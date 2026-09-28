путин увеличил штатную численность военнослужащих в рф — сколько их будет

Владимир Путин. Фото иллюстративное

российский диктатор владимир путин увеличил штатную численность военнослужащих в россии на 15 тысяч 500 человек, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

путин подписал указ, который увеличивает штатную численность Вооруженных сил рф до 2 млн 441 тысячи 630 человек, включая 1 млн 550 тысяч 500 военнослужащих.

Таким образом, количество военнослужащих выросло на 15 тысяч 500 человек.

Добавим

По данным росСМИ, в последний раз путин увеличивал штатную численность ВС рф в июле — на 25 тысяч человек. Тогда это объясняли созданием военно-строительных подразделений.

Это уже четвертое за год увеличение штатной численности ВС рф по указу путина: предыдущие были в марте, июне и июле.

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