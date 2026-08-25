Сергій Бизов

Голова Федерації профспілок

Сергій Сергійович Бизов – український громадський та профспілковий діяч. Народився 19 березня 1987 року в Енергодарі. Здобув вищу освіту за спеціальностями «Фінанси і кредит» та «Державне управління», доктор філософії. У 2022 році добровільно став на захист України. Службу проходив спочатку у Добровольчому формуванні ТрО Деснянського району №31 столиці, а з квітня 2024 по травень 2025 року – у 12-й бригаді спецпризначення Національної гвардії України. Є головою Всеукраїнської профспілки захисників України, спортсменів та працівників сфер. Має статус учасника бойових дій. З липня 2025 року очолює Федерацію профспілок України. На посаду голови ФПУ був обраний більшістю голосів членів Ради Федерації. Послідовно обстоює важливу роль профспілкового руху в соціально-економічному життя країни та захисті прав працівників.