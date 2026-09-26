Сербия надеется продлить газовое соглашение с рф после разговора Вучича с путиным
Киев • УНН
Газовое соглашение Сербии с россией истекает 30 сентября. Вучич ожидает продолжения поставок по цене 318 евро за тысячу кубометров.
Сербия надеется получить еще одно продление газового соглашения с россией, заявил в субботу президент Александар Вучич после разговора с диктатором путиным. Белград стремится заключить долгосрочное соглашение. Об этом сообщает Euractiv, пишет УНН.
Подробности
Балканская страна по-прежнему в значительной степени зависит от российского газа, однако после завершения предыдущего трехлетнего соглашения летом 2025 года не смогла заключить долгосрочный контракт, вместо этого полагаясь на краткосрочные продления.
"Срок действия газового соглашения истекает 30 сентября. Я верю, что после сегодняшнего разговора оно будет продлено и мы обеспечим стабильные поставки газа", – написал Вучич в соцсетях после разговора с кремлевским правителем.
Он отметил, что Сербия и впредь будет пользоваться "выгодной, низкой ценой на газ – 318 евро за 1 000 кубических метров, вместо того чтобы платить рыночную цену, которая сегодня составляет 868 евро".
Как отмечает издание, Сербия также импортирует газ из Азербайджана и имеет определенное собственное производство, но этого недостаточно, чтобы компенсировать потерю российских поставок.
Этот разговор стал одним из последних дипломатических контактов Вучича на посту президента. Он объявил, что уйдет в отставку 27 сентября, чтобы баллотироваться на должность премьер-министра на досрочных выборах, назначенных после почти двух лет студенческих протестов против коррупции.
Сербия добилась очередного снятия санкций с нефтяной компании NIS, принадлежащей рф28.08.26, 21:54 • 4782 просмотра