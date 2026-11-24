Евровидение-2027: кто попал в лонг-лист нацотбора
Киев • УНН
В лонг-лист вошли 18 исполнителей из 217 заявок. Финал отбора состоится в феврале 2027 года перед Евровидением в Бургасе.
Украинский вещатель «Суспільне Мовлення», занимающийся организацией отбора на «Евровидение» в Украине, опубликовал лонг-лист Нацотбора на «Евровидение-2027». В него вошли 18 исполнителей, которые будут бороться за право представить Украину на международном конкурсе, который пройдет в городе Бургасе в Болгарии, пишет УНН.
Кто в лонг-листе
Лонг-лист Нацотбора-2027 выглядит так:
- ANKA.
- Epolets.
- FOLKULAKA.
- GANNA.
- HITS’ FACTORY.
- melos.
- Mia Ramari.
- Povin’.
- SKYLERR.
- SPOKUSY.
- Stasya.
- Vlad Darwin.
- YAGODY.
- YAKAYA.
- YARIMA.
- Кажанна.
- Солідні люди.
- Уляна Шуба.
Список в этом году сформировали из 217 заявок, среди которых 153 сольных исполнителя и 48 групп.
«Наконец лонг-лист Нацотбора-2027 готов! Это мой третий Нацотбор в качестве музыкального продюсера, автора и музыканта. Я прекрасно знаю, сколько души, энергии и ресурсов вы вкладываете в каждый трек. Я знаю, что каждая песня — это ваш ребенок, которого вы вынашивали и полюбили всем сердцем. Заявок много, и среди них есть как новые имена, так и известные всем вам артисты. Наша сцена очень многогранна, я очень благодарен всем, кто создал свою лучшую песню в этом году. Каждый из вас имеет свое лицо, свой стиль, свой характер. И каждый из вас получит шанс войти в историю украинской музыки, а возможно, и мировой», — прокомментировал музыкальный продюсер Дмитрий Шуров (Pianoboy).
Когда ожидать выступлений
Время прослушивания пока не определено.
«В ближайшее время пройдет прослушивание отобранных участников, на котором выберут финалистов Нацотбора-2027», — отметили организаторы.
Среди участников лонг-листа, которые по результатам прослушиваний не попадут в список финалистов, будет проведено рейтинговое онлайн-голосование — оно определит еще одного участника финала.
В финале Нацотбора, который «состоится в феврале 2027 года», примут участие минимум 7 исполнителей. Как и в предыдущие годы, победителя Нацотбора определят по результатам голосования жюри и зрителей.
Когда и где пройдет «Евровидение-2027»
71-й конкурс «Евровидение» впервые пройдет в Болгарии в результате победы певицы DARA с песней «Bangaranga». Местом проведения конкурса станет приморский болгарский город Бургас и площадка «Арена Бургас».
Полуфиналы состоятся 11 и 13 мая, гранд-финал — 15 мая на новой спортивно-развлекательной площадке «Арена Бургас».
36 стран официально подтвердили участие в «Евровидении-2027», среди них Украина, а Канада дебютирует на конкурсе29.10.26, 02:06 • 24627 просмотров