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Financial Times

В Лос-Анджелесе началась церемония MTV VMAs 2026

Киев • УНН

 • 7270 просмотра

В Peacock Theater началась церемония MTV VMAs 2026, которую ведёт Снуп Догг. Мадонна получила 13 номинаций и впервые за 23 года выступит на шоу.

В Лос-Анджелесе началась церемония MTV VMAs 2026

В Лос-Анджелесе стартовала церемония вручения музыкальных наград MTV Video Music Awards 2026. За главные награды вечера соревнуются Тейлор Свифт, Мадонна, Ариана Гранде, Сабрина Карпентер, Бруно Марс и другие мировые звёзды, сообщает E! News, пишет УНН.

Детали

Церемония проходит в Peacock Theater, а её ведущим стал Снуп Догг. Одним из главных событий вечера должно стать выступление Мадонны — певица возвращается на сцену VMAs впервые за 23 года.

Именно Мадонна получила наибольшее количество номинаций — 13. Тейлор Свифт представлена в 11 категориях и уже стала первой в истории обладательницей специальной награды Artist Director Honors. Группа Nirvana получила престижную награду Video Vanguard.

Кто претендует на главные награды

За «Видео года» соревнуются Тейлор Свифт с «The Fate of Ophelia», Мадонна с «Confessions II – The Film», Ариана Гранде с «hate that i make you love me», Бруно Марс с «I Just Might», Сабрина Карпентер с «Tears» и GENER8ION со «STORM».

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В категории «Артист года» номинированы Тейлор Свифт, Мадонна, Ариана Гранде, Бруно Марс, Сабрина Карпентер и Морган Уоллен.

За звание «Песня года» борются BTS с «Swim», Мадонна и Сабрина Карпентер с «Bring Your Love», Оливия Дин с «Man I Need», PinkPantheress и Zara Larsson со «Stateside», RAYE с «WHERE IS MY HUSBAND!» и HUNTR/X с «Golden».

Отдельные награды вручат в жанровых категориях. За лучшее поп-видео претендуют, в частности, Тейлор Свифт, Ариана Гранде, Сабрина Карпентер, Оливия Родриго и Tate McRae. В категории K-Pop представлены BLACKPINK, BTS, KATSEYE, LE SSERAFIM, LISA и CORTIS.

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Среди претендентов в категории «Лучший хип-хоп» — Cardi B, Drake, Megan Thee Stallion, Travis Scott и Tyler, The Creator. За награду в R&B соревнуются Бруно Марс, Крис Браун, Джастин Бибер, Kehlani и другие.

Также во время VMAs определят лучших в категориях альтернативной, танцевальной, кантри- и латиноамериканской музыки, а также вручат награды за режиссуру, операторскую работу, монтаж, хореографию и визуальные эффекты.

Победителей основных номинаций, в частности «Видео года», «Артист года», «Песня года» и «Лучший новый исполнитель», будут объявлять на протяжении церемонии.

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Степан Гафтко

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