в замаху на вбивство.