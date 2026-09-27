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"Лишь вопрос времени": Буданов предупредил об угрозе для Корейского региона со стороны Пхеньяна

Киев • УНН

 • 412 просмотра

Глава Офиса президента заявил, что КНДР учится на войне против Украины и наладила массовое производство одноразовых ударных дронов. Он предупредил об угрозе обострения в регионе.

"Лишь вопрос времени": Буданов предупредил об угрозе для Корейского региона со стороны Пхеньяна

Северная Корея использует опыт войны против Украины для совершенствования вооружений и уже наладила массовое производство ударных дронов одноразового использования. Об этом Кирилл Буданов заявил в интервью Newsforce, передает УНН.

Детали

По словам Буданова, КНДР поставляет России оружие и материалы и отправляет своих военных непосредственно воевать против Украины. В то же время Пхеньян совершенствует собственное вооружение с учетом боевого опыта и принимает на вооружение новые типы оружия, часть из которых — российского производства.

Северная Корея учится на нашей войне и вооружается. Мир должен видеть эту связь, пока еще есть время

— подчеркнул Буданов.

Он сообщил, что в КНДР уже наладили массовое производство ударных дронов одноразового использования. По его мнению, стремительная милитаризация страны свидетельствует прежде всего о подготовке к возможным активным боевым действиям в собственном регионе. Буданов также упомянул недавний инцидент на линии разграничения между Республикой Корея и Северной Кореей, не уточнив его обстоятельств.

Ситуация обостряется с каждым днем. И это лишь вопрос времени, когда может произойти событие-триггер, которое приведет к неконтролируемым последствиям

— заявил он.

Напомним

Несколькими днями ранее Пхеньян запустил из района Вонсана баллистическую ракету малой дальности в сторону Восточного моря. В ответ Южная Корея созвала экстренное заседание.

Александра Василенко

Война в УкраинеНовости Мира
Война в Украине
Пхеньян
Северная Корея
Южная Корея
Кирилл Буданов
Украина