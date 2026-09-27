США и Россия ослабили правила для боевого ИИ: машины могут получить больше свободы решать, кого атаковать

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США и Россия добились ослабления ряда предложенных ограничений на использование искусственного интеллекта в смертоносном автономном оружии. В частности, из документа убрали требование, согласно которому человек должен был проверять выбранную ИИ военную цель перед ударом, сообщает The Washington Post, пишет УНН.

Детали

Речь идет о переговорах в ООН относительно будущих международных правил применения автономного оружия. По данным издания, они стали крупнейшим за последние годы продвижением к потенциальному глобальному соглашению в этой сфере.

Однако на финальном этапе переговоров американская и российская делегации добились исключения сразу нескольких предохранителей. В частности, из текста убрали требования, чтобы системы работали "предсказуемо" и "надежно", а также положение об учете этических аспектов применения боевого ИИ.

Чем это может угрожать людям

Наибольшую обеспокоенность вызвало исключение положения, предусматривавшего проверку человеком военной цели, определенной искусственным интеллектом, перед нанесением удара.

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Простыми словами, речь идет о риске появления боевых систем, в которых алгоритм сможет самостоятельно находить и выбирать цель, а человеческий контроль над окончательным решением будет слабее или вообще не будет гарантирован международными правилами.

Это может означать, что машины смогут принимать решения о жизни и смерти без контроля человека – заявила представительница Human Rights Watch Верити Койл.

По ее словам, последствиями могут стать большее количество жертв среди гражданского населения, сложности с определением ответственного за ошибочный удар и более быстрый переход к автоматизированной войне.

Особая опасность заключается в скорости таких систем. Если государства массово развернут автономное оружие, алгоритмы потенциально смогут обнаруживать цели и реагировать значительно быстрее людей. В случае ошибки, ошибочной идентификации или некорректных данных времени на вмешательство человека может остаться значительно меньше.

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