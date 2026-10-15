Реки на Аляске становятся ржавыми и ядовитыми — учёные зафиксировали рост концентрации металлов в 70 раз

Из-за таяния вечной мерзлоты реки на Аляске меняют цвет и загрязняются металлами, концентрация которых в отдельных местах выросла в 70 раз. Учёные предупреждают, что этот процесс угрожает водным экосистемам и местным сообществам. Об этом сообщает LRT со ссылкой на ScienceAlert, пишет УНН.

Детали

В последние годы исследователи наблюдают необычное явление в горах Брукс на Аляске: некогда прозрачные реки и озёра постепенно приобретают ржаво-коричневый оттенок. Причиной может быть потепление, из-за которого оттаивают почвы, остававшиеся замёрзшими тысячелетиями.

Вода проникает сквозь оттаявшие породы и вымывает из них железо, алюминий, марганец, цинк, никель, кадмий и другие элементы. В результате химических реакций эти вещества попадают в реки, изменяя их цвет и состав.

В некоторых реках вода стала более кислой, чем шахтные стоки

В 2022–2024 годах учёные исследовали воду в 6 речных бассейнах Аляски. Отдельные образцы оказались более кислыми и более насыщенными металлами, чем сточные воды из шахт.

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Особенно тревожные показатели зафиксировали в реке Салмон, где один из загрязнённых потоков повысил концентрацию металлов в 70 раз по сравнению с обычным уровнем.

Исследователи связывают резкое ухудшение качества воды с рекордно жарким летом 2019 года. После него в реках значительно выросла концентрация сульфатов и цинка.

С 2018 года подобные явления зафиксировали уже более чем в 200 реках и ручьях Северной Америки. Учёные предупреждают, что загрязнение может привести к гибели растительности и сокращению популяций лосося, сига и других водных животных.

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