Какой погоды ждать украинцам в начале октября — синоптики дали прогноз
Киев • УНН
В первые трое суток октября осадков почти не будет, дожди возможны лишь в Приазовье и Крыму. Днём воздух прогреется до 21°.
Октябрь начнётся в Украине без дождей, а температура воздуха днём достигнет 21° тепла, передаёт УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
В следующие трое суток без осадков, лишь в среду и четверг в Приазовье и в Крыму местами кратковременный дождь
В Укргидрометцентре добавили, что температура ночью 3-9° тепла, на юге и юго-востоке до 12°, днём в Украине 15-21°.
Сухая погода с сильным ветром на юге - прогноз синоптиков на 29 сентября29.09.26, 08:36 • 4450 просмотров