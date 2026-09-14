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Трамп заявив про існування "хворої змови" проти ШІ та дата-центрів

Київ • УНН

 • 816 перегляди

Дональд Трамп заявив, що США мають повноваження регулювати ШІ-компанії та притягати їх до відповідальності. Він назвав критику вигідною Китаю.

Трамп заявив про існування "хворої змови" проти ШІ та дата-центрів

У понеділок президент США Дональд Трамп заявив, що Штати вже мають необхідні механізми контролю для регулювання діяльності компаній у сфері штучного інтелекту та притягнення їх до відповідальності, передає УНН із посиланням на Reuters.

Видання зауважує, що Трамп своєю заявою, вочевидь, намагався применшити занепокоєння щодо можливого зловживання штучним інтелектом, висловлене лідерами галузі цими вихідними.

"Єдиний контроль чи "запобіжники", які потрібні штучному інтелекту, — це сильний і розумний (з високим IQ!) президент, і в США такий є — і навіть із надлишком!" — написав Трамп у соцмережі Truth Social, додавши, що сумніви щодо розвитку штучного інтелекту вигідні Китаю.

"Ми вже маємо величезні повноваження — як у сфері кримінального переслідування, так і в регулюванні — щодо цих компаній! Проти штучного інтелекту та центрів обробки даних діє хвора змова, і єдиний, хто цьому радіє, — це Китай", - резюмував Трамп.

Трамп заявив, що побоювання з приводу ШІ роздмухують "негативно налаштовані сили"13.09.26, 18:01 • 4470 переглядiв

Антоніна Туманова

СвітТехнології
ШІ (штучний інтелект)
Truth Social
Reuters
Дональд Трамп
Китай
Сполучені Штати Америки