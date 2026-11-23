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россия продолжает методично атаковать мосты в украинской столице, пытаясь отрезать правый берег от левого и усложнить повседневную жизнь киевлян. Только за последние два неполных месяца вс рф атаковали переправы Киева 9 раз. Всего под вражеским огнём оказались четыре моста: Южный, Северный, Дарницкий и Подольско-Воскресенский.

А теперь представим, что однажды все мосты через Днепр станут недоступными для движения. Автомобили больше не смогут пересекать реку, общественный транспорт будет вынужден менять маршруты, привычные поездки с левого берега на правый превратятся в сложную логистическую задачу.

Сможет ли метро обеспечить сообщение, как будут работать больницы, магазины и предприятия и хватит ли городу альтернативных путей, разобрался УНН.

Как будут передвигаться киевляне без моста Метро и других переправ и начнётся ли транспортный коллапс

Первыми последствия такого негативного сценария ощутят автомобилисты и пассажиры общественного транспорта. Сегодня сообщение между берегами в Киеве обеспечивают Северный, Подольско-Воскресенский, мост Метро, мост имени Патона, Дарницкий и Южный. Каждый из них обслуживает отдельные транспортные направления. Поэтому, если из-за атаки противника мосты одновременно или с минимальным временным интервалом выйдут из строя, будет нарушена вся отлаженная десятилетиями транспортная система мегаполиса.

Часть киевлян сможет перейти на дистанционный формат работы или обучения, но другим придётся искать альтернативные маршруты или менять место работы. Для тех работников, чья деятельность непосредственно связана с физическим присутствием, проблема будет ещё сложнее.

Особый вопрос — метрополитен. На первый взгляд, именно он мог бы стать главной альтернативой автомобильным мостам. Однако красная линия метро пересекает Днепр по мосту Метро, а зелёная — через Южный мост. То есть при сценарии, когда все переправы становятся недоступными, эти участки также не смогут обеспечивать привычное сообщение. Синяя линия метро остаётся на правом берегу и не может самостоятельно компенсировать потерю межбереговых маршрутов. Следовательно, метрополитен сможет продолжать выполнять важную транспортную функцию внутри отдельных частей города, но не решит проблему их сообщения.

Дополнительным ресурсом могла бы стать Киевская городская электричка. Она имеет собственную железнодорожную инфраструктуру и обеспечивает сообщение между рядом районов столицы. Однако её возможности также зависят от доступности железнодорожных переходов через Днепр. Если предположить недоступность абсолютно всех мостов, включая железнодорожные, этот вариант тоже не сможет полностью решить проблему.

Два берега — два хозяйства? Как проблемы с мостами повлияют на экономическую жизнь столицы

Транспортная изоляция неизбежно скажется на экономике столицы. Исторически на левом берегу значительную часть территории занимают жилые массивы, тогда как многие офисы, административные учреждения и рабочие места сосредоточены на правом. Это сформировало ежедневное маятниковое движение: утром люди направляются на работу, а вечером возвращаются домой.

По данным, которые привёл в своей авторской колонке заместитель председателя парламентского комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко, автобусные и троллейбусные маршруты, соединявшие оба берега, в 2024 году перевозили в среднем почти 152 тысячи пассажиров в сутки.

В случае потери мостового сообщения предприятия столкнутся с трудностями в обеспечении персоналом, доставке сырья и готовой продукции. Особенно уязвимыми могут оказаться логистические компании, курьерские службы, торговые сети и бизнесы, деятельность которых предусматривает ежедневное перемещение товаров между берегами. Крупные компании потенциально смогут организовать дистанционную работу или временно перераспределить персонал между офисами. А вот малому бизнесу будет сложнее: кофейни, магазины, рестораны и сервисные предприятия в значительной степени зависят от доступности клиентов и работников.

