Золото подешевело до $4262 за унцию после падения более чем на 2% за неделю
Киев • УНН
Цена золота снизилась до $4261,59 за унцию после недельного падения более чем на 2%. Рынки оценивают вероятность нового повышения ставки ФРС в 65%.
Цены на золото продолжили снижаться на фоне высоких цен на энергоносители и ожиданий, что Федеральная резервная система США может вновь повысить процентные ставки. Спотовая цена на золото упала на 0,5% — до 4261,59 доллара за унцию, сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
По итогам прошлой недели драгоценный металл потерял более 2%. В сентябре золото в основном торговалось в диапазоне от 4230 до 4510 долларов за унцию, тогда как в январе его цена достигала рекордных почти 5600 долларов.
Давление на золото усиливают высокие цены на нефть. Из-за тупика вокруг Ормузского пролива Brent с начала года подорожала примерно на 70%, что поддерживает инфляционные риски.
Рынки ожидают нового повышения ставки ФРС
В середине сентября Федеральная резервная система единогласно повысила базовую ставку на 0,25 процентного пункта. Теперь инвесторы оценивают вероятность еще одного повышения в октябре примерно в 65%.
Дополнительным сигналом для рынков стало сокращение разницы между доходностью 10-летних и двухлетних казначейских облигаций США до 17 базисных пунктов — самого низкого уровня с начала 2025 года.
Вслед за золотом дешевеют и другие драгоценные металлы. Серебро потеряло 0,8% и торговалось по 63,77 доллара за унцию, также снизились цены на платину и палладий.
Золото держится около $4375 за унцию после первого повышения ставки ФРС с 2023 года21.09.26, 06:15 • 5577 просмотров