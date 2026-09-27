Муж Ланы Дель Рей показал редкие фотографии с их свадьбы во вторую годовщину брака

Фото из соцсетей

Муж Ланы Дель Рей Джереми Дюфрен поделился ранее не публиковавшимися фотографиями с их свадьбы и совместной жизни по случаю второй годовщины брака. Редкие кадры он опубликовал в Instagram, сообщает E! News, пишет УНН.

Детали

С годовщиной, моя самая прекрасная и самая дорогая маленькая жена. Я так тебя люблю – написал Дюфрен.

Среди опубликованных кадров – фотография со свадьбы пары в сентябре 2024 года, на которой Дель Рей и Дюфрен держатся за руки во время обмена клятвами.

Вместе уже два года

Также Дюфрен показал фотографии их совместных путешествий. На одном из снимков пара находится на болотах, где муж певицы, работающий гидом, держит маленького аллигатора, а на другом они позируют в небольшом самолёте.

Дель Рей и Дюфрен впервые познакомились в 2019 году во время экскурсии по болотам Луизианы. Пара поженилась в сентябре 2024 года и в основном держит подробности личной жизни вдали от публичности.

Ранее 41-летняя певица называла мужа «самым влиятельным человеком» в своей жизни.

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