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Бен Стиллер рассказал, что помогло ему спасти брак после многолетней разлуки

Киев • УНН

 • 1050 просмотра

Бен Стиллер и Кристин Тейлор восстановили брак после нескольких лет разлуки. Им помогли совместная терапия и желание сохранить семью.

Бен Стиллер рассказал, что помогло ему спасти брак после многолетней разлуки

Американский актер Бен Стиллер и его жена Кристин Тейлор смогли восстановить отношения после нескольких лет разлуки, и одним из ключевых факторов стала совместная работа с терапевтом. Историю их примирения рассказывает E! News, пишет УНН.

Детали

Стиллер и Тейлор поженились в 2000 году, однако в 2017-м объявили о расставании после 17 лет брака. При этом официально они так и не развелись и продолжали вместе воспитывать дочь Эллу и сына Куинлина.

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По словам Тейлор, к разрыву привело то, что супруги перестали находить общий язык по многим вопросам. Ситуация изменилась во время пандемии COVID-19, когда они снова оказались под одной крышей вместе с детьми.

Супруги проходили терапию

Мы с Беном много времени провели, работая над собой с терапевтом. Мы подключались к Zoom, проводили сеансы терапии и действительно находили путь обратно

— рассказала Тейлор.

При этом примирение не было мгновенным. По словам Стиллера, они почти год жили в одном доме, прежде чем окончательно восстановили отношения. Актер также признавался, что во время разлуки не хотел, чтобы их брак завершился окончательно.

Стиллер считает, что решающим для восстановления их отношений стало желание обоих сохранить семью. По его словам, после пережитой разлуки они начали гораздо больше ценить то, что имеют. Сейчас супруги остаются вместе — их браку уже 26 лет.

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