Окупанти на ТОТ провели виставку "Харківська весна" для пропаганди продовження війни - ЦПД

18:22 • 9274 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32 • 15757 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45 • 17510 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Ексклюзив
3 березня, 13:15 • 23425 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
3 березня, 13:07 • 29183 перегляди
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
Ексклюзив
3 березня, 12:11 • 21693 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Ексклюзив
3 березня, 11:55 • 20527 перегляди
Система без належного контролю приречена на занепад - ексміністр Олег Мусій про кризу в медичній сфері
3 березня, 09:06 • 23300 перегляди
Зеленський попередив про ризик дефіциту ракет для ППО через війну на Близькому Сході
3 березня, 06:18 • 33866 перегляди
Україна отримала $1,5 млрд першого траншу за новою програмою від МВФ
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 112127 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Платний в’їзд до ЄС для українців з 2026 року - все про нові правила 3 березня, 13:14 • 25941 перегляди
Понад третину рейсів на Близький Схід знову скасовано, у регіоні застрягли десятки тисяч людей3 березня, 13:42 • 8622 перегляди
Ніколь Кідман навчилася управлятися зі скальпелем для ролі в серіалі "Скарпетта"Video3 березня, 14:39 • 12329 перегляди
На Прикарпатті 18-річну матір підозрюють у побитті до смерті семимісячного синаPhoto3 березня, 14:54 • 12275 перегляди
MamaRika з дитиною опинилася в пастці в ОАЕ: хвороба і проблеми з евакуацієюPhoto17:13 • 6508 перегляди
Публікації
Платний в’їзд до ЄС для українців з 2026 року - все про нові правила 3 березня, 13:14 • 25949 перегляди
Повня 3 березня чи “Червʼячий Місяць” - звідки така назва та як побачити це явище3 березня, 09:14 • 57155 перегляди
"Кривавий Місяць" - перша велика астрономічна подія 2026 рокуPhoto2 березня, 17:58 • 58509 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 112127 перегляди
Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаюPhoto2 березня, 13:28 • 74590 перегляди
УНН Lite
MamaRika з дитиною опинилася в пастці в ОАЕ: хвороба і проблеми з евакуацієюPhoto17:13 • 6522 перегляди
Ніколь Кідман навчилася управлятися зі скальпелем для ролі в серіалі "Скарпетта"Video3 березня, 14:39 • 12343 перегляди
Періс Гілтон влаштувала пікантну фотосесію у рожевій ванні та приголомшила мережуPhoto3 березня, 12:11 • 18972 перегляди
Віталій Козловський презентував україномовну версію хіта "Шекспір"Video2 березня, 19:57 • 34281 перегляди
Хайат презентував перший сингл "Мотив" з міні-альбому "Триптих" про війнуVideo2 березня, 15:14 • 41164 перегляди
Окупанти на ТОТ провели виставку "Харківська весна" для пропаганди продовження війни - ЦПД

Київ • УНН

 • 52 перегляди

У шести окупованих містах України, включаючи Луганськ та Донецьк, відбулася виставка "Харківська весна". Її мета – пропаганда продовження війни та окупації Харківщини.

Окупанти на ТОТ провели виставку "Харківська весна" для пропаганди продовження війни - ЦПД

У шести тимчасово окупованих українських містах, зокрема в Луганську та Донецьку, провели виставку "Харківська весна", мета якої - пропаганда продовження війни та окупації Харкова й Харківщини. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що у пропагандистських урочистостях взяли участь представники окупаційної влади, так звані учасники "сво" та зрадники України, що втекли з Харківщини на підконтрольну рф територію.

Поширюючи кремлівські штампи про так звану "русскую вєсну", яка насправді була лише ідеологічним прикриттям російської окупації українських територій у 2014 році, а також про вигадані звірства "київської хунти", окупанти намагаються виправдати війну проти України та злочини російських військових

- йдеться у повідомленні.

Вказується, що постійними пропагандистськими заходами ворог намагається нав’язати українцям, що опинилися під російською окупацією, спотворене уявлення про реальність та ненависть до власної Батьківщини.

Нагадаємо

російська пропаганда поширює відео з "свідченнями" військових рф, які повернулися з полону, намагаючись дискредитувати Україну та виправдати власні злочини.

У Харкові російська пропаганда поширює фейк про "національний спротив" мобілізації - обласний ТЦК 26.01.26, 14:29 • 3420 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні
російська пропаганда
Війна в Україні
Україна
Луганськ
Донецьк