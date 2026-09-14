Трамп заявил о существовании "больного заговора" против ИИ и дата-центров

В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты уже располагают необходимыми механизмами контроля для регулирования деятельности компаний в сфере искусственного интеллекта и привлечения их к ответственности, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Издание отмечает, что своим заявлением Трамп, по всей видимости, пытался преуменьшить обеспокоенность по поводу возможного злоупотребления искусственным интеллектом, высказанную лидерами отрасли в эти выходные.

"Единственный контроль или "предохранители", которые нужны искусственному интеллекту, — это сильный и умный (с высоким IQ!) президент, и в США такой есть — и даже с избытком!" — написал Трамп в социальной сети Truth Social, добавив, что сомнения относительно развития искусственного интеллекта выгодны Китаю.

"У нас уже есть огромные полномочия — как в сфере уголовного преследования, так и в регулировании — в отношении этих компаний! Против искусственного интеллекта и центров обработки данных действует больной заговор, и единственный, кто этому рад, — это Китай", — резюмировал Трамп.

Трамп заявил, что опасения по поводу ИИ раздувают "негативно настроенные силы"