У Києві зросла кількість загиблих після нічної атаки рф

Кількість загиблих у Києві після нічної атаки рф, зросла до трьох людей. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, передає УНН.

Мер столиці повідомив про загиблих 8 вересня та висловив співчуття їхнім рідним і близьким.

Уже троє загиблих у столиці внаслідок атаки ворога на Київ з ночі 8 вересня. Щирі співчуття рідним та близьким тих, кого убила росія