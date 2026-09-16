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Financial Times

Команды Украины и США работают над встречей Зеленского и Трампа — Тихий

Киев • УНН

 • 20763 просмотра

Команды Украины и США согласовывают формат и повестку встречи Зеленского и Трампа. Также запланированы десятки других контактов.

Команды Украины и США работают над встречей Зеленского и Трампа — Тихий

Украинская и американская стороны сейчас прорабатывают возможность встречи президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа, её содержание и повестку дня. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Георгий Тихий, передаёт УНН

Можно сказать, что команды сейчас действительно работают над возможностью такой встречи между Президентом Украины и президентом США, а также над её содержанием — собственно, чтобы сделать её максимально содержательной 

- сказал Тихий. 

Он также добавил, что помимо встречи президентов состоится большое количество других встреч. 

Я понимаю, что всё внимание, собственно, сосредоточено на Трампе, но давайте не преуменьшать важность всех остальных, потому что состоятся десятки других — очень важных и очень интересных — встреч. Кроме того, украинско-американская составляющая обязательно будет присутствовать в визите. Я имею в виду не только встречу с Президентом, но и другие контакты 

- добавил Тихий. 

Напомним 

Украина и Соединённые Штаты предварительно согласовали проведение личной встречи Президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в сентябре. 

Павел Башинский

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Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина