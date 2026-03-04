Окупанти на ТОТ провели виставку "Харківська весна" для пропаганди продовження війни - ЦПД
Київ • УНН
У шести окупованих містах України, включаючи Луганськ та Донецьк, відбулася виставка "Харківська весна". Її мета – пропаганда продовження війни та окупації Харківщини.
У шести тимчасово окупованих українських містах, зокрема в Луганську та Донецьку, провели виставку "Харківська весна", мета якої - пропаганда продовження війни та окупації Харкова й Харківщини. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що у пропагандистських урочистостях взяли участь представники окупаційної влади, так звані учасники "сво" та зрадники України, що втекли з Харківщини на підконтрольну рф територію.
Поширюючи кремлівські штампи про так звану "русскую вєсну", яка насправді була лише ідеологічним прикриттям російської окупації українських територій у 2014 році, а також про вигадані звірства "київської хунти", окупанти намагаються виправдати війну проти України та злочини російських військових
Вказується, що постійними пропагандистськими заходами ворог намагається нав’язати українцям, що опинилися під російською окупацією, спотворене уявлення про реальність та ненависть до власної Батьківщини.
Нагадаємо
російська пропаганда поширює відео з "свідченнями" військових рф, які повернулися з полону, намагаючись дискредитувати Україну та виправдати власні злочини.
