В Україні зберегли доплату вчителям прифронтових територій - скільки отримуватимуть освітяни
Київ • УНН
Уряд зберіг щомісячну доплату 2 600 грн для 23,6 тисячі вчителів у 614 школах. На виплати перерозподілили 731,1 млн грн.
Кабінет міністрів зберіг окрему щомісячну доплату в розмірі 2 600 гривень для вчителів на прифронтових територіях, які працюють очно або у змішаному форматі. Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький, передає УНН.
Попри обмежений фінансовий ресурс, уряд зберіг окрему щомісячну доплату в розмірі 2 600 гривень для вчителів на прифронтових територіях, які працюють очно або у змішаному форматі. Вона передбачена для 23,6 тис. вчителів у 614 школах
Він зазначив, що для цих цілей уряд перерозподілив додаткові кошти, які дозволять провести повний розрахунок за фактично відпрацьований час у минулому навчальному році в громадах, де залишилася потреба у фінансуванні, та забезпечити її виплату до кінця року.
Доповнення
Відповідно до урядової постанови №1078, з 1 вересня та до кінця календарного року, в якому припинено або скасовано воєнний стан учителі на прифронтових територіях отримують доплату за роботу в несприятливих умовах праці.
Це стосується вчителів, які працюють в окремих районах Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей.
Як повідомили в МОН, уряд перерозподілив 731,1 млн грн на цю потребу.
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