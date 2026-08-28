Сербия добилась очередного снятия санкций с нефтяной компании NIS, принадлежащей рф
Киев • УНН
Сербская нефтяная компания NIS получила от OFAC разрешение работать до 30 сентября. Тем временем MOL завершает покупку доли "Газпрома".
Сербия получила от США очередное освобождение от санкций для своей нефтяной компании NIS (NIIS.BEL), принадлежащей России, до 30 сентября. Об этом в пятницу в Instagram сообщила министр энергетики Дубравка Джедович Ханданович, передает УНН.
Как сообщает Reuters, освобождение от санкций, предоставленное Управлением по контролю за иностранными активами США, позволит NIS, управляющей единственным в Сербии нефтеперерабатывающим заводом, продолжать импорт сырой нефти до продажи контрольного пакета акций российской компании венгерской нефтегазовой компании MOL (MOLB.BU).
"Продление лицензии позволяет нам продолжать поставки (на рынок), одновременно работая над долгосрочным решением для NIS", — сказала Джедович Ханданович.
В октябре прошлого года OFAC ввело санкции против НПЗН в рамках более широких мер, направленных против российского энергетического сектора в связи с войной в Украине, и потребовало продать 56% акций, принадлежащих "Газпрому".
Издание отмечает, что это исключение имеет решающее значение для Сербии, поскольку НПЗН покрывает около 80% потребностей страны в нефтепродуктах. Импорт других видов топлива в балканскую страну в июле сократился до 25% от месячного целевого показателя, поскольку рекордно низкий уровень воды в Дунае вынудил баржи и танкеры работать на трети своей грузоподъемности.
Джедович Ханданович заявила, что переговоры между MOL и "Газпромом" находятся на завершающей стадии.
"Продление лицензии является сигналом того, что есть прогресс и готовность обеспечить дополнительное необходимое время для завершения этой сложной сделки", — сказала она, не вдаваясь в подробности.
OFAC предоставило NIS ряд исключений из санкций, позволяющих импортировать нефть по хорватскому трубопроводу "Янаф", в то время как MOL завершает приобретение после подписания предварительного соглашения в январе.
Сербскому правительству принадлежит 29,9% акций NIS, а оставшаяся часть принадлежит мелким акционерам и сотрудникам.