Золото подешевело до $4262 за унцию после падения более чем на 2% за неделю

$44.9751.12
ukenru
04:58 • 3458 просмотра
ВСУ продвинулись сразу на нескольких направлениях и освободили ещё один населённый пункт — ISW
04:35 • 6682 просмотра
В Киеве в результате ночной атаки РФ ранены 4 человека, среди пострадавших — подросткиPhoto
04:19 • 6910 просмотра
Россия ударила КАБом по многоэтажке в Харькове, среди 20 пострадавших — 8 детейPhotoVideo
03:16 • 12079 просмотра
Украинские перехватчики уже сбивают более половины реактивных «Шахедов» — Defense Express
02:37 • 15371 просмотра
Новый завод Rheinmetall уже передал Украине десятки тысяч 155-мм снарядов и готовится резко нарастить производство
01:38 • 15004 просмотра
Трамп попросил Зеленского «притормозить» с ударами по российским НПЗ из-за угрозы мирового топливного кризиса
00:37 • 15584 просмотра
Новая большая война у Красного моря — что происходит в Эфиопии и чем это угрожает миру
23:56 • 14915 просмотра
Стубб не видит угрозы нападения России на Финляндию и советует Европе «сохранять спокойствие и ходить в сауну»
27 сентября, 22:56 • 14559 просмотра
The Guardian рассказал об "аде на земле" в оккупированных Олешках, где заканчивается еда
27 сентября, 21:56 • 24668 просмотра
Скандал между Украиной и Южной Кореей из-за пленных из КНДР обострился: почему Сеул так жестко отреагировал
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+10°
2.5м/с
81%
755мм
Популярные новости
Российский удар по рынку «Столичный» в Киеве унёс жизни двух человекPhoto27 сентября, 19:22 • 3962 просмотра
Возглавлял НБУ и был и. о. главы Кабмина: Сергей Арбузов получил мандат в госдуме рф27 сентября, 20:01 • 14362 просмотра
Рианна показала ранее неизвестные фото дочери Роки в её первый день рожденияPhoto27 сентября, 22:05 • 15237 просмотра
Последние дни Курта Кобейна вспомнили накануне вручения Nirvana награды MTV27 сентября, 23:06 • 14238 просмотра
Бывшая девушка сына Синди Кроуфорд впервые высказалась после его внезапной смерти в возрасте 27 лет00:05 • 11269 просмотра
публикации
Лесные пожары в Европе становятся сложнее: как украинский авиаоператор работает в ГрецииPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 07:05 • 78458 просмотра
Яйца, сахар и мясо дорожают: как изменились цены на продукты в сентябре25 сентября, 18:32 • 94967 просмотра
В Киеве прощаются с Николаем Карпюком: бывший политзаключённый кремля погиб на Запорожском направленииPhoto25 сентября, 14:29 • 96708 просмотра
Топливный запас без риска - как правильно, где и в чем хранить бензин и дизель25 сентября, 13:50 • 85753 просмотра
Будет прогнозировать действия противника — что известно об ИИ-платформе SPECTR, которую тестируют украинские боевые подразделения25 сентября, 12:34 • 83099 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Музыкант
Виталий Кличко
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Германия
Лос-Анджелес
Реклама
УНН Lite
Бывшая девушка сына Синди Кроуфорд впервые высказалась после его внезапной смерти в возрасте 27 лет00:05 • 11398 просмотра
Последние дни Курта Кобейна вспомнили накануне вручения Nirvana награды MTV27 сентября, 23:06 • 14366 просмотра
Рианна показала ранее неизвестные фото дочери Роки в её первый день рожденияPhoto27 сентября, 22:05 • 15353 просмотра
В Лос-Анджелесе началась церемония MTV VMAs 202627 сентября, 21:01 • 20227 просмотра
Стали известны жуткие подробности гибели путиниста Сергея Соседова27 сентября, 02:06 • 31752 просмотра
Актуальное
Хранитель
Financial Times
Отопление
Нефть марки Brent
Шахед-136

Золото подешевело до $4262 за унцию после падения более чем на 2% за неделю

Киев • УНН

 • 2268 просмотра

Цена золота снизилась до $4261,59 за унцию после недельного падения более чем на 2%. Рынки оценивают вероятность нового повышения ставки ФРС в 65%.

Золото подешевело до $4262 за унцию после падения более чем на 2% за неделю

Цены на золото продолжили снижаться на фоне высоких цен на энергоносители и ожиданий, что Федеральная резервная система США может вновь повысить процентные ставки. Спотовая цена на золото упала на 0,5% — до 4261,59 доллара за унцию, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По итогам прошлой недели драгоценный металл потерял более 2%. В сентябре золото в основном торговалось в диапазоне от 4230 до 4510 долларов за унцию, тогда как в январе его цена достигала рекордных почти 5600 долларов.

Давление на золото усиливают высокие цены на нефть. Из-за тупика вокруг Ормузского пролива Brent с начала года подорожала примерно на 70%, что поддерживает инфляционные риски.

Рынки ожидают нового повышения ставки ФРС

В середине сентября Федеральная резервная система единогласно повысила базовую ставку на 0,25 процентного пункта. Теперь инвесторы оценивают вероятность еще одного повышения в октябре примерно в 65%.

Дополнительным сигналом для рынков стало сокращение разницы между доходностью 10-летних и двухлетних казначейских облигаций США до 17 базисных пунктов — самого низкого уровня с начала 2025 года.

Вслед за золотом дешевеют и другие драгоценные металлы. Серебро потеряло 0,8% и торговалось по 63,77 доллара за унцию, также снизились цены на платину и палладий.

Золото держится около $4375 за унцию после первого повышения ставки ФРС с 2023 года21.09.26, 06:15 • 5577 просмотров

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости МираФинансы
Золото
Федеральная резервная система
Bloomberg L.P.
Соединённые Штаты