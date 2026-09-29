$44.820.0350.970.16
ukenru
16:13 • 9982 просмотра
Всемирный день сердца: как снизить риски и не пропустить опасные симптомы
Эксклюзив
15:26 • 10534 просмотра
Какой погоды ждать украинцам в начале октября — синоптики дали прогноз
14:54 • 10488 просмотра
"Просто конченые выродки" — Зеленский заявил, что враг сбросил на центр Сум четыре КАБа, есть погибшиеPhoto
14:38 • 13927 просмотра
В рф упал бомбардировщик Ту-95, один из таких обстреливал "Охматдет" — что известно о самолётеPhotoVideo
14:30 • 10476 просмотра
Лидеры ЕС собираются призвать Украину к "интенсификации" реформ - СМИ
14:15 • 8700 просмотра
Бельгия передаст Украине три истребителя F-16 до конца года — Зеленский
12:41 • 19933 просмотра
Лига наций: анонс матча Украина — Северная Ирландия
12:33 • 13467 просмотра
В Украине выделили более полумиллиарда гривен на резервные цифровые системы государства на фоне атак рф на дата-центры
11:25 • 15636 просмотра
МВФ прогнозирует Украине дефицит в $54 млрд к 2029 году - Bloomberg
29 сентября, 10:29 • 16706 просмотра
"Послание москве четкое" - Рютте сделал новое заявление о поддержке НАТО Украины
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+13°
1.9м/с
62%
758мм
Популярные новости
Отключения света из-за российских атак распространились западнее - где нет электрики29 сентября, 07:17 • 10582 просмотра
Андрей Шевченко празднует 50-летие: путь от "Динамо" до УАФPhotoVideo29 сентября, 09:13 • 26713 просмотра
Украинский НРК-амфибия впервые доставил груз на фронт, преодолев более 40 км по суше и водеPhoto29 сентября, 09:43 • 11673 просмотра
Синабоны дома: 5 рецептов пышных булочек с разными начинкамиPhoto12:47 • 16937 просмотра
Еще один ребенок Джоли и Питта отказался от фамилии отцаVideo13:55 • 8136 просмотра
публикации
85-я годовщина трагедии Бабьего Яра: Украина чтит память жертв16:32 • 2856 просмотра
Всемирный день сердца: как снизить риски и не пропустить опасные симптомы16:13 • 9992 просмотра
В рф упал бомбардировщик Ту-95, один из таких обстреливал "Охматдет" — что известно о самолётеPhotoVideo14:38 • 13930 просмотра
Синабоны дома: 5 рецептов пышных булочек с разными начинкамиPhoto12:47 • 17068 просмотра
Лига наций: анонс матча Украина — Северная Ирландия12:41 • 19938 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Роберт Фицо
Марк Рютте
Петр Павел
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Киевская область
Одесская область
Реклама
УНН Lite
Шевченко оказался в "Милане" благодаря VHS-кассете — СМИ вспомнили о переходе "Шевы" в ИталиюVideo17:12 • 16 просмотра
Еще один ребенок Джоли и Питта отказался от фамилии отцаVideo13:55 • 8316 просмотра
"Ангел" Victoria's Secret Барбара Палвин впервые стала мамой29 сентября, 02:04 • 29933 просмотра
Али Лартер вышла на красную дорожку с 11-летней дочерью, которую называют её «двойником»29 сентября, 00:05 • 31895 просмотра
Мария Шрайвер показала редкие фотографии младшего сына от Арнольда ШварценеггераPhoto28 сентября, 23:06 • 30874 просмотра
Актуальное
Техника
Ту-95
Х-101
Facebook
Instagram

Какой погоды ждать украинцам в начале октября — синоптики дали прогноз

Киев • УНН

 • 10544 просмотра

В первые трое суток октября осадков почти не будет, дожди возможны лишь в Приазовье и Крыму. Днём воздух прогреется до 21°.

Какой погоды ждать украинцам в начале октября — синоптики дали прогноз

Октябрь начнётся в Украине без дождей, а температура воздуха днём достигнет 21° тепла, передаёт УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.

В следующие трое суток без осадков, лишь в среду и четверг в Приазовье и в Крыму местами кратковременный дождь 

- сообщили синоптики.

В Укргидрометцентре добавили, что температура ночью 3-9° тепла, на юге и юго-востоке до 12°, днём в Украине 15-21°.

Сухая погода с сильным ветром на юге - прогноз синоптиков на 29 сентября29.09.26, 08:36 • 4450 просмотров

Антонина Туманова

Погода и окружающая среда
Укргидрометцентр
Дожди в Украине
Украина