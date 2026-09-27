Гоночная деталь в дальнобойном дроне: как Fire Point адаптировала её для FP-1

Современная война требует неординарных решений. Например, использовать деталь от гоночного автомобиля в украинском дальнобойном беспилотнике FP-1. Зачем эта деталь нужна в дроне и как в Fire Point пришли к этому решению, рассказала CEO компании Ирина Терех, пишет УНН.

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FP-1 летит очень далеко и несет до 60 кг, FP-2 летит не так далеко и несет до 200 кг. Когда борт взлетает, инициируется вот эта маленькая ракета… Двигатель мы изготавливаем сами. Вот из таких прикольных деталей — это вот эти о-ринги, мы позаимствовали их из гонок, из гоночных машин. Это такая резиновая штучка, которая быстро надевается на шпульку, и это помогает в формате pit stop максимально быстро что-то сделать с бортом перед запуском — рассказала в новом выпуске FEDORIV VLOG CEO компании Fire Point Ирина Терех.

O-ring — это небольшое эластичное кольцо, которое используют для уплотнения соединений. В гоночных автомобилях такие кольца, в частности, являются частью быстроразъемных систем — они позволяют механикам за считанные секунды подключать или отсоединять топливные, масляные или другие магистрали, не теряя герметичности. Именно скорость таких операций особенно важна во время pit stop, где счет идет буквально на секунды.

То есть решение, которое в автоспорте помогает быстро обслуживать машину в боксах, в украинском дроне использовали для ускорения предстартовой подготовки.

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История с деталью от гоночного автомобиля в дальнобойном дроне FP-1 — далеко не единственный пример того, как гражданские технологии получают новое применение на войне, подробнее читайте в материале УНН.

Дальнобойный дрон FP-1 производства компании Fire Point

Как объяснял УНН старший аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества Антон Земляной, война заставляет искать нестандартные решения среди того, что уже доступно.

Если какая-то простая гражданская деталь позволяет решить конкретную военную задачу, она может быть вполне эффективным решением. Особенно если это дешево, доступно и не требует сложной логистики — подчеркивал Земляной.

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