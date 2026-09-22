Трамп хоче перейменувати штучний інтелект на "суперінтелект"

Президент США Дональд Трамп заявив, що "офіційно" змінить назву "штучного інтелекту" (artificial intelligence), оскільки, на його думку, наявна назва створює враження, що ця технологія є "фальшивою", передає УНН із посиланням на AP.

"Використання слова "штучний" робить інтелект фальшивим, надає йому фальшивого звучання, а насправді він не є фальшивим. Насправді він дивовижний", — сказав Трамп іншим світовим лідерам в ООН.

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Поки що невідомо, чи було видано офіційне розпорядження про таку зміну, але це, ймовірно, означатиме перейменування "Сил штучного інтелекту" (AI Force), про створення яких Трамп оголосив цими вихідними, на "Сили суперінтелекту" (SI Force).

Президент заявив в ООН, що відтепер урядові документи США "будуть змінені з метою використання значно точнішого терміна "супер" замість "штучний". Отже, це — суперінтелект".

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