В связи с этим часть экономической активности может переместиться ближе к местам проживания людей. Например, жители левого берега будут чаще пользоваться местными торговыми центрами, заведениями питания и сервисами. Однако это не будет означать полноценного переноса экономического центра столицы. Ведь предприятия не могут быстро изменить местоположение офисов, производств и инфраструктуры.

Если Днепр разделит Киев: что произойдет с медициной и успеют ли экстренные службы на помощь

Отдельное и наиболее чувствительное последствие — доступность медицинской помощи. В критической ситуации даже дополнительные 15–20 минут в пути могут иметь значение для пациента с инфарктом, инсультом, тяжелой травмой или другими неотложными состояниями.

По информации городского Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, в Киеве работает сеть отделений экстренной помощи, а бригады выезжают круглосуточно. Но организация этой системы предусматривает взаимодействие с другими службами и медицинскими учреждениями во время чрезвычайных ситуаций. Поэтому, если мосты будут недоступны, медикам придется максимально ориентироваться на возможности больниц каждого берега. И первостепенное значение будут иметь наличие необходимого оборудования, специалистов, операционных и реанимационных отделений.

При таком сценарии городу пришлось бы пересмотреть распределение пациентов, маршруты госпитализации и размещение бригад скорой помощи. Вероятно, пришлось бы усилить дежурства на обоих берегах, чтобы минимизировать необходимость транспортировки пациентов через реку.

Подобные трудности могут возникнуть и в работе пожарно-спасательных подразделений, полиции и аварийных бригад коммунальных служб. Им придется действовать с учетом транспортных ограничений, а это потребует большего количества ресурсов непосредственно на местах.

Продукты, топливо, вода и электричество: выдержит ли столичная инфраструктура отсутствие мостов

Еще одна проблема — обеспечение города товарами первой необходимости. Даже если склады, супермаркеты и распределительные центры продолжат работать, нарушение транспортной логистики может привести к задержкам с поставками продуктов, медикаментов, топлива и других необходимых ресурсов. Наибольшее значение в таком случае будет иметь независимость логистических цепочек каждого берега. Если магазины и предприятия имеют местных поставщиков, склады и резервы, последствия могут быть менее ощутимыми. Если же поставки зависят от регулярных перевозок через Днепр, проблемы возникнут быстрее.

Также возникнут вопросы со стойкостью критической инфраструктуры. Ведь городу необходимо понимать, насколько автономно могут функционировать системы жизнеобеспечения каждого берега, где расположены резервные мощности и способны ли коммунальные службы оперативно устранять аварии без возможности быстро пересечь Днепр.

Что будет, если Киев останется без мостов: последствия для миллионов жителей и гостей столицы

Для обычных жителей последствия могут оказаться не менее ощутимыми, чем для бизнеса или коммунальных предприятий. Семьи, члены которых живут на разных берегах, потеряют возможность быстро навещать друг друга. Родителям будет сложнее забирать детей от родственников, живущих на другом берегу, а школьникам и студентам придется пересматривать привычные маршруты.

Проблемы могут возникнуть и с доступностью административных услуг, государственных учреждений, учебных заведений и социальных сервисов. Часть услуг можно будет получать онлайн, но далеко не все процессы возможно полностью перевести в цифровой формат. Если ситуация затянется на недели или месяцы, это может повлиять и на рынок недвижимости. Жилье на том берегу, где расположены работа, учеба и основные потребности человека, может стать более привлекательным. В то же время быстрое массовое переселение маловероятно из-за стоимости недвижимости, ограниченного предложения и других жизненных обстоятельств.

В конечном счете транспортная проблема постепенно будет превращаться в социальную: будут меняться привычки, маршруты, места работы и даже принципы организации повседневной жизни.

Чем заменить мосты через Днепр: какие альтернативы есть у Киева на случай транспортной блокады

Один из вариантов, который часто упоминают эксперты, политики и чиновники в контексте альтернативного сообщения, — речной транспорт. Теоретически через Днепр можно организовать пассажирские переправы с помощью катеров или паромов. Однако на практике такой вариант имеет ряд ограничений.

