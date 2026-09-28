Золото подешевшало до $4262 за унцію після падіння більш ніж на 2% за тиждень

$44.9751.12
ukenru
04:19 • 1348 перегляди
росія вдарила КАБом по багатоповерхівці у Харкові, серед 20 постраждалих – 8 дітейPhotoVideo
03:16 • 10175 перегляди
Українські перехоплювачі вже збивають більше половини реактивних "Шахедів" - Defense Express
02:37 • 13584 перегляди
Новий завод Rheinmetall вже передав Україні десятки тисяч 155-мм снарядів і готується різко наростити виробництво
01:38 • 13637 перегляди
Трамп попросив Зеленського "пригальмувати" з ударами по російських НПЗ через загрозу світової паливної кризи
00:37 • 14433 перегляди
Нова велика війна біля Червоного моря – що відбувається в Ефіопії та чим це загрожує світу
23:56 • 14082 перегляди
Стубб не бачить загрози нападу росії на Фінляндію і радить Європі "зберігати спокій та сходити в сауну"
22:56 • 14012 перегляди
The Guardian розповів про "пекло на землі" в окупованих Олешках, де закінчується їжа
27 вересня, 21:56 • 24172 перегляди
Скандал між Україною та Південною Кореєю через полонених КНДР загострився: чому Сеул так жорстко відреагував
27 вересня, 21:01 • 19310 перегляди
У Лос-Анджелесі стартувала церемонія MTV VMAs 2026
27 вересня, 20:54 • 14931 перегляди
Грошей у бюджеті не вистачає на все: Корецький розповів, які виплати фінансуватимуть у першу чергу, а які затримаютьVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+11°
3м/с
75%
755мм
Популярнi новини
У Подільському районі Києва вибухова хвиля пошкодила вікна, 9 постраждало27 вересня, 19:08 • 13191 перегляди
Очолював НБУ і був в.о. голови Кабміну: Сергій Арбузов отримав мандат у держдумі рф27 вересня, 20:01 • 12749 перегляди
Ріанна показала раніше невідомі фото доньки Рокі на її перший день народженняPhoto27 вересня, 22:05 • 13043 перегляди
Останні дні Курта Кобейна згадали напередодні вручення Nirvana нагороди MTV23:06 • 11856 перегляди
Колишня дівчина сина Сінді Кроуфорд вперше висловилася після його раптової смерті у 27 років00:05 • 7716 перегляди
Публікації
Лісові пожежі в Європі стають складнішими: як український авіаоператор працює у ГреціїPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 07:05 • 76636 перегляди
Яйця, цукор та м’ясо дорожчають: як змінилися ціни на продукти у вересні25 вересня, 18:32 • 93110 перегляди
У Києві прощаються з Миколою Карпюком: колишній політв’язень кремля загинув на Запорізькому напрямкуPhoto25 вересня, 14:29 • 94984 перегляди
Паливний запас без ризику - як правильно, де та у чому зберігати бензин і дизель 25 вересня, 13:50 • 84168 перегляди
Прогнозуватиме дії противника - що відомо про ШІ-платформу SPECTR, яку тестують українські бойові підрозділи25 вересня, 12:34 • 81681 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Віталій Кличко
Кирило Буданов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Німеччина
Польща
Реклама
УНН Lite
Колишня дівчина сина Сінді Кроуфорд вперше висловилася після його раптової смерті у 27 років00:05 • 7830 перегляди
Останні дні Курта Кобейна згадали напередодні вручення Nirvana нагороди MTV23:06 • 11915 перегляди
Ріанна показала раніше невідомі фото доньки Рокі на її перший день народженняPhoto27 вересня, 22:05 • 13102 перегляди
У Лос-Анджелесі стартувала церемонія MTV VMAs 202627 вересня, 21:01 • 19303 перегляди
Стали відомі моторошні деталі загибелі путініста сергія сосєдова27 вересня, 02:06 • 31031 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
The Guardian
Financial Times
Опалення
Starlink

Золото подешевшало до $4262 за унцію після падіння більш ніж на 2% за тиждень

Київ • УНН

 • 1570 перегляди

Ціна золота знизилася до $4261,59 за унцію після тижневого падіння понад 2%. Ринки оцінюють шанс нового підвищення ставки ФРС у 65%.

Золото подешевшало до $4262 за унцію після падіння більш ніж на 2% за тиждень

Ціни на золото продовжили знижуватися на тлі високих цін на енергоносії та очікувань, що Федеральна резервна система США може знову підвищити процентні ставки. Спотова ціна на золото впала на 0,5% – до 4261,59 долара за унцію, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

За підсумками минулого тижня дорогоцінний метал втратив понад 2%. У вересні золото переважно торгувалося в діапазоні від 4230 до 4510 доларів за унцію, тоді як у січні його ціна сягала рекордних майже 5600 доларів.

Тиск на золото посилюють високі ціни на нафту. Через глухий кут навколо Ормузької протоки Brent від початку року подорожчала приблизно на 70%, що підтримує інфляційні ризики.

Ринки очікують нового підвищення ставки ФРС

У середині вересня Федеральна резервна система одноголосно підвищила базову ставку на 0,25 процентного пункту. Тепер інвестори оцінюють ймовірність ще одного підвищення у жовтні приблизно у 65%

Додатковим сигналом для ринків стало скорочення різниці між дохідністю 10-річних і дворічних казначейських облігацій США до 17 базисних пунктів – найнижчого рівня з початку 2025 року.

Слідом за золотом дешевшають й інші дорогоцінні метали. Срібло втратило 0,8% і торгувалося по 63,77 долара за унцію, також знизилися ціни на платину та паладій.

Золото тримається біля $4375 за унцію після першого підвищення ставки ФРС із 2023 року21.09.26, 06:15 • 5577 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаСвітФінанси
Золото
Федеральна резервна система
Bloomberg
Сполучені Штати Америки