Сергій Бизов
Зеленський заявив, що ОПК України потребує масштабування виробництва дронів і далекобійних систем. Президент закликав створити захист від російської балістики.
Сергій Бизов закликав перенести офіс МОП із москви до Узбекистану чи Казахстану. Він наголосив на захисті прав українських працівників під час війни.
В Україні розбудовують Національну систему кваліфікацій. Профспілки мають відігравати принципову роль у визначені стандартів, що впливають на умови праці мільйонів людей.
Голова ФПУ Сергій Бизов обговорив у Женеві підтримку профспілок під час війни, досягнення та подальші кроки з розбудови профспілкової руху в Україні.
У Женеві стартувала Міжнародна конференція праці, яка зібрала представників 187 країн світу, серед яких і Україна.
ФПУ повернулася до Будинку профспілок після скасування управління АРМА. У приміщеннях виявили зникнення цінних меблів та ознаки роботи call-центру.
ФПУ оновить профспілки через цифровізацію та залучення молоді до керівних органів. Пріоритетом стане захист прав працівників у приватному секторі.
Штучний інтелект змінює український ринок праці: автоматизація витісняє рутинні професії, а роботодавці дедалі активніше впроваджують алгоритмічний контроль. Які професії під загрозою, чи можуть працівники залишитися беззахистними перед викликами сучасності та як профспілки планують регулювати використання ШІ на роботі.
У Києві пройшов захід "Тріумф духу. Грація танцю" для реабілітації ветеранів. Захисники з пораненнями та ампутаціями виступили з номерами на паркеті.
Сергія Бизова переобрали головою ФПУ на IX з’їзді у Києві. Міністр енергетики Шмигаль анонсував підвищення зарплат та посилення захисту працівників.
Заступниками голови ФПУ стали Василь Андреєв, Євген Драпʼятий та Ігор Москаленко.
ФПУ планує повернутися до Будинку профспілок на Майдані вже цього літа. Суд зняв арешт з будівлі та скасував її передачу в управління АРМА.
Сергій Бизов проведе аудит майна ФПУ та оновить управлінську команду. Пріоритетами стануть співпраця з бізнесом та захист прав членів профспілок.
На IX З'їзді ФПУ у Києві Сергія Бизова переобрали головою організації. Його кандидатуру підтримали 280 делегатів під час відкритого голосування.
За рік ФПУ відновила діалог з владою та домоглася зростання зарплат. Організація повернула Будинок профспілок у Києві.
Президент призначив Сергія Бизова головою НТСР для посилення соціального діалогу між державою, роботодавцями і профспілками. Робота цієї ради є однією з умов для вступу України до Євросоюзу.
Члени Федерації профспілок України можуть отримати путівки для дітей у літні табори та санаторії на Закарпатті, Тернопільщині й Івано-Франківщині. Для оздоровлення необхідно звернутися до профкому, подати заяву та пакет документів. Дітям пропонують безпечний відпочинок, харчування, медичний супровід і дозвілля у гірських та паркових зонах.
Печерський суд частково зняв арешт з Будинку профспілок та скасував його передачу в АРМА. Федерація профспілок України отримала право повернутися у будівлю.
Новий Трудовий кодекс України має враховувати не лише економічні реалії, а й виклики повоєнного відновлення держави. Ідеться про захист прав працівників, інтеграцію ветеранів у трудові колективи та створення сучасних правил праці, які відповідатимуть європейському курсу України.
ФПУ підтримує оновлення Трудового кодексу, проте виступає проти локауту та звуження прав працівників. Уряду та комітету Ради передано перелік критичних правок до закону.
Нардеп Оксана Дмитрієва закликала повернути Будинок профспілок на Майдані Федерації профспілок. Оновлення керівництва ФПУ та очищення організації створює умови для повернення будівлі профспілковому руху.
Федерація профспілок України за рік відновила комунікацію з урядом і парламентом, активізувала соціальний діалог та досягла конкретних результатів для працівників – від підвищення оплати праці до погашення заборгованостей перед трудовими колективами.
Галузеві та територіальні профспілки визначилися із кандидатами на посаду голови ФПУ. Найбільше підтримки отримав чинний очільник Федерації - Сергій Бизов
Сергій Бизов закликав зробити працівника партнером держави та бізнесу. Федерація профспілок України вимагає гідних зарплат і захисту прав найманих працівників у новому Трудовому кодексі.
Профспілки Вінниччини висунули Сергія Бизова на посаду голови ФПУ. Вибори відбудуться 21 травня 2026 року.
Понад 43 тисячі військових пройшли реабілітацію в санаторіях ФПУ з 2014 року. Ще 40 тисяч бійців та їхніх родин отримали психологічну підтримку.
ФПУ та шведська Union to Union продовжили співпрацю на три роки. Проєкт залучає сім галузевих профспілок для захисту прав працівників та виплати зарплат.
Україна забезпечує соціальний захист ліквідаторів та постраждалих від аварії на ЧАЕС. Але система потребує оновлення.
Вибори голови ФПУ відбудуться 21 травня. Сергія Бизов а висунули кандидатом 30 галузевих профспілок та 18 обласних профобʼєднань
Голова ФПУ Сергій Бизов розповів про план розширення профспілкового руху з 2,4 до 10 мільйонів осіб до 2030 року. Стратегія передбачає роботу з приватним сектором.