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Сергій Бизов

Голова Федерації профспілок
Сергій Сергійович Бизов – український громадський та профспілковий діяч. Народився 19 березня 1987 року в Енергодарі. Здобув вищу освіту за спеціальностями «Фінанси і кредит» та «Державне управління», доктор філософії. У 2022 році добровільно став на захист України. Службу проходив спочатку у Добровольчому формуванні ТрО Деснянського району №31 столиці, а з квітня 2024 по травень 2025 року – у 12-й бригаді спецпризначення Національної гвардії України. Є головою Всеукраїнської профспілки захисників України, спортсменів та працівників сфер. Має статус учасника бойових дій. З липня 2025 року очолює Федерацію профспілок України. На посаду голови ФПУ був обраний більшістю голосів членів Ради Федерації. Послідовно обстоює важливу роль профспілкового руху в соціально-економічному життя країни та захисті прав працівників.
2010
Розпочав роботу у громадській організації «Футбольний клуб «Олімпік» Донецьк» та став учасником профспілки
2013
Став заступником директора на підприємстві аграрної сфери
2018
Був обраний радником голови Всеукраїнської професійної спілки «Футбол України» на громадських засадах
2019
Виконував обов’язки помічника-консультанта народного депутата України
2020
Обіймав посаду помічника голови Волинської ОДА
2020
Очолив Всеукраїнську профспілку захисників України, спортсменів та працівників сфер
2022
Увійшов до складу Експертної ради при Представнику Уповноваженого з соціальних та економічних прав
2022
Добровільно мобілізувався на захист України
2023
Став членом правління Фонду загальнообов’язкового державного страхування України на випадок безробіття
2025
Завершив військову службу
2025
Обраний на посаду голови ФПУ
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Суспільство • 28 травня, 12:40 • 74585 перегляди
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ФПУ оновить профспілки через цифровізацію та залучення молоді до керівних органів. Пріоритетом стане захист прав працівників у приватному секторі.

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Ексклюзив
Як ШІ змінює український ринок праці і чому профспілки готуються до нових викликівPhoto

Штучний інтелект змінює український ринок праці: автоматизація витісняє рутинні професії, а роботодавці дедалі активніше впроваджують алгоритмічний контроль. Які професії під загрозою, чи можуть працівники залишитися беззахистними перед викликами сучасності та як профспілки планують регулювати використання ШІ на роботі.

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Тріумф духу на паркеті: ветерани на протезах вразили українців танцем, що повертає до життяPhoto

У Києві пройшов захід "Тріумф духу. Грація танцю" для реабілітації ветеранів. Захисники з пораненнями та ампутаціями виступили з номерами на паркеті.

Суспільство • 25 травня, 12:30 • 59101 перегляди
Люди - безумовний пріоритет держави: міністр енергетики Шмигаль розраховує на продовження плідної співпраці з ФПУ

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Федерація профспілок України обрала заступників голови ФПУ

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Суспільство • 22 травня, 08:23 • 3750 перегляди
ФПУ влітку повернеться до Будинку профспілок на Майдані Незалежності – Бизов

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Суспільство • 21 травня, 14:40 • 3470 перегляди
Новообраний голова ФПУ Бизов анонсував великий аудит майна профспілок та кадрову ревізію

Сергій Бизов проведе аудит майна ФПУ та оновить управлінську команду. Пріоритетами стануть співпраця з бізнесом та захист прав членів профспілок.

Суспільство • 21 травня, 13:36 • 54850 перегляди
Сергій Бизов переміг на виборах голови Федерації профспілок України

На IX З'їзді ФПУ у Києві Сергія Бизова переобрали головою організації. Його кандидатуру підтримали 280 делегатів під час відкритого голосування.

Суспільство • 21 травня, 11:10 • 3030 перегляди
Позбутися тіні минулого: як профспілки стають інструментом захисту гідності працівників

За рік ФПУ відновила діалог з владою та домоглася зростання зарплат. Організація повернула Будинок профспілок у Києві.

Суспільство • 20 травня, 15:45 • 68703 перегляди
Президент призначив Сергія Бизова головою Національної тристоронньої соціально-економічної ради

Президент призначив Сергія Бизова головою НТСР для посилення соціального діалогу між державою, роботодавцями і профспілками. Робота цієї ради є однією з умов для вступу України до Євросоюзу.

Економіка • 19 травня, 08:30 • 15016 перегляди
Ексклюзив
Як членам профспілок відправити дитину в літній табір?Photo

Члени Федерації профспілок України можуть отримати путівки для дітей у літні табори та санаторії на Закарпатті, Тернопільщині й Івано-Франківщині. Для оздоровлення необхідно звернутися до профкому, подати заяву та пакет документів. Дітям пропонують безпечний відпочинок, харчування, медичний супровід і дозвілля у гірських та паркових зонах.

