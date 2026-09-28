Золото подешевело до $4262 за унцию после падения более чем на 2% за неделю

Цены на золото продолжили снижаться на фоне высоких цен на энергоносители и ожиданий, что Федеральная резервная система США может вновь повысить процентные ставки. Спотовая цена на золото упала на 0,5% — до 4261,59 доллара за унцию, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По итогам прошлой недели драгоценный металл потерял более 2%. В сентябре золото в основном торговалось в диапазоне от 4230 до 4510 долларов за унцию, тогда как в январе его цена достигала рекордных почти 5600 долларов.

Давление на золото усиливают высокие цены на нефть. Из-за тупика вокруг Ормузского пролива Brent с начала года подорожала примерно на 70%, что поддерживает инфляционные риски.

Рынки ожидают нового повышения ставки ФРС

В середине сентября Федеральная резервная система единогласно повысила базовую ставку на 0,25 процентного пункта. Теперь инвесторы оценивают вероятность еще одного повышения в октябре примерно в 65%.

Дополнительным сигналом для рынков стало сокращение разницы между доходностью 10-летних и двухлетних казначейских облигаций США до 17 базисных пунктов — самого низкого уровня с начала 2025 года.

Вслед за золотом дешевеют и другие драгоценные металлы. Серебро потеряло 0,8% и торговалось по 63,77 доллара за унцию, также снизились цены на платину и палладий.

Золото держится около $4375 за унцию после первого повышения ставки ФРС с 2023 года