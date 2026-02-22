$43.270.00
50.920.00
ukenru
09:06 • 8754 перегляди
Теракт у Львові 22 лютого - поліція і СБУ затримали підозрювану у злочиніPhoto
22 лютого, 00:48 • 24047 перегляди
Унаслідок теракту у Львові загинула 23-річна працівниця поліції – прокуратураVideo
21 лютого, 23:49 • 35519 перегляди
Мер Львова Садовий назвав вибухи у центрі міста терактом та повідомив про госпіталізацію 14 постраждалихVideo
21 лютого, 22:51 • 31983 перегляди
Українська ракета "Фламінго" могла встановити світовий рекорд дальності ураження під час атаки на Воткінський завод
21 лютого, 17:20 • 52842 перегляди
Орбан проти Мадяра. В Угорщині стартувала напружена виборча кампанія
21 лютого, 13:53 • 52409 перегляди
ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"
Ексклюзив
21 лютого, 11:17 • 39505 перегляди
На Дніпровщині компанія влаштувала конфлікт зі стріляниною у військових, є один поранений і двоє затриманих
21 лютого, 11:02 • 37051 перегляди
Україна закликала Брюссель втрутитися у суперечку з Угорщиною щодо нафтопроводу - ЗМІ
21 лютого, 09:59 • 29422 перегляди
Україна запровадила санкції проти 225 капітанів російського "тіньового флоту" та компаній ВПК
Ексклюзив
21 лютого, 08:00 • 25688 перегляди
Чорний кмин: властивості та користь для організмуPhoto
Меню
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

кремль використовує колишніх полонених для фейкових "зізнань" про нібито катування в Україні

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Відповідні ролики з’являються регулярно після кожного обміну полоненими та мають ознаки заздалегідь підготовлених постановок.

кремль використовує колишніх полонених для фейкових "зізнань" про нібито катування в Україні

російська пропаганда знову поширює відео з "свідченнями" військових рф, які повернулися з полону, намагаючись дискредитувати Україну та виправдати власні злочини. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України, передає УНН.

Деталі

У пропагандистських телеграм-каналах з’явилося відео російського військовослужбовця, який після обміну нібито розповідає про "звірства українських військових". У ЦПД наголошують, що в таких матеріалах відсутні будь-які докази - є лише слова самого чоловіка.

У Центрі звертають увагу, що подібні ролики з’являються регулярно після кожного обміну полоненими та мають ознаки заздалегідь підготовлених постановок. За словами аналітиків, це радше зачитування наперед написаних текстів, аніж реальні свідчення.

У ЦПД підкреслюють, що зовнішній вигляд багатьох росіян, яких повертають з полону, не відповідає заявам про "катування" - вони виглядають доглянутими та не мають видимих ознак знущань. Водночас саме росія, за численними підтвердженими фактами, систематично катує, калічить і вбиває українських військовополонених.

Метою таких відео, зазначають у Центрі протидії дезінформації, є спроба перекласти відповідальність за власні воєнні злочини, виправдати насильство та дискредитувати Україну на міжнародній арені. Постановочні "свідчення" є частиною ширшої інформаційної кампанії, яку кремль веде паралельно з реальним терором проти українських захисників.

Нагадаємо

російські командири в Криму масово підробляють документи строковиків, переводячи їх на контракт без згоди. Ця практика стала системною через дефіцит живої сили в підрозділах морської піхоти.

Андрій Тимощенков

Війна в УкраїніСвіт
російська пропаганда
Мобілізація
Війна в Україні
Рада національної безпеки і оборони України
Крим
Україна