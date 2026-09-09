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Не флаг и не парковочные места для украинцев — в Польше разгорелись споры из-за сине-жёлтых прямоугольников на асфальте

Киев • УНН

 • 876 просмотра

Сине-жёлтые прямоугольники обозначают зоны Kiss&Ride для высадки пассажиров. Стоянка здесь ограничена несколькими минутами и может караться штрафом.

Не флаг и не парковочные места для украинцев — в Польше разгорелись споры из-за сине-жёлтых прямоугольников на асфальте
Зона «Kiss and Ride» в Плоцке. Фото: Камиль Коваленко

Сине-жёлтые прямоугольники, напоминающие флаг Украины, появились в Польше на обочинах дорог возле некоторых учебных заведений и в других общественных местах. В социальных сетях начали распространяться слухи о том, что это специальные места для парковки автомобилей украинцев. Издание Іnpoland разъяснило, что на самом деле означает этот знак дорожной разметки и почему он никак не связан с украинцами, передаёт УНН.

Детали

В Плоцке возле одного из местных учреждений несколько дней назад на обочине дороги появился сине-жёлтый прямоугольник, который своим видом напоминает флаг Украины. В социальной сети Х местный общественный и политический деятель Камил Коваленко пошутил, что это "…специальные парковочные места для украинцев, и вскоре их станет ещё больше".

Появление таких же знаков дорожной разметки возле школы в Рашине Мазовецкого воеводства также вызвало волну возмущения в интернете. Отдельные поляки интерпретировали это как жест солидарности или парковочные места исключительно для украинцев. Муниципалитет Рашина ответил, что это стандартная дорожная разметка, предназначенная для повышения безопасности детей.

Что такое зона Kiss and Ride?

Сине-жёлтый прямоугольник на дорогах возле учебных заведений в Польше является обычным знаком дорожной разметки. В Польше её называют стрефой (зоной) Кiss&Ride, что в переводе означает "Поцелуйся и езжай". Такая дорожная разметка предназначена для кратковременных остановок возле школ, вокзалов, метро и других учреждений.

Зона "Kiss and Ride" (K+R) позволяет водителю быстро и безопасно высадить или забрать пассажиров и сразу продолжить движение, не создавая пробок и не блокируя движение других автомобилей. Для учебных заведений она удобна тем, что позволяет высадить детей возле школы или детского сада из автомобиля и продолжить движение, не создавая пробок на дорогах с оживлённым движением и не мешая другим водителям.

Зону "Kiss and Ride" не следует путать с местом для парковки автомобиля. Они предназначены для быстрой смены автомобилей, и стоянка в таких местах не должна превышать от 1 до 3 или 5 минут. Сколько можно стоять на таком специально отведённом месте, должно быть указано на дополнительной табличке, размещённой рядом с нанесёнными на асфальте обозначениями. Оставление автомобиля в зоне K+R на длительное время или отсутствие водителя в машине грозит штрафом со стороны муниципальной стражи (Straż Miejska) или местной полиции.

Возле зоны K+R также должен быть установлен знак "Zakaz postoju" — "Запрет стоянки" (B-35) с дополнительной табличкой "K+R" и указанием времени: например, Postój do 2 min или Postój do 5 min. На асфальте в таких местах могут просто нанести надпись "K+R" или обозначить место цветной пиктограммой для привлечения внимания.

Недавно такие зоны "Поцелуйся и езжай" нанесли возле школы на улице Европейского Союза в Рашине. Они работают здесь с 7:00 до 9:00 с понедельника по пятницу. Соответствующие таблички ещё не установили, поскольку работы по обустройству зон пока не завершены.

"Эти места предназначены для кратковременных остановок для безопасной высадки или посадки детей и улучшения транспортного потока в непосредственной близости от школы, сокращения более длительных остановок в часы пик и повышения безопасности учащихся", — объясняет муниципалитет Рашина.

А что в других городах Польши?

Сине-жёлтую пиктограмму для обозначения кратковременных остановок транспорта "Kiss and Ride" наносят во многих городах Польши. Такие обозначения на обочинах дорог можно увидеть в Варшаве, Гдыне, Жешуве и других городах.

Жёлтый цвет подчёркивает кратковременный, временный характер остановки, а синий — определённую зону, что делает её заметной и легко узнаваемой водителями.

"Kiss & Ride" — это простое решение: мы подъезжаем, безопасно высаживаем пассажира и освобождаем место для следующего автомобиля", — объясняет удобство использования таких зон муниципалитет Рашина.

В Гдыне на улице 3 Мая места для кратковременной остановки "Kiss & Ride" возле Центра активности для пожилых людей местное Управление дорог и зелёных насаждений обустроило ещё в 2020 году. А вообще впервые такие места начали обустраивать здесь в 2019–2020 годах возле школ на улицах Грабово, Капитанской и Вичлинской.

Согласно Правилам дорожного движения, знак "Поцелуй и езжай" — это B-35, означающий запрет парковки, и он используется довольно широко, указывая максимальное время, в течение которого автомобиль можно оставить в определённом месте.

"Знаки "Поцелуй и езжай" начали устанавливать в Гдыне, чтобы поощрить жителей использовать эту форму высадки и посадки пассажиров вместо того, чтобы ездить по кругу в поисках места для парковки", — объяснял ещё в 2020 году Марек Луцик, тогдашний вице-президент Гдыни по вопросам развития.

В Гданьске семь зон "Поцелуй и езжай" появились ещё в мае 2016 года. Они были установлены на улицах города Управлением общественного транспорта возле пересадочной станции Млоцины, железнодорожного вокзала Виленский, станций метро Кабаты, Вилановская и Слодóвец.

Традиция обустраивать на улицах места для кратковременной остановки "Kiss & Ride" пришла в Польшу из США, Нидерландов и Австралии. С украинцами зона "Kiss & Ride" не имеет никакой связи. Польша уважает и поддерживает украинцев, но мы здесь не каста привилегированных, как пишут некоторые поляки в социальных сетях. Поэтому "K+R" — это всего лишь обозначение дорожной разметки, используемое для обозначения зоны кратковременной остановки транспорта, а не место остановки автомобилей украинцев.

Украинцы всё чаще покидают Польшу и переезжают в Чехию05.09.26, 10:18 • 21831 просмотр

Антонина Туманова

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