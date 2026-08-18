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Калашник Николай Владимирович

Министр восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины
Николай Владимирович Калашник родился 22 мая 1990 года в Киеве. Имеет два высших образования: по специальности "менеджмент внешнеэкономической деятельности", а также окончил Национальную академию государственного управления при Президенте Украины по специальности "региональное управление". Длительное время работал на различных должностях в Дарницкой РГА Киева. Два года руководил этой администрацией в качестве исполняющего обязанности руководителя. Был заместителем председателя Киевской областной государственной администрации. С марта 2025 года возглавлял Киевскую областную военную администрацию. 16 июля 2026 года назначен министром вновь созданного Министерства восстановления, инфраструктуры и транспорта.
2025
Назначен председателем Киевской областной военной администрации
2026
Назначен министром восстановления, инфраструктуры и транспорта
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