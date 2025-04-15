Північна Америка

За даними Copernicus, березень 2025 року став найтеплішим в Європі з 1940 року, середня температура перевищила норму на 2,41°C. Арктичний морський лід досяг рекордно низького рівня.
Часткове сонячне затемнення буде видно зі сходу Північної Америки, Гренландії, більшої частини Європи та деяких районів північно-західної Африки. У Лондоні затемнення розпочнеться о 12:07 за Києвом.
Президент Мексики Клаудія Шейнбаум відповіла на ідею Трампа перейменувати Мексиканську затоку. Вона запропонувала називати всю Північну Америку "Мексиканською Америкою", посилаючись на карту 1607 року.
Фільм "Муфаса: Король Лев" зібрав 168,7 мільйонів доларів за три тижні прокату. Мюзикл про тварин від Баррі Дженкінса увійшов до топ-15 найкасовіших релізів 2024 року в Північній Америці.
Дослідження показало, що люди, які п'ють понад 4 чашки кави щодня, мають на 17% менший ризик раку голови та шиї. Вживання чаю також впливає на ризик, але результати менш однозначні.
Як у громадах Київщини підтримують розвиток економіки.
За даними WWF, чисельність диких тварин у світі зменшилася на 73% з 1970 року через вплив людини. Найбільше постраждали прісноводні види, основними загрозами є втрата середовищ існування та надмірна експлуатація.
Понад 370 млн дівчат і жінок у світі зазнали зґвалтування або сексуального нападу до 18 років. Від 240 до 310 млн хлопчиків також стали жертвами сексуального насильства в дитинстві.
Президент України Зеленський запросив Китай і Бразилію на другий Саміт миру під час виступу в Радбезі ООН. Він наголосив на важливості участі всіх країн у процесі досягнення справедливого і довготривалого миру.
Ареалом проживання броненосців є Південна Америка. Вважається, що ці тварини жили ще за часів динозаврів, їх пращурами були гліптодонти. Броненосці - це єдині ссавці на планеті, тіло яких повністю вкрито твердим панциром.
Сьогодні, 27 липня, в Україні своє професійне свято відзначають медичні працівники. До 2023 року за рядянською традицією День медика в Україні відзначали у третю неділю червня. Миеулого року дату святкування перенесли на 27 липня.
Міністерство закордонних справ України розширило доступ до консульських послуг за кордоном, надавши 24 установам у 20 країнах доступ до Державного реєстру актів цивільного стану громадян, що дозволить українцям отримувати повторні свідоцтва та витяги з реєстру.
Анімаційний фільм студії Pixar "Навиворіт 2" зібрав понад 1 мільярд доларів у світовому прокаті.
У минулому році споживання енергії в Китаї на душу населення вперше перевищило аналогічний показник в Європі, що обумовлено розширенням центрів обробки даних, інфраструктури 5G і зарядки електромобілів, а також заводів, що працюють на повну потужність для задоволення попиту за кордоном.
Усе, про що буде домовлено на Саміті миру, стане частиною миротворчого процесу, заявив Зеленський.
Президент України Володимир Зеленський, прибувши на Саміт миру, зустрівся із президенткою Швейцарії Віолою Амхерд і висловив переконання, що все, про що буде домовлено сьогодні на Саміті, де представлені всі частини світу, всі континенти, різні нації, стане частиною такого потрібного миротворчого процесу.
Розпочинається Глобальний саміт миру за участю представників 100 країн та організацій з усіх континентів, метою якого є пошук справедливого миру, заснованого на міжнародному праві та Статуті ООН.
Користувачі соціальних мереж жорстко розкритикували ідею голови податкового комітету Ради Данила Гетманцева розігрувати мобілізаційні броні в лотерею, порівнявши її з фільмом "Голодні ігри".
ФІФА може дозволити проведення матчів національних чемпіонатів за кордоном, а також створити робочу групу для вивчення можливості проведення матчів таких ліг, як Ла Ліга та Прем'єр-ліга, у прибуткових регіонах, таких як Північна Америка та Азія.
Квітень 2024 року став найтеплішим квітнем за всю історію спостережень у світі: температура була на 0,67°C вищою за середній показник 1991-2020 років і на 0,14°C вищою за попередній рекорд, встановлений у 2016 році. Водночас, це супроводжувалося екстремальними погодними явищами в усьому світі.
Мексика пережила рекордні температури в 10 містах, включаючи столицю, на тлі сильної спеки, яка спричинила відключення електроенергії та перенапруження електромережі.
Єдиний вступний іспит для вступу до магістратури в Україні складатиметься з двох частин на 30 та 27 питань відповідно. У МОН очікують, що цьогоріч близько 90 тисяч студентів подадуть заявки на вступ до магістратури.
У 2023 фінансовому році Toyota досягла рекордних світових продажів автомобілів - 10,31 мільйона одиниць, вперше перевищивши позначку в 10 мільйонів завдяки зростанню продажів за кордоном, зокрема гібридних моделей у Північній Америці та Європі.
Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак обговорив перспективи інвестування в Україну з представниками компанії CRH, найбільшого виробника будівельних матеріалів у Північній Америці та Європі, запевнивши їх у повній підтримці та сприятливих умовах для таких великих інвесторів.
За словами Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, Палата представників Конгресу США схвалила новий великий пакет допомоги Україні, який підвищить здатність України захистити себе від російських загарбників і зміцнить безпеку в Європі та Північній Америці.
Аномально швидке підвищення рівня моря в деяких регіонах північно-західної Атлантики пов'язане з підвищенням температури в глибоких водах, що впадають в Атлантику з антарктичного узбережжя, внаслідок глобального потепління, спричиненого діяльністю людини.
Жінка підстрелила двох водіїв у Флориді, стверджуючи, що їй це було наказано Богом через сонячне затемнення, і була заарештована і звинувачена в замаху на вбивство.
Повне сонячне затемнення охопило Північну Америку 8 квітня, його було видно від Мексики до Канади.
Повне сонячне затемнення перетне Північну Америку 8 квітня 2024 року, пройшовши над Мексикою, США та Канадою, NASA дали рекомендації щодо безпеки спостереження за рідкісним астрономічним явищем, та розповіли де можна спостерігати за заземленням в режимі онлайн.
Президент Зеленський оголосив про збільшення фінансування Служби зовнішньої розвідки України для протидії російським викликам і розширення її оперативних можливостей.