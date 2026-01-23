$43.170.01
Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах
15:12 • 12387 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
14:53 • 14001 перегляди
Україна закликає МАГАТЕ повністю ізолювати росію та призупинити її членство
12:59 • 14078 перегляди
Зеленський провів консультації з переговорною групою перед стартом переговорів в Абу-Дабі
Ексклюзив
12:48 • 21947 перегляди
У Верховній Раді України запевняють, що участь внутрішньо переміщених осіб у загальнодержавних виборах не матиме серйозних перепон
23 січня, 12:42 • 46479 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США
Ексклюзив
23 січня, 11:40 • 21111 перегляди
Платформу, створену для того, щоб пацієнти ділилися своїми історіями про лікування в скандальній клініці Odrex, знову заблокували
Ексклюзив
23 січня, 11:04 • 24084 перегляди
Блокування руху польськими фермерами на кордоні з Україною: перекриття руху транспорту наразі не фіксується
23 січня, 08:25 • 32871 перегляди
Питання Донбасу "ключове", його будуть обговорювати в Абу-Дабі - Зеленський
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 71472 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Енергетики, тепловики, газовики, комунальники, залізничники отримуватимуть 20 тис грн до зарплати - Свириденко

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Працівники енергетичних компаній, ЖКГ та Укрзалізниці, залучені до аварійно-відновлювальних робіт, отримають 20 тисяч гривень до зарплати. Виплати триватимуть з січня по березень, перші надійдуть у лютому.

Енергетики, тепловики, газовики, комунальники, залізничники отримуватимуть 20 тис грн до зарплати - Свириденко

Українські енергетики, тепловики, газовики, комунальники, залізничники отримуватимуть від держави 20 тисяч гривень до зарплати. Це частина Урядового пакету підтримки на час надзвичайної ситуації в енергетиці. Відповідну постанову ухвалили на засіданні Кабміну. Про це повідомила глава уряду Юлія Свириденко, пише УНН.

Додаткові 20 тисяч гривень до зарплати отримуватимуть працівники енергетичних компаній, незалежно від форми власності, підприємств ЖКГ та Укрзалізниці, які безпосередньо залучені до аварійно-відновлювальних робіт. Ці фахівці щодня у складі ремонтних бригад виїжджають на пошкоджені об’єкти і відновлюють електро-, газо-, тепло- та водопостачання, роботу газової інфраструктури після обстрілів

- наголосила прем’єр-міністерка.

За її словами, кошти нараховуватимуться протягом січня-березня цього року. Перші виплати за січень надійдуть в лютому. "Ми спростили механізм отримання виплат, щоб люди не витрачали сили та час на бюрократію. Підприємства подадуть персональні списки ремонтників. Кожному, хто має право на отримання, надійде повідомлення через Дію чи смс", - зазначила вона.

"Люди, які працюють цілодобово в надзвичайно складних умовах, у мороз, часто під обстрілами, з постійним ризиком для життя, заслуговують на вдячність держави. Саме завдяки їхній роботі світло й тепло повертаються в домівки українців у рекордні строки після найскладніших масованих атак. Дякую кожному енергетику за професіоналізм, витримку і віддану роботу для України", - наголосила Свириденко.

Кабмін планує запровадити доплати енергетикам, які в мороз виїжджають на місце прильотів - Свириденко12.01.26, 21:32 • 4946 переглядiв

Ольга Розгон

СуспільствоЕкономіка
Морози в Україні
Графіки відключень електроенергії
Державний бюджет
Енергетика
Опалення
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Українська залізниця