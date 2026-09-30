Переговоры по Украине могут начаться в скором времени — Вадефуль
Киев • УНН
Глава МИД Германии заявил о возможных переговорах по Украине и будущих отношениях Европы с РФ. Он призвал не допустить, чтобы США сохраняли монополию на ведение переговоров.
Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль считает "вполне вероятным", что в будущем Европа "сможет выстроить хорошие отношения с россией". Об этом он заявил, отвечая на вопросы депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы, сообщает УНН со ссылкой на DW.
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По словам Вадефуля, у Европы "нет никаких претензий к самой россии или к российскому народу".
У нас серьезная проблема с нынешним российским режимом, который развязал и ведет эту незаконную агрессивную войну. Сейчас и, вероятно, в ближайшем будущем европейская безопасность должна строиться не вместе с россией, а против россии
В то же время он подчеркнул, что европейцам уже сейчас следует определить будущий формат своих отношений с рф, а для этого нужно сесть за стол переговоров. И, по словам министра, "сейчас есть признаки того, что такие переговоры вскоре могут начаться". При этом необходимо "не допустить, чтобы США сохраняли монополию на ведение переговоров" о прекращении войны рф против Украины.
"Мы должны участвовать в них. Ведь война идет на европейской территории", - подчеркнул Вадефуль.
Напомним
Днями Берлин призвал москву к прекращению огня и деэскалации. лавров отверг призывы и обвинил Германию в поддержке Украины.
Глава МИД Германии назвал воинственный империализм путина величайшей угрозой для Европы29.09.26, 16:52 • 3826 просмотров