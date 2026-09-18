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Трамп предложит Путину экономические соглашения до завершения войны РФ против Украины — NYT

Киев • УНН

 • 13742 просмотра

Администрация Трампа рассматривает соглашения с Россией до завершения войны, чтобы стимулировать Кремль к миру. Это противоречит позиции Конгресса и Киева.

Трамп предложит Путину экономические соглашения до завершения войны РФ против Украины — NYT

Белый дом рассматривает возможность подписания экономических соглашений с Россией до того, как она прекратит войну в Украине. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на «двух человек, близких к переговорам», информирует УНН.

Подробности

По словам одного из собеседников издания, соглашения с Россией до окончания войны возможны, поскольку они покажут, что Соединенные Штаты серьезно настроены на перезагрузку отношений с Кремлем.

Этот подход представляет собой отход от обещания господина Трампа в прошлом году о том, что экономические соглашения с Россией не будут заключены, «пока мы не урегулируем войну». Это свидетельствует о том, что посланники господина Трампа по вопросам прекращения войны, Стив Уиткофф и господин Кушнер, ищут новые способы побудить Россию прекратить боевые действия теперь, когда стало понятно, что Украина не отступит от части собственной территории, которую, по настоянию господина Путина, он должен контролировать до окончания войны

- говорится в статье.

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Авторы указывают, что это контрастирует с подходом, который отстаивают как республиканцы, так и демократы в Конгрессе, не говоря уже о европейских союзниках Киева и самой Украине, согласно которому лишь усиленное экономическое и военное давление на Путина может заставить его пойти на компромисс.

«Но поскольку администрация Трампа придерживается подхода кнута и пряника в отношении господина Путина, то, похоже, пряник находится в центре внимания. По словам американского чиновника, администрация хочет создать больше стимулов для членов российской элиты стремиться к миру. Заключение некоторых деловых соглашений до конца войны может помочь убедить антиамериканских ястребов из окружения господина Путина в том, что господин Трамп действительно хочет выстроить новые отношения с Россией», — пишет издание.

Контекст

Палата представителей США поддержала сенатскую редакцию законопроекта H.R. 5334, который предусматривает масштабное усиление санкций против России и возможность введения пошлин до 100% против стран, покупающих российские энергоносители.

Позже пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что принятие в США закона о «адских санкциях» является недружественным шагом.

Трамп планирует подписать закон Линдси Грэма о санкциях против россии - WSJ 17.09.26, 09:06 • 12695 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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