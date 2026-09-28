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путин увеличил штатную численность военнослужащих в рф — сколько их будет

Киев • УНН

 • 7788 просмотра

путин увеличил штат ВС РФ до 2,44 млн человек, из них 1,55 млн военнослужащих. Это четвёртое такое решение за год.

путин увеличил штатную численность военнослужащих в рф — сколько их будет
Владимир Путин. Фото иллюстративное

российский диктатор владимир путин увеличил штатную численность военнослужащих в россии на 15 тысяч 500 человек, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

путин подписал указ, который увеличивает штатную численность Вооруженных сил рф до 2 млн 441 тысячи 630 человек, включая 1 млн 550 тысяч 500 военнослужащих.

Таким образом, количество военнослужащих выросло на 15 тысяч 500 человек.

Добавим

По данным росСМИ, в последний раз путин увеличивал штатную численность ВС рф в июле — на 25 тысяч человек. Тогда это объясняли созданием военно-строительных подразделений.

Это уже четвертое за год увеличение штатной численности ВС рф по указу путина: предыдущие были в марте, июне и июле.

После выборов в рф могут объявить новую мобилизацию на 300 тысяч человек - Зеленский23.08.26, 18:06 • 11994 просмотра

Антонина Туманова

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