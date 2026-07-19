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США нанесли новые удары по Ирану после гибели двух военных в Иордании

Киев • УНН

 • 652 просмотра

США нанесли удары по Ирану в ответ на атаку в Иордании, где погибли двое американских военных. Конфликт распространился на гражданскую инфраструктуру, включая мосты и электростанции.

США нанесли новые удары по Ирану после гибели двух военных в Иордании

США в субботу нанесли новые удары по Ирану после гибели двух американских военнослужащих в результате иранской ракетно-дроновой атаки в Иордании. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Центральное командование США (CENTCOM) заявило, что удары были направлены на снижение способности Ирана угрожать коммерческому судоходству и "быстрое наказание сил Корпуса стражей исламской революции, которые прошлой ночью совершили нападения на американских военнослужащих в Иордании".

По данным американских военных, во время атаки в Иордании также были ранены четверо военнослужащих, еще один считается пропавшим без вести. Общее количество погибших американских военных с начала войны между США и Ираном 28 февраля возросло до 16.

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В тот же день Иран заявил, что больше не будет соблюдать условия временного прекращения огня. Верховный лидер страны Моджтаба Хаменеи обвинил Вашингтон в нарушении 60-дневной договоренности, которая предусматривала прекращение боевых действий во время переговоров по восстановлению судоходства через Ормузский пролив и сокращению иранской ядерной программы.

Нарушение США меморандума еще раз доказало всем правду о том, насколько ничтожной и недействительной является подпись президента США

– заявил Хаменеи.

Боевые действия распространились на гражданскую инфраструктуру

По информации Bloomberg, последние взаимные удары уже выходят за пределы военных объектов. Под атаками оказались мосты, энергетическая инфраструктура и портовые сооружения, что свидетельствует о дальнейшей эскалации конфликта.

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Иранские чиновники заявляют, что с 27 июня в результате американских ударов погибли 50 человек, более 500 получили ранения.

В Кувейте из-за последствий атак были повреждены электростанция и опреснительная установка, из-за чего Kuwait Airways перенесла большинство рейсов. Министерство иностранных дел Кувейта осудило удары по гражданской инфраструктуре, назвав их нарушением международного права.

На фоне обострения Государственный департамент США призвал американцев пересмотреть планы поездок в страны Ближнего Востока или через регион из-за риска "непредсказуемой эскалации".

Госдеп США призвал американцев по всему миру быть особенно осторожными из-за обострения войны с Ираном19.07.26, 01:56 • 1340 просмотров

Степан Гафтко

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