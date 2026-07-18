Иран приостановил выполнение обязательств по договорённости с США о прекращении огня

Иран приостановил выполнение своих обязательств по договоренности, достигнутой с Соединенными Штатами месяц назад, заявил заместитель министра иностранных дел Казем Гарибабади. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Меморандум о взаимопонимании между сторонами положил конец нескольким неделям боевых действий и открыл возможность для детальных переговоров, однако фактически перестал действовать после обмена ударами между Ираном и США.

"Мы вели переговоры. К сожалению, именно американцы прибегли к этим агрессивным действиям, нарушив собственные обязательства", — сказал Гарибабади в эфире государственного телевидения Ирана в субботу.

По его словам, в результате этого "мы приостановили выполнение всех наших обязательств и фактически больше их не выполняем".

Его заявление является еще одним признаком того, что переговоры между Ираном и США при посредничестве Катара и Пакистана фактически зашли в тупик.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, режим прекращения огня "прекратил существование" после атаки иранского беспилотника на судно, которое проходило через Ормузский пролив.

"Сейчас мы сосредоточены на защите нашей страны, — сказал Гарибабади. — Мы будем делать это твердо и решительно. Думаю, американцы снова получили ответ: их агрессивные действия ничего им не дадут".

Ранее на этой неделе пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Тегеран и впредь будет "решительно" отвечать на удары США и в настоящее время не планирует возвращаться к переговорам.

"В настоящее время мы не планируем переговоров и сосредоточены на защите страны", — сказал Багаи журналистам в Тегеране в среду.

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