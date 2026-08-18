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В Украине до конца года планируют построить около 200 подземных школ — Корецкий

Киев • УНН

 • 750 просмотра

Премьер-министр Сергей Корецкий сообщил, что до конца года в Украине будет около 200 подземных школ.

В Украине до конца года планируют построить около 200 подземных школ — Корецкий

Премьер-министр Сергей Корецкий сообщил, что до конца года в Украине должно быть около 200 подземных школ. Об этом он написал в Telegram, передает УНН

На образовательной конференции "Августовской-2026" обозначил основные приоритеты государства в сфере образования на новый учебный год. Во-первых, это безопасность образовательного процесса. Продолжаем строить подземные школы — до конца года их должно быть около 200. Готовим учебные заведения к зиме. Также в этом году на обустройство укрытий в детских садах направили 1 млрд гривен 

— написал Корецкий. 

Премьер добавил, что профессия учителя должна достойно оплачиваться и быть конкурентоспособной, в частности для молодежи. По инициативе Президента в этом году зарплаты педагогов уже выросли на 30%, а с 1 сентября вырастут еще на 20%. Также будут повышены стипендии в колледжах и университетах.

В-третьих, реформа школьного питания, начатая по инициативе Первой леди Елены Зеленской. С 1 сентября почти 3 млн учащихся будут получать бесплатное питание.

Среди приоритетов также обновление профессионального образования, мастерских и лабораторий, чтобы молодежь получала навыки, необходимые рынку труда. Все решения имеют одну цель — безопасное и качественное образование, чтобы дети могли учиться, развивать свои способности и строить будущее в Украине 

— отметил Корецкий. 

Напомним 

Кабинет министров направит 41,1 млн грн на закупку компьютерного оборудования, программного обеспечения, мебели и необходимых средств обучения, а также приобретение и установку генераторов для учебных заведений в прифронтовых регионах. 

Павел Башинский

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