Британия предложила свой вариант по использованию активов рф для помощи Украине: что предвидится

Великобритания предлагает использовать замороженные российские активы в качестве залога для кредита или облигаций для предоставления финансирования Украине, с ожиданием, что их возместят, когда россия выплатит репарации.