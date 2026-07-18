Иран приостановил выполнение обязательств по договорённости с США о прекращении огня

$44.6251.16
ukenru
13:26 • 9480 просмотра
Финал ЧМ-2026: Испания и Аргентина определят чемпиона мираPhotoVideo
12:23 • 22419 просмотра
Зеленский рассматривает вопрос увольнения Сырского - FT
11:14 • 28417 просмотра
Впервые министры: кто они – новые лица Кабмина
18 июля, 10:05 • 19530 просмотра
Россия готовит этой осенью мобилизацию от 500 000 человек - ЦПД
18 июля, 09:28 • 20023 просмотра
Трамп усилил авиаудары по Ирану, но рискует повторить старые ошибки - Reuters
18 июля, 07:45 • 16837 просмотра
Туск позитивно отреагировал на шаги Зеленского по улучшению отношений Польши и Украины
18 июля, 06:56 • 16757 просмотра
Технические работы в Резерв+ 18-22 июля - в Минобороны уточнили работу приложения
18 июля, 04:17 • 16561 просмотра
OSINT-анализ подтвердил пожар на складе Wildberries в Подмосковье после атаки БПЛА – AstraVideo
17 июля, 18:34 • 19893 просмотра
Реорганизация ведомств: правительство восстановило Минагрополитики и создало Министерство по делам громад, территорий и ВПЛ
17 июля, 16:55 • 43843 просмотра
Удалось восстановить одно из ключевых доказательств - Генпрокурор обнародовал видео покушения на семью Ермолаева в Монако
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+26°
2м/с
29%
746мм
Популярные новости
Харьковский адвокат после визита в ТЦК получила инвалидность и обратилась в ЕСПЧPhoto18 июля, 06:21 • 24220 просмотра
Как ухаживать за абрикосами: полив, подкормка, обрезка и защитаPhoto18 июля, 08:02 • 19413 просмотра
Главной проблемой Сырского является отсутствие четкой стратегии победы в войне с рф - FT11:35 • 13412 просмотра
Силы обороны провели зачистку в Константиновке и подняли украинский флагVideo12:44 • 16734 просмотра
Нардепы требуют от Зеленского уволить Сырского с должности Главкома ВСУ - текст обращенияPhoto13:49 • 10306 просмотра
публикации
Впервые министры: кто они – новые лица Кабмина 11:14 • 28426 просмотра
Куда пойти в Киеве 18-19 июляPhoto17 июля, 17:04 • 33606 просмотра
Украинская баллистика по москве и не только: какие цели смогут поразить ракеты17 июля, 13:54 • 44615 просмотра
Новое толкование задним числом: авиакомпаниям доначисляют налоги за лизинг самолетов за последние 7 летPhoto17 июля, 10:41 • 53304 просмотра
Камеры, лимиты и дополнительные проверки: что может измениться для пользователей терминалов16 июля, 19:30 • 59019 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Александр Сырский
Михаил Федоров
Ярослав Железняк
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Крым
Катар
Реклама
УНН Lite
Как ухаживать за абрикосами: полив, подкормка, обрезка и защитаPhoto18 июля, 08:02 • 19415 просмотра
Netflix признал использование ИИ в сотнях фильмов и сериалов17 июля, 13:57 • 23281 просмотра
Потребление пива переживает бум на ЧМ-2026, но глобальные продажи падают - AP17 июля, 13:42 • 25551 просмотра
Анджелина Джоли планирует покинуть Лос-Анджелес после совершеннолетия младших детей17 июля, 12:54 • 21469 просмотра
Сезон консервации в Украине: что заготавливают в июлеPhoto17 июля, 10:01 • 39614 просмотра
Актуальное
Financial Times
Техника
Социальная сеть
Золото
9К720 Искандер

Иран приостановил выполнение обязательств по договорённости с США о прекращении огня

Киев • УНН

 • 878 просмотра

Иран приостановил выполнение обязательств по меморандуму с США из-за ударов, нанесённых американцами. Заместитель министра иностранных дел Казем Гарибабади обвинил США в нарушении соглашения.

Иран приостановил выполнение обязательств по договорённости с США о прекращении огня

Иран приостановил выполнение своих обязательств по договоренности, достигнутой с Соединенными Штатами месяц назад, заявил заместитель министра иностранных дел Казем Гарибабади. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Меморандум о взаимопонимании между сторонами положил конец нескольким неделям боевых действий и открыл возможность для детальных переговоров, однако фактически перестал действовать после обмена ударами между Ираном и США.

"Мы вели переговоры. К сожалению, именно американцы прибегли к этим агрессивным действиям, нарушив собственные обязательства", — сказал Гарибабади в эфире государственного телевидения Ирана в субботу.

По его словам, в результате этого "мы приостановили выполнение всех наших обязательств и фактически больше их не выполняем".

Его заявление является еще одним признаком того, что переговоры между Ираном и США при посредничестве Катара и Пакистана фактически зашли в тупик.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, режим прекращения огня "прекратил существование" после атаки иранского беспилотника на судно, которое проходило через Ормузский пролив.

"Сейчас мы сосредоточены на защите нашей страны, — сказал Гарибабади. — Мы будем делать это твердо и решительно. Думаю, американцы снова получили ответ: их агрессивные действия ничего им не дадут".

Ранее на этой неделе пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Тегеран и впредь будет "решительно" отвечать на удары США и в настоящее время не планирует возвращаться к переговорам.

"В настоящее время мы не планируем переговоров и сосредоточены на защите страны", — сказал Багаи журналистам в Тегеране в среду.

Трамп усилил авиаудары по Ирану, но рискует повторить старые ошибки - Reuters18.07.26, 12:28 • 20031 просмотр

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Дональд Трамп
Тегеран
Катар
Соединённые Штаты
Пакистан
Иран