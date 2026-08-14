В "Укрзализныци" с 1 сентября повысят зарплаты: кому будут платить больше

С 1 сентября в АО "Укрзализныця" планируют повысить заработные платы для более чем 150 тысяч работников. Об этом 14 августа сообщил министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник в своем официальном Telegram-канале, передает УНН.

Повышение составит 10–15%, при этом приоритет отдадут представителям дефицитных профессий.

С 1 сентября на "Укрзализныци" будет повышение зарплат. Повышение составит 10–15% с приоритетом для дефицитных профессий и коснется более 150 тысяч работников", – сообщил Калашник.

По его словам, дополнительные финансовые ресурсы прежде всего планируют направить на оплату труда сотрудников, которые ремонтируют локомотивы и вагоны, восстанавливают поврежденную в результате российских атак железнодорожную инфраструктуру и обеспечивают движение поездов.

Чиновник отметил, что вопрос повышения зарплат обсуждал с железнодорожниками, руководством "Укрзализныци", наблюдательным советом компании и народными депутатами.

Повышение зарплат связывают с индексацией грузовых тарифов

Калашник также напомнил, что одним из первых решений команды министерства стала поддержка индексации грузовых тарифов "Укрзализныци". По его словам, правительство осознает, что повышение тарифов создает дополнительную нагрузку на бизнес, однако компании необходимы средства для обеспечения перевозок, ремонта и восстановления инфраструктуры.

"Понимаем, что для бизнеса это непростое решение. Но железной дороге нужны ресурсы на перевозки, ремонт и восстановление после российских атак. И не менее важно – на людей", – подчеркнул глава профильного министерства.

Следующий этап индексации грузовых тарифов, по его словам, запланировали на 1 января 2027 года. Ожидается, что это позволит продолжить поэтапный пересмотр зарплат работников железной дороги в течение следующего года.

Подробную информацию о будущем повышении зарплат "Укрзализныця" в ближайшее время должна довести непосредственно до работников.

"Технику можно отремонтировать. Инфраструктуру – восстановить. Но железная дорога работает благодаря людям. Ежедневно железнодорожники рискуют жизнью, и оплату их труда необходимо вернуть на достойный уровень", – подытожил Калашник.

Напомним

В начале 2026 года правительство приняло решение о том, что работники энергетических компаний, ЖКХ и "Укрзализныци", привлеченные к аварийно-восстановительным работам, получат 20 тысяч гривен надбавки к зарплате.