Прежде всего речь идет о количестве судов, пропускной способности, обустройстве причалов, погодных условиях и безопасности пассажиров. В 2026 году в Киеве обсуждали возможность использования водного транспорта для сообщения между берегами. Однако предложение о резервном пассажирском сообщении по Днепру не учли. Среди причин — риски безопасности во время воздушных тревог, отсутствие укрытий на водных маршрутах, необходимость адаптации причальной инфраструктуры и ограниченная пропускная способность судов.

Поэтому водный транспорт мог бы стать лишь дополнительным инструментом для перевозки людей, но вряд ли способен заменить полноценную систему мостов.

Другой вариант — временные понтонные или сборные переправы. Однако их обустройство требует инженерной подготовки, технических ресурсов, времени и оценки условий безопасности. Кроме того, такие сооружения нельзя рассматривать как мгновенное решение, которое автоматически восстановит привычный транспортный поток.

Туннель под Днепром за миллиард евро: спасение для Киева или проект на десятилетия

Туннель под Днепром в Киеве: сколько будет стоить строительство, когда его могут завершить и станет ли он альтернативой мостам

На фоне угрозы остаться без привычных транспортных переправ в Киеве вновь вернулись к идее строительства автомобильного туннеля под Днепром, который должен обеспечить дополнительное транспортное сообщение между правым и левым берегами столицы. На фоне российских атак на мостовую инфраструктуру власти рассматривают подземный переход как долгосрочное решение для городской логистики. Но предварительная стоимость проекта составляет от 500 миллионов до 1,5 миллиарда евро, а оценки сроков реализации колеблются от трех до десяти лет.

Министерство по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины объявило о начале подготовки проекта автомобильного туннеля под Днепром в Киеве. Соответствующее рабочее совещание 17 ноября провел глава ведомства Николай Калашник при участии представителей американской компании Robbins, которая специализируется на производстве туннелепроходческого оборудования. По словам министра, Киеву необходимо создавать дополнительные транспортные коридоры, которые позволят обеспечивать передвижение людей, работу предприятий и поставки даже в условиях повреждения основной инфраструктуры.

"Подготовку такого проекта нужно начинать уже сейчас", — подчеркнул Калашник.

Однако даже в профильном министерстве признают: в настоящее время проект находится лишь на начальном этапе. Маршрут будущего туннеля еще не определен, а для расчета стоимости необходимо провести геологические исследования и подготовить технико-экономическое обоснование.

Отметим, что вопрос строительства подземной переправы поднял народный депутат Александр Качура во время часа вопросов к правительству. Парламентарий обнародовал письмо от американской компании Robbins и американо-канадской ABROOK Inc с предложением о создании транспортных туннелей под Днепром.

Американская сторона выразила готовность предоставить необходимое оборудование, обучить украинских специалистов и обеспечить техническое сопровождение строительства. В предварительном предложении компаний шла речь о возможности проходки туннельных участков длиной от 500 до 3000 метров. Ориентировочный срок непосредственно проходческих работ оценивался в 3–12 месяцев после окончательного согласования технических деталей. Однако такие сроки не означают, что полноценный транспортный объект можно открыть в течение года. Помимо прокладки подземной части, необходимо обустроить подъездные пути, транспортные развязки, инженерные коммуникации, вентиляцию и системы безопасности. По итогам переговоров представители Robbins должны подготовить детализированные предложения по оборудованию, исследованиям и потенциальным партнёрам.

Одним из главных вопросов остаётся стоимость будущего туннеля. 14 ноября министр Николай Калашник сообщил, что самый простой вариант автомобильной переправы без отдельной линии метрополитена может стоить примерно 500 миллионов евро. Он также заявил о предварительных переговорах с Европейским инвестиционным банком по возможному привлечению 100 миллионов евро для начала реализации проекта.