Суспільство • 18 травня, 14:48 • 16217 перегляди
Ексклюзив
Суд частково зняв арешт із Будинку профспілок у Києві і скасував його передачу в АРМА - ухвала

Печерський суд частково зняв арешт з Будинку профспілок та скасував його передачу в АРМА. Федерація профспілок України отримала право повернутися у будівлю.

Суспільство • 18 травня, 08:17 • 26061 перегляди
Новий Трудовий кодекс має стати основою для повернення ветеранів на їхні робочі місця після війниPhoto

Новий Трудовий кодекс України має враховувати не лише економічні реалії, а й виклики повоєнного відновлення держави. Ідеться про захист прав працівників, інтеграцію ветеранів у трудові колективи та створення сучасних правил праці, які відповідатимуть європейському курсу України.

Суспільство • 11 травня, 10:05 • 30246 перегляди
Профспілки підтримують оновлення Трудового кодексу, але виступають проти локауту і звуження прав працівників - Бизов

ФПУ підтримує оновлення Трудового кодексу, проте виступає проти локауту та звуження прав працівників. Уряду та комітету Ради передано перелік критичних правок до закону.

Суспільство • 7 травня, 12:16 • 57268 перегляди
Ексклюзив
Будинок профспілок на Майдані необхідно повернути ФПУ - нардеп Дмитрієва

Нардеп Оксана Дмитрієва закликала повернути Будинок профспілок на Майдані Федерації профспілок. Оновлення керівництва ФПУ та очищення організації створює умови для повернення будівлі профспілковому руху.

Суспільство • 6 травня, 12:36 • 41532 перегляди
Сергій Бизов відновив пряму комунікацію ФПУ з владою задля захисту прав людей праці

Федерація профспілок України за рік відновила комунікацію з урядом і парламентом, активізувала соціальний діалог та досягла конкретних результатів для працівників – від підвищення оплати праці до погашення заборгованостей перед трудовими колективами.

Суспільство • 5 травня, 11:51 • 32733 перегляди
Вибори очільника Федерації профспілок: більшість організацій підтримали чинного голову Бизова

Галузеві та територіальні профспілки визначилися із кандидатами на посаду голови ФПУ. Найбільше підтримки отримав чинний очільник Федерації - Сергій Бизов

Суспільство • 4 травня, 11:16 • 47608 перегляди
Ексклюзив
Працівник має бути партнером держави і роботодавця, а не ресурсом - голова Федерації профспілок Бизов

Сергій Бизов закликав зробити працівника партнером держави та бізнесу. Федерація профспілок України вимагає гідних зарплат і захисту прав найманих працівників у новому Трудовому кодексі.

Суспільство • 1 травня, 10:11 • 44090 перегляди
Профспілки Вінниччини висунули чинного голову ФПУ Сергія Бизова кандидатом на виборах 21 травня 2026 рокуPhoto

Профспілки Вінниччини висунули Сергія Бизова на посаду голови ФПУ. Вибори відбудуться 21 травня 2026 року.

Суспільство • 29 квітня, 11:48 • 3093 перегляди
Понад 43 тисячі військових пройшли реабілітацію у профспілкових санаторіях - голова ФПУ Сергій БизовPhoto

Понад 43 тисячі військових пройшли реабілітацію в санаторіях ФПУ з 2014 року. Ще 40 тисяч бійців та їхніх родин отримали психологічну підтримку.

Суспільство • 29 квітня, 07:15 • 26398 перегляди
ФПУ посилює співпрацю з іноземними партнерами: в пріоритеті обізнаність працівників про свої права

ФПУ та шведська Union to Union продовжили співпрацю на три роки. Проєкт залучає сім галузевих профспілок для захисту прав працівників та виплати зарплат.

Суспільство • 27 квітня, 15:55 • 4551 перегляди
Соціальний захист "чорнобильців" в Україні: гарантії, пільги та виклики сьогодення

Україна забезпечує соціальний захист ліквідаторів та постраждалих від аварії на ЧАЕС. Але система потребує оновлення.

Суспільство • 24 квітня, 12:00 • 86345 перегляди
Вибори голови Федерації профспілок України: більшість організацій визначилася з кандидатами

Вибори голови ФПУ відбудуться 21 травня. Сергія Бизов а висунули кандидатом 30 галузевих профспілок та 18 обласних профобʼєднань

Суспільство • 24 квітня, 10:18 • 58121 перегляди
Профспілковий рух має охопити 10 млн членів до 2030 року - голова ФПУ Бизов

Голова ФПУ Сергій Бизов розповів про план розширення профспілкового руху з 2,4 до 10 мільйонів осіб до 2030 року. Стратегія передбачає роботу з приватним сектором.

Суспільство • 23 квітня, 09:27 • 18466 перегляди