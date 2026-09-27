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Financial Times
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Возглавлял НБУ и был и. о. главы Кабмина: Сергей Арбузов получил мандат в госдуме рф

Киев • УНН

 • 1416 просмотра

Сергей Арбузов вошёл во фракцию "справедливая россия" в госдуме рф. В Украине его разыскивают и подозревают в растрате 120 млн грн.

Возглавлял НБУ и был и. о. главы Кабмина: Сергей Арбузов получил мандат в госдуме рф

Бывший глава Национального банка Украины и экс-исполняющий обязанности премьер-министра Украины времен Виктора Януковича Сергей Арбузов получил мандат в госдуме рф. Он вошел во фракцию партии "справедливая россия". Об этом сообщил в Telegram руководитель аппарата фракции руслан татаринов, передает УНН.

Детали

Отмечается, что Татаринов назвал Арбузова среди новичков фракции и представил как политика, который "не поддержал режим Зеленского на Украине".

Дополнительно

До побега из страны в 2014 году Арбузов занимал ключевые государственные должности:

  • Глава Национального банка Украины (декабрь 2010 - декабрь 2012);
    • Первый вице-премьер-министр Украины в правительстве Николая Азарова (декабрь 2012 - январь 2014);
      • Исполняющий обязанности премьер-министра Украины (28 января - 27 февраля 2014 года) - после отставки Азарова во время Революции достоинства

        После победы Евромайдана Арбузов бежал в россию, где впоследствии поселился в элитном районе Подмосковья ("Рублевка"). С апреля 2014 года находится в розыске по линии МВД Украины. Его подозревают в присвоении и растрате имущества в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины) - в частности, из-за махинаций с финансированием телеканала "БТБ" на сумму около 120 млн грн. В начале 2020 года суд заочно избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

        В 2014 году попал под санкции Евросоюза (сняты в 2021 году). Однако в апреле 2025 года решением СНБО против него были введены бессрочные украинские санкции, предусматривающие полную блокировку активов и лишение государственных наград.

        Напомним

        Печерский районный суд Киева признал бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова виновным в государственной измене и действиях, направленных на насильственное изменение конституционного строя, назначив ему наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет.

        Евгений Устименко

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