Значительно более высокую стоимость строительства и ввода туннеля в эксплуатацию называют транспортные эксперты. В частности, специалист по транспортному планированию Дмитрий Беспалов считает, что строительство полноценного автомобильного туннеля под Днепром может обойтись в 1–1,5 миллиарда евро. По его оценке, туннельные сооружения в среднем стоят примерно втрое дороже аналогичных наземных или надводных инфраструктурных решений. При этом окончательная сумма будет зависеть от геологических условий, длины подземной части, количества полос движения и сложности транспортных развязок. Отдельной статьёй расходов станет дальнейшее обслуживание туннеля. В отличие от мостов, подземные сооружения требуют постоянной работы вентиляционных систем, освещения, водоотведения, противопожарного оборудования и технического мониторинга.

Также существенно различаются оценки продолжительности строительства. Николай Калашник предполагал, что при условии быстрого начала реализации туннель можно завершить примерно за три года. А вот эксперты считают такие сроки слишком оптимистичными. Первая заместительница председателя парламентского комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Юлия Сирко в эфире "Суспільного" отметила, что только проектирование может занять один-два года. В целом реализация такого объекта, по её мнению, потребует как минимум пяти лет. Ещё более длительный срок прогнозирует Дмитрий Беспалов. По его оценке, с учётом международного опыта и сложности строительства в условиях войны работы могут растянуться на 5–10 лет.

Дополнительные трудности создают геологические особенности Киева. Инженер Дмитрий Макагон обращает внимание на сложные грунты, которые потребуют специальных технологических решений. Кроме того, для строительства необходимо определить места входа в туннель и выхода из него, обеспечить их сообщение с существующей дорожной сетью, а также решить земельные вопросы.

Ещё один дискуссионный вопрос — механизм финансирования проекта. Среди возможных вариантов рассматривается государственно-частное партнёрство, при котором инвестор финансирует строительство, а впоследствии возвращает вложенные средства благодаря эксплуатации объекта. При такой модели проезд по туннелю может стать платным. Дмитрий Беспалов сообщил, что, по предварительным расчётам, выполненным вместе с коллегами, стоимость одного проезда для автомобиля могла бы превышать 500 гривен.

Такой сценарий поднимает вопрос экономической целесообразности проекта. Ведь если значительная часть водителей не будет готова оплачивать проезд, фактическая загруженность туннеля может оказаться ниже ожидаемой.

Днепр как непреодолимое препятствие: насколько Киев готов к потере сообщения между берегами

Полная недоступность всех мостов через Днепр — это крайний из возможных негативных сценариев. Но частичные ограничения движения уже продемонстрировали, насколько чувствительной оказалась транспортная система столицы к проблемам с переправами.

В частности, после атаки на столицу 17 ноября 2026 года городские власти сообщали об изменении режима движения на отдельных мостах. На Северном мосту частично восстанавливали движение общественного транспорта, на мосту Патона действовала реверсивная схема, а на других переправах вводили отдельные ограничения. Этот опыт показывает, что город может оперативно менять организацию движения, но он не дает ответа на вопрос, как будет работать столица при одновременной потере всех переправ.

Для подготовки к такому тяжелому сценарию необходимо иметь четкие алгоритмы действий: резервные маршруты, планы обеспечения каждого берега продуктами и медикаментами, автономную работу критически важных служб, систему перераспределения медицинских ресурсов и возможности временного транспортного сообщения. Не менее важна в этом контексте работа с данными: городу необходимо четко знать общее количество автомобилей, пересекающих Днепр, а также реальные пассажиропотоки, направления движения, потребности жителей и возможности альтернативного транспорта. Опыт других крупных городов, разделенных реками, показывает, что устойчивость транспортной системы зависит от наличия нескольких взаимодополняющих способов передвижения.

Напомним

Как сообщал УНН, в Киеве до конца февраля откроют две резервные переправы через Днепр.