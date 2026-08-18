Калашник Николай Владимирович
С 1 сентября «Укрзализныця» повысит зарплаты более чем 150 тысячам работников на 10–15%, приоритет — дефицитным профессиям. Министр Калашник связал это с индексацией грузовых тарифов, следующий этап которой запланирован на 1 января 2027 года.
Молдова готовит предложения о предоставлении Украине 20 локомотивов. Министры обсудили конкурентоспособную стоимость перевозок и новые маршруты в порт Констанца.
В Марганце и соседних общинах из-за аварии на магистральном водоводе несколько суток отсутствует централизованное водоснабжение. Восстановить его планируют до конца суток, сообщил премьер-министр.
Правительство согласовало назначение Тимура Ткаченко главой Киевской областной государственной администрации. Ранее Зеленский уволил его с должности главы Киевской городской военной администрации.
Укрзализныця подписала контракт на поставку 92 пассажирских вагонов, из которых 83 купейных и 9 безбарьерных. Производство запланировано на 2027-2028 годы с участием украинских предприятий.
Часть министров правительства Свириденко сохранили свои должности и в обновленном Кабмине.
Глава Киевской ОВА Николай Калашник сообщил об увеличении числа жертв ракетного удара рф до шести человек. Повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры в Бучанском, Вышгородском и Броварском районах.
В Броварском и Бориспольском районах повреждены админздание, котельная и газопровод. Из-за атаки госпитализирован водитель бензовоза с травмой.
В Броварском районе из-за удара БПЛА госпитализировали мужчину, повреждены два частных дома. Враг также атаковал Харьков и Николаев этой ночью.
Россия совершила комбинированный обстрел Киевской области ракетами и дронами. В результате вражеской атаки один человек погиб и еще один получил ранения.
Из-за утреннего обстрела обесточены 21 тысяча жителей города Славутич. Критическая инфраструктура работает на генераторах, энергетики восстанавливают сети.
Вблизи жилого дома в Буче сдетонировали неизвестные устройства. Двое правоохранителей получили ранения средней тяжести, угрозы их жизни нет.
В Броварах подтвердили гибель четвертого человека, еще один человек погиб в Вышгородском районе. Николай Калашник сообщил о последствиях массированной атаки.
В результате ночного обстрела рф в Киевской области погибли 4 человека и 15 получили ранения. Повреждено 30 объектов в Обуховском и Броварском районах.
Из-за повреждения инфраструктуры без отопления остались 2700 многоэтажек. В столице трое пострадавших, двое из которых находятся в больнице.
Киевская область снова атакована ударными дронами, повреждения зафиксированы в Бучанском и Вышгородском районах. Пострадавших нет, а повреждения незначительны.
Киевская область получила 117 портативных систем резервного электропитания MarstekVenus-E общей мощностью 600 кВт. Помощь от Израиля усилит энергетическую устойчивость региона.
В Киевской области в результате ночной атаки врага пострадали 17 человек, среди которых четверо детей. Пятеро человек госпитализированы, двое взрослых в тяжелом состоянии.
В Киевской области в результате атаки пострадали 15 человек. Больше всего пострадавших в Фастовском районе, среди травмированных четверо детей.
Ночью 22 февраля российская атака повредила дом народного депутата Дмитрия Разумкова, выбив окна. Депутат видел, как доставали людей из-под завалов, его семья не пострадала.
В Вышгородском районе Киевской области мужчина получил множественные осколочные ранения, а женщина – закрытый перелом. Их дом получил значительные повреждения, пожар ликвидирован.
Киевщина получила 509 генераторов от международных партнеров, которые установлены на объектах критической инфраструктуры. В регионе работает 4636 генераторов общей мощностью более 100 МВт.
Во время ликвидации пожара на складах в Яготине погиб 30-летний пожарный-спасатель Михаил Проценко. У него остались жена и двое сыновей.
Российские войска атаковали Киевскую область дронами, в результате чего в Вышгородском районе пострадал мужчина с рваной раной грудной клетки. Поврежден один частный дом, продолжается ликвидация последствий.
В ночь на 3 февраля Киевская область подверглась комбинированной атаке. В Обуховском районе мужчина получил ранения, повреждены дома и авто.
В результате атаки РФ в Киевской области погибли мужчина и женщина, а 4-летнюю дочь удалось спасти. Пожар охватил многоквартирный дом, повреждено около 50 квартир.
В результате вражеского удара по жилому дому в Белогородской общине погибли мужчина и женщина. Еще четыре человека получили травмы и острые стрессовые реакции.
В результате атак РФ по Киевской области повреждена гражданская инфраструктура в трех районах. Пострадали жилые дома, учреждения культуры, складские помещения и транспортные средства, четыре человека травмированы.
Глава Киевской ОВА Николай Калашник рассказал о мерах защиты критической инфраструктуры в Киевской области. В области применяют почасовые и аварийные отключения, а также более 4000 генераторов для поддержания энергосистемы.
22 января российские оккупанты атаковали Киевскую область, зафиксировано падение обломков вражеских БПЛА в нескольких общинах. В Вышгородском районе повреждены окна жилого дома, обломки упали на территорию детсада.