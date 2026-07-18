Трамп усилил авиаудары по Ирану, но рискует повторить старые ошибки - Reuters

Президент США Дональд Трамп усилил авиаудары США по Ирану и пригрозил более широкой эскалацией, однако аналитики сомневаются, что усиление атак США склонит Тегеран к уступкам. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Президент Дональд Трамп усилил авиаудары США по Ирану и пригрозил более широкой эскалацией, но мало что указывает на то, что военная стратегия, которая уже не смогла добиться уступок от Тегерана, на этот раз будет успешной. С провалом временного соглашения о прекращении огня, заключенного месяц назад, Трамп оказался в затруднительном положении, пытаясь ослабить контроль Ирана над жизненно важным Ормузским проливом и заставить Тегеран принять его требования - пишет издание.

Как отмечается, хотя обеим сторонам до сих пор удавалось избегать возвращения к полномасштабному конфликту, надежды на поиски выхода из конфликта в ближайшее время угасли из-за кризиса, который снова привел к росту мировых цен на нефть и вызвал шоковые волны на финансовых рынках.

Волна взаимных атак "око за око" продолжалась шестой день в четверг, в то время как Иран сигнализировал, что может подтолкнуть своих союзников-хуситов в Йемене к закрытию еще одного ключевого нефтегазового пролива – Баб-эль-Мандебского пролива в устье Красного моря - если Вашингтон нанесет удар по энергетической инфраструктуре Ирана, как угрожал Трамп - добавляет издание.

Сигнализируя о растущем разочаровании, Трамп обсуждал с помощниками, а в некоторых случаях и публично, возможное расширение целей, включая энергетические электростанции и мосты, отправку наземных войск для захвата иранского нефтяного узла на острове Харг и бомбардировку глубоководного объекта, связанного с ядерным оружием, известного как гора Пикакс.

Некоторые из этих вариантов могут быть нереалистичными из-за высоких рисков и потенциала для внутреннего и геополитического обратного удара. Он уже выступал с подобными угрозами ранее, но затем отступил.

Но большинство аналитиков соглашаются, что серьезная эскалация со стороны США - кроме опасного и политически неприемлемого наземного вторжения с целью свержения иранских правителей - будет иметь мало шансов быть более эффективной в принуждении Ирана изменить курс, чем предыдущие фазы 4,5-месячной войны, в которой американо-израильские удары унесли жизни высокопоставленных руководителей и значительно повредили военный потенциал.

Высокопоставленный чиновник администрации Трампа, отвечая на вопрос Reuters, заявил, что президент отдает предпочтение дипломатии, но "единственный язык, который понимает Иран, - это военная мощь", и США продолжат привлекать его к ответственности за "террористические акты" в проливе.

Распад соглашения происходит на фоне давления на Трампа, требующего прекратить войну, в которой погибли тысячи людей, в основном в Иране и Ливане, которая нанесла экономический ущерб внутри страны и снизила его рейтинг одобрения накануне промежуточных выборов в ноябре.

Переговоры, направленные на превращение временного соглашения в постоянное мирное соглашение, зашли в тупик, хотя намеки на дипломатический прогресс были. Трамп приветствовал то, что он назвал освобождением гражданина США, удерживаемого в Иране, хотя судебная система Ирана отрицала освобождение или обмен каких-либо заключенных.

Трамп, возможно, надеется, что сможет бомбить Иран и вернуть его за стол переговоров по его ядерной программе, которую он поставил своей главной военной целью. Но в основе последних военных действий лежат разные интерпретации того, что означает предыдущее соглашение для контроля над проливом, где Иран во время войны показал, что может перекрыть одну пятую мировых поставок нефти.

Напомним

США в пятницу рано утром расширили свою кампанию воздушных ударов по Ирану, нанеся удары по новым мостам и, по-видимому, обрушив башню в ключевом иранском порту, что является частью угроз президента США Дональда Трампа начать наносить удары по инфраструктуре, чтобы оказывать давление на Тегеран и заставить его ослабить контроль над Ормузским проливом. Иран начал новые ракетные атаки против стран-союзников США на Ближнем Востоке, включая Катар, ключевого посредника в этой войне.