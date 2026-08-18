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Школа

Учебное заведение
Школа - это образовательное учреждение с организованным учебным пространством. Большинство школ обеспечивают начальное и среднее образование. Также существуют школы высшего или специального образования, дошкольного (в Украине - дошкольного) образования. Специальные школы могут специализироваться на изучении определенной области знаний или искусства: школа экономики, музыкальная или театральная школа. В Украине в настоящее время действует образовательная программа "Новая украинская школа". НУШ предусматривает, что дети в течение 12 лет проходят начальную школу (4 года), среднюю или базовую школу (5 лет) и профильное обучение или лицей (3 года).
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