Команды Украины и США работают над встречей Зеленского и Трампа — Тихий

Украинская и американская стороны сейчас прорабатывают возможность встречи президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа, её содержание и повестку дня. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Георгий Тихий, передаёт УНН.

Можно сказать, что команды сейчас действительно работают над возможностью такой встречи между Президентом Украины и президентом США, а также над её содержанием — собственно, чтобы сделать её максимально содержательной - сказал Тихий.

Он также добавил, что помимо встречи президентов состоится большое количество других встреч.

Я понимаю, что всё внимание, собственно, сосредоточено на Трампе, но давайте не преуменьшать важность всех остальных, потому что состоятся десятки других — очень важных и очень интересных — встреч. Кроме того, украинско-американская составляющая обязательно будет присутствовать в визите. Я имею в виду не только встречу с Президентом, но и другие контакты - добавил Тихий.

Напомним

Украина и Соединённые Штаты предварительно согласовали проведение личной встречи Президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в сентябре.