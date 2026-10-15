Річки на Алясці стають іржавими та отруйними – вчені зафіксували зростання концентрації металів у 70 разів
Київ • УНН
Танення вічної мерзлоти вимиває метали у річки Аляски, змінюючи їхній колір і склад. Забруднення загрожує екосистемам і лососевим.
Через танення вічної мерзлоти річки на Алясці змінюють колір і забруднюються металами, концентрація яких в окремих місцях зросла у 70 разів. Науковці попереджають, що цей процес загрожує водним екосистемам і місцевим громадам. Про це повідомляє LRT із посиланням на ScienceAlert, пише УНН.
Деталі
Протягом останніх років дослідники спостерігають незвичне явище в горах Брукс на Алясці: колись прозорі річки та озера поступово набувають іржаво-коричневого відтінку. Причиною може бути потепління, через яке відтають ґрунти, що залишалися замерзлими тисячоліттями.
Вода проникає крізь розморожені породи та вимиває з них залізо, алюміній, марганець, цинк, нікель, кадмій та інші елементи. Унаслідок хімічних реакцій ці речовини потрапляють у річки, змінюючи їхній колір і склад.
У деяких річках вода стала кислішою, ніж шахтні стоки
У 2022–2024 роках науковці дослідили воду в 6 річкових басейнах Аляски. Окремі зразки виявилися кислішими та більш насиченими металами, ніж стічні води з шахт.
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Особливо тривожні показники зафіксували в річці Салмон, де один із забруднених потоків підвищив концентрацію металів у 70 разів порівняно зі звичайним рівнем.
Дослідники пов'язують різке погіршення якості води з рекордно спекотним літом 2019 року. Після нього в річках значно зросла концентрація сульфатів і цинку.
Із 2018 року подібні явища зафіксували вже у понад 200 річках і струмках Північної Америки. Вчені попереджають, що забруднення може спричиняти загибель рослинності та скорочення популяцій лосося, сига й інших водних тварин.
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