Кувейт освободил группу американских заключенных, среди которых были военные контрактники, задержанные по обвинениям, связанным с наркотиками. Освобождение произошло после визита спецпосланника США.
41-летний отставной сержант морской пехоты США Кори Навроцкий погиб 27 октября на границе с брянской областью. Ветеран с 20-летним опытом службы присоединился к украинским силам в сентябре этого года.
Предприятие "Бровафарма" в Броварах адаптировалось к работе в условиях войны и возобновило бесперебойное производство ветпрепаратов. Компания сохранила экспортные мощности и продолжает платить налоги в местный бюджет.
США совершили авиаудар по базе Народных мобилизационных сил Ирака к югу от Багдада. В результате погибло 4 члена группировки, еще 4 ранены. Это первый известный удар США в Ираке с февраля.
путин провел телефонный разговор с принцем Саудовской Аравии. Стороны обсудили сотрудничество в политической, торгово-экономической и энергетической сферах, отметив важность координации в рамках ОПЕК+.
Италия, вероятно, отправит Украине вторую систему противовоздушной обороны SAMP/Т вслед за первой, поскольку Украина продолжает требовать дополнительной помощи в области противовоздушной обороны на фоне атак россии на ее инфраструктуру.
Италия, вероятно, отправит Украине вторую систему противовоздушной обороны SAMP/Т вслед за первой, поскольку Украина продолжает требовать дополнительной помощи в области противовоздушной обороны на фоне атак россии на ее инфраструктуру.
Страны ОПЕК + договорились продлить большую часть своих сокращений добычи нефти до 2025 года, постепенно сворачивая их, чтобы поддержать рынок на фоне медленного роста мирового спроса.
Более двух миллионов баррелей российских нефтепродуктов застряли в танкерах у берегов Омана из-за репрессий Южной Кореи против прямого импорта из рф.
По данным, в результате израильских авиаударов в Рафахе (Газа), погибли по меньшей мере 8 палестинцев, еще несколько получили ранения.
Италия объявит о новом пакете военной помощи Украине, включая систему противовоздушной обороны SAMP/T, перед саммитом G7.
Великобритания предлагает использовать замороженные российские активы в качестве залога для кредита или облигаций для предоставления финансирования Украине, с ожиданием, что их возместят, когда россия выплатит репарации.