Зеленський після масованої атаки рф вказав на потребу для Європи у виробництві ракет проти балістики
Долар по 44 гривні - валютна криза чи закономірний процес
Замовні кримінальні справи проти бізнесу сприймаються іноземними партнерами як ризики
Пальне в Україні подорожчало нерівномірно: де заправитись найдешевше
Відомий український співак ексклюзивно розповів, скільки витрачає на життя щомісяця
Кабмін виплатить по 1500 гривень мільйонам українців та введе кешбек на пальне
Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
Румунія та Україна будують дві нові лінії електропередачі для енергобезпеки
Україна та Румунія спільно вироблятимуть дрони – Нікушор Дан
Де собаки найчастіше підхоплюють паразитів і як їх захистити - коментар ветеринара
Зеленський після масованої атаки рф вказав на потребу для Європи у виробництві ракет проти балістики

Київ • УНН

 • 2660 перегляди

Ціллю рф стала енергетика Київщини, загинуло четверо людей. ППО збила 58 ракет із 68, Президент закликає Європу терміново нарощувати виробництво ППО.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що основною мішенню під час чергової масованої атаки рф була енергетика Київського регіону, додавши, що кожна домовленість з партнерами для поставок ракет ППО не може очікувати, і наголосивши на потребі для Європи розвинути такі виробництва - особливо ракет проти балістики, пише УНН.

Деталі

Зараз у Київській області, на Сумщині, Харківщині, Дніпровщині та Миколаївщині триває ліквідація наслідків масованого російського удару. Залучені всі необхідні служби. Основною мішенню для росіян була енергетика Київського регіону

- написав Зеленський у соцмережах.

Але, з його слів, "на жаль, також влучання та пошкодження звичайних будинків, шкіл, цивільних підприємств". "Станом на цей час відомо про чотирьох загиблих людей. Мої співчуття всім рідним та близьким. Багато поранених, і люди ще звертаються до медичних працівників", - вказав Зеленський.

Зі слів Президента, за цю ніч росіяни застосували близько 430 дронів різних типів і значну кількість ракет. "Тільки балістичних було 13, загальне число ракет у цьому ударі – 68. За попередніми даними, 58 із них були збиті нашою системою ППО", - зазначив він.

І кожна така ніч російських ударів є нагадуванням для всіх наших партнерів, що системи протиповітряної оборони та ракети для них – це фактично щоденна потреба. Кожна домовленість для постачання ракет не може очікувати – усе треба реалізовувати якнайшвидше. Наші домовленості для збільшення виробництва ракет ППО – це критичний напрям, і на цьому напрямі потрібно 100 відсотків уваги

- повідомив Зеленський.

Президент зазначив:

росія буде намагатись скористатися війною на Близькому Сході, щоб зруйнувати більше тут, у Європі, в Україні. Саме тому потрібно свідомо ставитися до реального рівня загрози й готуватися відповідно, а саме: нам у Європі потрібно розвинути такі виробництва ракет для ППО – і особливо проти балістики – та всіх інших необхідних систем, які дозволять реально захищати життя, що б не відбувалося в будь-якій іншій частині світу. Європа здатна забезпечити таку надійність захисту. Дякую всім, хто допомагає!

58 з 68 ракет і 402 з 430 дронів знешкоджено під час атаки рф, у тому числі "Циркон"14.03.26, 09:09 • 2314 переглядiв

Юлія Шрамко

