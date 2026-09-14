Трамп заявив про існування "хворої змови" проти ШІ та дата-центрів

У понеділок президент США Дональд Трамп заявив, що Штати вже мають необхідні механізми контролю для регулювання діяльності компаній у сфері штучного інтелекту та притягнення їх до відповідальності, передає УНН із посиланням на Reuters.

Видання зауважує, що Трамп своєю заявою, вочевидь, намагався применшити занепокоєння щодо можливого зловживання штучним інтелектом, висловлене лідерами галузі цими вихідними.

"Єдиний контроль чи "запобіжники", які потрібні штучному інтелекту, — це сильний і розумний (з високим IQ!) президент, і в США такий є — і навіть із надлишком!" — написав Трамп у соцмережі Truth Social, додавши, що сумніви щодо розвитку штучного інтелекту вигідні Китаю.

"Ми вже маємо величезні повноваження — як у сфері кримінального переслідування, так і в регулюванні — щодо цих компаній! Проти штучного інтелекту та центрів обробки даних діє хвора змова, і єдиний, хто цьому радіє, — це Китай", - резюмував Трамп.

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