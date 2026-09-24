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Руководители ведущих AI-компаний предупредили ООН о рисках искусственного интеллекта для человечества

Киев • УНН

 • 750 просмотра

Главы OpenAI, Anthropic и Hugging Face призвали ООН усилить контроль и стандарты безопасности ИИ. Они предупредили о глобальных рисках.

Руководители ведущих AI-компаний предупредили ООН о рисках искусственного интеллекта для человечества
Фото: Brendan McDermid/REUTERS

Искусственный интеллект (ИИ) "может представлять угрозу для всего человечества" без принятия соответствующих мер. С таким предупреждением в среду, 23 сентября, перед Советом Безопасности ООН выступили руководители крупнейших компаний, занимающихся ИИ. Об этом сообщает DW, пишет УНН.

Сейчас необходима чрезвычайная осторожность

- заявил генеральный директор OpenAI Сэм Альтман в Нью-Йорке на экстренном заседании Совета.

По его словам, системы могут развиваться быстрее, чем институты, или же привести к сосредоточению власти в руках слишком узкого круга лиц. "Отрасль не должна подвергать себя чрезмерным технологическим рискам лишь потому, что преимущества слишком значительны и существенны, чтобы снижать темпы", — сказал Альтман.

Глава OpenAI также призвал правительства сотрудничать между собой и с представителями отрасли при принятии решений, которые будут определять технологическое будущее.

Генеральный директор Anthropic Дарио Амодеи, в свою очередь, подчеркнул необходимость "еще более строгих стандартов безопасности". "Мы будем замедлять темпы развития настолько, насколько это необходимо, чтобы убедиться, что каждая следующая технология ИИ, которую мы выпускаем, действительно безопасна", — заявил он.

Я даже считаю, что при ненадлежащем управлении ИИ может представлять угрозу для всего человечества

- отметил глава Anthropic.

В свою очередь генеральный директор Hugging Face Клеман Деланг, которая недавно стала целью кибератаки со стороны автономного программного обеспечения OpenAI, отметил, что его компания также применяла эту технологию для отражения атак.

Миру как никогда нужен ИИ с открытым исходным кодом, чтобы защитить себя

- подчеркнул Деланг.

Напомним

Лидеры ООН призывают усилить надзор за ИИ и создать глобальные предохранители. Трамп выступает против регулирования и поддерживает термин "сверхинтеллект".

Трамп хочет переименовать искусственный интеллект в "суперинтеллект"22.09.26, 19:15 • 4716 просмотров

Ольга Розгон

Новости МираТехнологии
Кибератака
ИИ (искусственный интеллект)
Сэм Альтман
OpenAI
Организация Объединенных Наций