Школа
Министерство образования и науки утвердило новые подходы к оцениванию учащихся 5–9 классов, упростив фиксацию результатов в журнале. Теперь за семестр выставляется одна оценка по предмету без обязательного указания групп результатов.
Психолог рассказала, что физическая готовность является наиболее важной для первоклассника. Также важны мотивация, социализация и навыки самообслуживания.
В Южной Корее из-за ливней и оползней погиб один человек, более 130 жителей эвакуировали. В провинции Южный Кёнсан выпало более 800 мм осадков, что привело к подтоплениям и повреждению инфраструктуры.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился с генеральным директором ЮНЕСКО Халедом Эль-Энани и призвал усилить защиту культурного наследия. Обсудили защиту Киево-Печерской лавры и возвращение вывезенных ценностей.
Утром 15 августа возле общежитий Университета штата Вирджиния произошла стрельба, в результате которой пять человек получили ранения. Полиция разыскивает нескольких подозреваемых, состояние одного из пострадавших критическое.
Министерство здравоохранения Украины опубликовало перечень полезных привычек для школьников. Среди них — регулярное мытьё рук, гигиена полости рта и контроль времени перед экранами.
Кабмин выделяет 41,1 млн грн из UNITED24 на компьютеры, мебель и генераторы для образовательных учреждений. Средства распределят между Запорожской, Одесской и Харьковской областями.
Президент поручил главе правительства и соответствующим министрам вместе с общинами разобраться с возможностями местных бюджетов и провести логистический аудит.
Правоохранители раскрыли схему фиктивного трудоустройства мужчин учителями в частных лицеях за 10 тысяч долларов для получения отсрочки. Пяти организаторам сообщили о подозрении, 21 мужчина уклонялся от призыва.
В поселке Золочев Богодуховского района в результате атаки российского БПЛА повреждено учебное заведение. Спасатели ликвидировали пожар на крыше площадью 1200 кв. м, обошлось без пострадавших.
Минобразования утвердило обновлённые порядки реагирования на буллинг, введя единую комиссию и чёткие сроки. Факт буллинга теперь устанавливает только суд, а учреждения должны создать собственные системы предотвращения.
Во дворе бывшего депутата нашли тело 12-летней девочки, которая, по версии следствия, вдохнула газ из баллончика. Мужчину взяли под стражу на два месяца.
В этом году в российские вузы зачислили более 4300 участников войны против Украины и их детей, что в полтора раза больше, чем в прошлом году. Почти 40% поступивших приняли без экзаменов, а две трети не прошли бы конкурс без льгот.
Правительство направило более 308,4 млн гривен почти 61 тысяче семей, которые оформили помощь. Выплаты осуществляются поэтапно, подать заявление можно до 1 ноября.
В пятницу 14-летний ученик открыл огонь в школе Дебсирин Нонтхабури, убив пятерых сотрудников и ранив 23 человека. До этого он убил своих бабушку и дедушку, после чего покончил с собой.
На оккупированной Донетчине под видом реорганизации закрывают школы и детсады, оставляя населённые пункты без образования. Известно о закрытии 12 школ и 24 детсадов, а также реорганизации ещё 69 учреждений.
В школе провинции Нонтхабури ученик открыл огонь, убив учителя и ранив четырех человек, после чего покончил с собой. Это уже второй подобный инцидент в Таиланде в этом году.
Кабмин требует полной готовности школ к новому учебному году, в частности укрытий и учебников. С 1 сентября зарплаты педагогов вырастут на 20%, а стипендии студентов - вдвое.
Глава МИД Азербайджана впервые с начала полномасштабного вторжения посетил Украину. Стороны обсудили удары рф, блокирование зерновых коридоров и сотрудничество в энергетике.
В Украине начался прием заявлений на единовременную помощь "Пакет школьника" в размере 5 тысяч гривен для детей, поступающих в первый класс в 2026–2027 годах. Заявления принимаются через "Дію" или в Пенсионном фонде до 1 ноября 2026 года.
Мониторинговая группа Омбудсмена обнаружила в лагере грязь, плесень, алкоголь у персонала и гнилые фрукты. Дмитрий Лубинец требует реакции от Министерства социальной политики.
В 2026 году абитуриенты подали 1 189 960 заявлений в учреждения высшего образования, что на 28% больше, чем в прошлом году. Больше всего заявлений получил Львовский политехнический университет, а самой популярной специальностью стал менеджмент.
58-летний директор языкового центра подозревается в развращении учениц 13 и 14 лет во время занятий. Действия продолжались в 2018-2020 и 2023-2025 годах.
Миндаугас Синкявичюс предложил исключить из литовских школьных программ тексты Ломоносова из-за имперской идеологии и включить произведения Шевченко.
51-летний военнослужащий в состоянии опьянения бросил гранату возле лицея в Подольске, ранив 13-летнего парня. Фигурант взят под стражу без права залога, ему грозит до семи лет лишения свободы за хулиганство.
Правоохранители раскрыли организованную группу, которая поставляла некачественный уголь для школ и больниц во время зимних блекаутов. Восьми участникам сообщили о подозрении в завладении бюджетными средствами.
В единые учебники по русскому языку для 10-11 классов и студентов колледжей официально включили пропагандистские материалы о войне. В ЦПД заявили, что это очередное доказательство превращения российского образования в конвейер идеологической обработки молодежи.
Единовременная помощь "Школьный набор" для первоклассников в 2026 году еще не запущена в "Дії", сервис находится на этапе разработки. Выплата 5 тысяч гривен станет доступной позже, заявления будут приниматься до 1 ноября.
Министр образования Андрей Бутенко сообщил об атаке рф на склад учебной литературы. Ученики получат доступ к электронным версиям учебников.
Омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил о многочисленных нарушениях в детском лагере "Артек Закарпатье". Обнаружены антисанитария, гнилые продукты, плесень в укрытии и отсутствие надлежащей безопасности.