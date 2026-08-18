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В Україні до кінця року планують збудувати близько 200 підземних шкіл - Корецький

Київ • УНН

 • 5814 перегляди

Прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що до кінця року в Україні буде близько 200 підземних шкіл.

В Україні до кінця року планують збудувати близько 200 підземних шкіл - Корецький

Прем’єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що до кінця року в Україні має бути близько 200 підземних шкіл. Про це він написав у Telegram, передає УНН

На освітній конференції "Серпневій-2026" окреслив основні пріоритети держави в освіті на новий навчальний рік. По-перше, це безпека освітнього процесу. Продовжуємо будувати підземні школи - до кінця року їх має бути близько 200. Готуємо заклади освіти до зими. Також, цього року на облаштування укриттів у дитсадках спрямували 1 млрд гривень 

- написав Корецький. 

Прем’єр додав, що професія вчителя має гідно оплачуватися та бути конкурентною, зокрема для молоді. За ініціативи Президента цього року зарплати педагогів уже зросли на 30%, а з 1 вересня зростуть ще на 20%. Також будуть підвищені стипендії в коледжах та університетах.

По-третє, реформа шкільного харчування, започаткована за ініціативи Першої леді Олени Зеленської. З 1 вересня майже 3 млн учнів отримуватимуть безоплатне харчування.

Серед пріоритетів також оновлення професійної освіти, майстерень та лабораторій, щоб молодь отримувала навички, потрібні ринку праці. Усі рішення мають одну мету - безпечна та якісна освіта, щоб діти могли навчатися, розвивати свої здібності та будувати майбутнє в Україні 

- зазначив Корецький. 

Нагадаємо 

Кабінет міністрів спрямує 41,1 млн грн на закупівлю комп’ютерного обладнання, програмного забезпечення, меблів та необхідних засобів навчання, а також придбання та встановлення генераторів для закладів освіти у прифронтових регіонах. 

Павло Башинський

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