Ситуация требует нестандартных подходов: Калашник рассказал о мерах по защите критической инфраструктуры в Киевской области

Глава Киевской ОВА Николай Калашник рассказал о мерах защиты критической инфраструктуры в Киевской области. В области применяют почасовые и аварийные отключения, а также более 4000 генераторов для поддержания энергосистемы.