Зеленський після масованої атаки рф вказав на потребу для Європи у виробництві ракет проти балістики

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що основною мішенню під час чергової масованої атаки рф була енергетика Київського регіону, додавши, що кожна домовленість з партнерами для поставок ракет ППО не може очікувати, і наголосивши на потребі для Європи розвинути такі виробництва - особливо ракет проти балістики, пише УНН.

Але, з його слів, "на жаль, також влучання та пошкодження звичайних будинків, шкіл, цивільних підприємств". "Станом на цей час відомо про чотирьох загиблих людей. Мої співчуття всім рідним та близьким. Багато поранених, і люди ще звертаються до медичних працівників", - вказав Зеленський.

Зі слів Президента, за цю ніч росіяни застосували близько 430 дронів різних типів і значну кількість ракет. "Тільки балістичних було 13, загальне число ракет у цьому ударі – 68. За попередніми даними, 58 із них були збиті нашою системою ППО", - зазначив він.

І кожна така ніч російських ударів є нагадуванням для всіх наших партнерів, що системи протиповітряної оборони та ракети для них – це фактично щоденна потреба. Кожна домовленість для постачання ракет не може очікувати – усе треба реалізовувати якнайшвидше. Наші домовленості для збільшення виробництва ракет ППО – це критичний напрям, і на цьому напрямі потрібно 100 відсотків уваги

Президент зазначив:

росія буде намагатись скористатися війною на Близькому Сході, щоб зруйнувати більше тут, у Європі, в Україні. Саме тому потрібно свідомо ставитися до реального рівня загрози й готуватися відповідно, а саме: нам у Європі потрібно розвинути такі виробництва ракет для ППО – і особливо проти балістики – та всіх інших необхідних систем, які дозволять реально захищати життя, що б не відбувалося в будь-якій іншій частині світу. Європа здатна забезпечити таку надійність захисту. Дякую всім, хто допомагає!