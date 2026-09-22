Трамп хочет переименовать искусственный интеллект в "суперинтеллект"

Президент США Дональд Трамп заявил, что «официально» изменит название «искусственного интеллекта» (artificial intelligence), поскольку, по его мнению, существующее название создаёт впечатление, что эта технология является «фальшивой», передаёт УНН со ссылкой на AP.

«Использование слова „искусственный“ делает интеллект фальшивым, придаёт ему фальшивое звучание, а на самом деле он не является фальшивым. На самом деле он удивителен», — сказал Трамп другим мировым лидерам в ООН.

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Пока неизвестно, был ли издан официальный приказ о таком изменении, но это, вероятно, означало бы переименование «Сил искусственного интеллекта» (AI Force), о создании которых Трамп объявил в эти выходные, в «Силы сверхинтеллекта» (SI Force).

Президент заявил в ООН, что отныне правительственные документы США «будут изменены с целью использования значительно более точного термина „супер“ вместо „искусственный“. Итак, это — сверхинтеллект».

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