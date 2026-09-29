Россия ночью ударила баллистическими ракетами по Киеву: повреждены административное здание и учебное заведение

В ночь на 29 сентября российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами, в результате чего зафиксированы повреждения в Соломенском и Печерском районах столицы. О последствиях атаки сообщил мэр Киева Виталий Кличко, пишет УНН.

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В Соломенском районе обломки ракеты упали во дворе жилого дома. Также зафиксированы попадания в административное здание инфраструктурного объекта и учебное заведение.

В Печерском районе в результате атаки загорелось нежилое здание. Также появлялись сообщения о падении беспилотника в правительственном квартале столицы, однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Атаки на Киев продолжаются с 28 сентября

Ранее российские войска атаковали здание Национальной академии наук Украины. В результате удара погибли два человека, среди них — помощница бывшего секретаря СНБО Владимира Горбулина. Сам Горбулин получил ранения.

По данным Кличко, в результате российских атак на столицу, которые продолжались с утра 28 сентября, пострадали 26 человек. Восемь из них были госпитализированы.

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