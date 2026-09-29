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ВСУ превратили советские БТР-60 в роботов-камикадзе для прорыва российской обороны

Киев • УНН

 • 19618 просмотра

Во время операции «Вивальди» ВСУ дистанционно управляли БТР-60 со взрывчаткой на Лиманском направлении. Это обеспечивает безопасность экипажей.

ВСУ превратили советские БТР-60 в роботов-камикадзе для прорыва российской обороны

Третий армейский корпус ВСУ во время операции «Вивальди» использовал старые советские БТР-60 в качестве дистанционно управляемых машин-камикадзе для прорыва позиций российских войск. Об этом сообщает Defense Express со ссылкой на пресс-службу корпуса, пишет УНН.

Детали

Такую технику украинские военные применили во время операции по освобождению населённых пунктов Новое, Редкодуб и Катериновка на Лиманском направлении в Донецкой области.

Речь идёт о бронетранспортёрах, конструкция которых восходит ещё к концу 1950-х — 1960-м годам. Вместо использования по первоначальному назначению старые машины переоборудовали в наземные роботизированные комплексы, способные доставлять взрывчатку к вражеским позициям без экипажа.

Зачем старые БТР превращают в камикадзе

Одним из главных преимуществ такого решения является возможность использовать бронетехнику, которая уже имеется в войсках, но из-за своего возраста может быть менее целесообразной для применения в качестве обычного бронетранспортёра. При этом машины сохраняют достаточную проходимость и способны перевозить значительную нагрузку.

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Дистанционное управление также позволяет направлять бронемашину к цели без риска для экипажа. В Defense Express отмечают, что подробности реализации системы управления БТР-60 не раскрываются.

Подобную тактику ранее применяли и российские войска, начиняя взрывчаткой МТ-ЛБ и танки Т-54/55. Однако в некоторых случаях российский экипаж должен был самостоятельно подвести машину к исходной позиции и покинуть её перед атакой, что создавало дополнительный риск для военнослужащих.

БТР-60 разработали в конце 1950-х годов, а распространённая модификация БТР-60ПБ появилась в 1967 году. Украина получала такие бронетранспортёры как с собственных баз хранения, так и в рамках военной помощи.

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Степан Гафтко

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