Зеленський і Трамп готують особисту зустріч у вересні: у МЗС розкрили деталі
Київ • УНН
Україна та США попередньо домовилися про зустріч Зеленського і Трампа у вересні. Сторони можуть обговорити ППО та дипломатію.
Україна та Сполучені Штати попередньо погодили проведення особистої зустрічі Президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа у вересні. Про це 8 вересня заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, передає УНН.
"Попередньо погоджена особиста зустріч у вересні. Паралельно можливі й телефонні дзвінки", – зазначив Тихий.
Деталі
За словами речника профільного міністерства, телефонна розмова між Зеленським і Трампом може відбутися до особистої зустрічі, однак її проведення наразі не підтвердили як остаточно заплановану подію.
Сам Зеленський 8 вересня заявив, що очікує на зустріч із Трампом у другій половині вересня, орієнтовно у 20-х числах. Точну дату та місце проведення переговорів сторони наразі не оголошували.
Очікується, що одним із ключових питань зустрічі стане посилення української протиповітряної оборони, зокрема забезпечення України додатковими ракетами-перехоплювачами для систем Patriot. Також сторони можуть обговорити подальші дипломатичні зусилля щодо припинення війни. На тлі активізації контактів між Вашингтоном, Києвом і Москвою Україна наполягає на залученні європейських партнерів до переговорного процесу.
Контекст
Напередодні спеціальні представники Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер відвідали Київ та провели переговори із Зеленським і українською делегацією. До частини консультацій долучилися представники Великої Британії, Франції та Німеччини.
Раніше Віткофф і Кушнер провели переговори з російським президентом володимиром путіним у москві. Вашингтон після цього продовжив консультації як з російською, так і з українською сторонами щодо можливих шляхів дипломатичного врегулювання.
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