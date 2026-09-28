Золото подешевшало до $4262 за унцію після падіння більш ніж на 2% за тиждень

Ціни на золото продовжили знижуватися на тлі високих цін на енергоносії та очікувань, що Федеральна резервна система США може знову підвищити процентні ставки. Спотова ціна на золото впала на 0,5% – до 4261,59 долара за унцію, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

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За підсумками минулого тижня дорогоцінний метал втратив понад 2%. У вересні золото переважно торгувалося в діапазоні від 4230 до 4510 доларів за унцію, тоді як у січні його ціна сягала рекордних майже 5600 доларів.

Тиск на золото посилюють високі ціни на нафту. Через глухий кут навколо Ормузької протоки Brent від початку року подорожчала приблизно на 70%, що підтримує інфляційні ризики.

Ринки очікують нового підвищення ставки ФРС

У середині вересня Федеральна резервна система одноголосно підвищила базову ставку на 0,25 процентного пункту. Тепер інвестори оцінюють ймовірність ще одного підвищення у жовтні приблизно у 65%

Додатковим сигналом для ринків стало скорочення різниці між дохідністю 10-річних і дворічних казначейських облігацій США до 17 базисних пунктів – найнижчого рівня з початку 2025 року.

Слідом за золотом дешевшають й інші дорогоцінні метали. Срібло втратило 0,8% і торгувалося по 63,77 долара за унцію, також знизилися ціни на платину та паладій.

Золото тримається біля $4375 за унцію після першого підвищення ставки ФРС із 2023 року