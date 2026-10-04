ОПЕК+ согласилась не менять цели добычи нефти в ноябре

Страны ОПЕК+ договорились сохранить целевые показатели добычи нефти на ноябрь без изменений. Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на три источника, близких к этому вопросу, передает УНН.

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Согласно имеющейся информации, производители стран ОПЕК+ в Персидском заливе добывают нефть значительно ниже установленных показателей из-за перебоев с экспортом, вызванных войной США и Израиля против Ирана. В последние месяцы экспорт составлял 60–80% от обычного уровня.

Группа ОПЕК+, в состав которой входят Организация стран — экспортеров нефти и ее союзники, включая россию, в принципе согласилась сохранить целевые показатели неизменными на ноябрь, сообщили три источника, близких к переговорам. ОПЕК+ повышала целевые показатели добычи на протяжении большей части 2026 года после нескольких лет сокращения производства, однако большинство повышений оставались на бумаге из-за конфликта на Ближнем Востоке - пишет издание.

Согласно имеющейся информации, в августе семь основных членов ОПЕК+ добывали 25 млн баррелей нефти в сутки. Это на 630 тысяч баррелей больше, чем в июле, но примерно на 5 млн баррелей меньше, чем в феврале до начала войны.

ОПЕК+ все еще имеет сокращение добычи примерно на 2 миллиона баррелей в сутки, которое охватывает большинство стран-участниц. Ей необходим обзор мощностей, чтобы решить, как распределять увеличение объемов, и любые изменения добычи маловероятны до 2027 года, сообщили источники. Семь основных членов группы встречаются в 11:00 по Гринвичу в воскресенье: Саудовская Аравия, россия, Ирак, Кувейт, Алжир, Казахстан и Оман - пишет издание.

Напомним

Доходы россии от экспорта нефти упали до самого низкого уровня с начала войны из-за избытка предложения на мировом рынке. МЭА прогнозирует сохранение перепроизводства даже при росте спроса в 2025 году.