Украинский вещатель «Суспільне Мовлення», занимающийся организацией отбора на «Евровидение» в Украине, опубликовал лонг-лист Нацотбора на «Евровидение-2027». В него вошли 18 исполнителей, которые будут бороться за право представить Украину на международном конкурсе, который пройдет в городе Бургасе в Болгарии, пишет УНН.

Кто в лонг-листе

Лонг-лист Нацотбора-2027 выглядит так:

ANKA. Epolets. FOLKULAKA. GANNA. HITS’ FACTORY. melos. Mia Ramari. Povin’. SKYLERR. SPOKUSY. Stasya. Vlad Darwin. YAGODY. YAKAYA. YARIMA. Кажанна. Солідні люди. Уляна Шуба.

Список в этом году сформировали из 217 заявок, среди которых 153 сольных исполнителя и 48 групп.

«Наконец лонг-лист Нацотбора-2027 готов! Это мой третий Нацотбор в качестве музыкального продюсера, автора и музыканта. Я прекрасно знаю, сколько души, энергии и ресурсов вы вкладываете в каждый трек. Я знаю, что каждая песня — это ваш ребенок, которого вы вынашивали и полюбили всем сердцем. Заявок много, и среди них есть как новые имена, так и известные всем вам артисты. Наша сцена очень многогранна, я очень благодарен всем, кто создал свою лучшую песню в этом году. Каждый из вас имеет свое лицо, свой стиль, свой характер. И каждый из вас получит шанс войти в историю украинской музыки, а возможно, и мировой», — прокомментировал музыкальный продюсер Дмитрий Шуров (Pianoboy).

Когда ожидать выступлений

Время прослушивания пока не определено.

«В ближайшее время пройдет прослушивание отобранных участников, на котором выберут финалистов Нацотбора-2027», — отметили организаторы.

Среди участников лонг-листа, которые по результатам прослушиваний не попадут в список финалистов, будет проведено рейтинговое онлайн-голосование — оно определит еще одного участника финала.

В финале Нацотбора, который «состоится в феврале 2027 года», примут участие минимум 7 исполнителей. Как и в предыдущие годы, победителя Нацотбора определят по результатам голосования жюри и зрителей.

Когда и где пройдет «Евровидение-2027»

71-й конкурс «Евровидение» впервые пройдет в Болгарии в результате победы певицы DARA с песней «Bangaranga». Местом проведения конкурса станет приморский болгарский город Бургас и площадка «Арена Бургас».

Полуфиналы состоятся 11 и 13 мая, гранд-финал — 15 мая на новой спортивно-развлекательной площадке «Арена Бургас».

36 стран официально подтвердили участие в «Евровидении-2027», среди них Украина, а Канада дебютирует на конкурсе