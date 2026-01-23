Енергетики, тепловики, газовики, комунальники, залізничники отримуватимуть 20 тис грн до зарплати - Свириденко

Українські енергетики, тепловики, газовики, комунальники, залізничники отримуватимуть від держави 20 тисяч гривень до зарплати. Це частина Урядового пакету підтримки на час надзвичайної ситуації в енергетиці. Відповідну постанову ухвалили на засіданні Кабміну. Про це повідомила глава уряду Юлія Свириденко, пише УНН.

Додаткові 20 тисяч гривень до зарплати отримуватимуть працівники енергетичних компаній, незалежно від форми власності, підприємств ЖКГ та Укрзалізниці, які безпосередньо залучені до аварійно-відновлювальних робіт. Ці фахівці щодня у складі ремонтних бригад виїжджають на пошкоджені об’єкти і відновлюють електро-, газо-, тепло- та водопостачання, роботу газової інфраструктури після обстрілів - наголосила прем’єр-міністерка.

За її словами, кошти нараховуватимуться протягом січня-березня цього року. Перші виплати за січень надійдуть в лютому. "Ми спростили механізм отримання виплат, щоб люди не витрачали сили та час на бюрократію. Підприємства подадуть персональні списки ремонтників. Кожному, хто має право на отримання, надійде повідомлення через Дію чи смс", - зазначила вона.

"Люди, які працюють цілодобово в надзвичайно складних умовах, у мороз, часто під обстрілами, з постійним ризиком для життя, заслуговують на вдячність держави. Саме завдяки їхній роботі світло й тепло повертаються в домівки українців у рекордні строки після найскладніших масованих атак. Дякую кожному енергетику за професіоналізм, витримку і віддану роботу для України", - наголосила Свириденко.

Кабмін планує запровадити доплати енергетикам, які в мороз виїжджають на місце прильотів - Свириденко