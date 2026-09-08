У Києві зросла кількість загиблих після нічної атаки рф
Київ • УНН
У Києві після нічної атаки рф загинули троє людей, 16 постраждали. У Шевченківському районі повторно загорілися складські будівлі.
Кількість загиблих у Києві після нічної атаки рф, зросла до трьох людей. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, передає УНН.
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Мер столиці повідомив про загиблих 8 вересня та висловив співчуття їхнім рідним і близьким.
Уже троє загиблих у столиці внаслідок атаки ворога на Київ з ночі 8 вересня. Щирі співчуття рідним та близьким тих, кого убила росія
Також він повідомив про повторне влучання в складські будівлі у Шевченківському районі Києва.
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Нагадаємо
Унаслідок нічної атаки по Києву загинули двоє людей, 16 постраждали, пошкоджено понад 50 об’єктів. На семи локаціях тривають рятувальні роботи.