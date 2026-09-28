путин увеличил штатную численность военнослужащих в рф — сколько их будет
Киев • УНН
путин увеличил штат ВС РФ до 2,44 млн человек, из них 1,55 млн военнослужащих. Это четвёртое такое решение за год.
российский диктатор владимир путин увеличил штатную численность военнослужащих в россии на 15 тысяч 500 человек, передает УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
путин подписал указ, который увеличивает штатную численность Вооруженных сил рф до 2 млн 441 тысячи 630 человек, включая 1 млн 550 тысяч 500 военнослужащих.
Таким образом, количество военнослужащих выросло на 15 тысяч 500 человек.
Добавим
По данным росСМИ, в последний раз путин увеличивал штатную численность ВС рф в июле — на 25 тысяч человек. Тогда это объясняли созданием военно-строительных подразделений.
Это уже четвертое за год увеличение штатной численности ВС рф по указу путина: предыдущие были в марте, июне и июле.
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