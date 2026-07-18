$44.6251.16
ukenru
09:28 • 1278 просмотра
Трамп усилил авиаудары по Ирану, но рискует повторить старые ошибки - Reuters
07:45 • 7486 просмотра
Туск позитивно отреагировал на шаги Зеленского по улучшению отношений Польши и Украины
06:56 • 11888 просмотра
Технические работы в Резерв+ 18-22 июля - в Минобороны уточнили работу приложения
04:17 • 13426 просмотра
OSINT-анализ подтвердил пожар на складе Wildberries в Подмосковье после атаки БПЛА – AstraVideo
17 июля, 18:34 • 18727 просмотра
Реорганизация ведомств: правительство восстановило Минагрополитики и создало Министерство по делам громад, территорий и ВПЛ
17 июля, 16:55 • 42831 просмотра
Удалось восстановить одно из ключевых доказательств - Генпрокурор обнародовал видео покушения на семью Ермолаева в Монако
17 июля, 16:35 • 32169 просмотра
Украина откроет архивы СБУ и СЗР по трагическим событиям XX века на Волыни - Зеленский
17 июля, 15:34 • 30150 просмотра
Сандра Аудкирк стала временной поверенной в делах США в Украине
17 июля, 14:53 • 30481 просмотра
Правительство назначило Хмару и.о. министра обороны, Сибигу - и.о. министра иностранных дел - Корецкий
17 июля, 13:54 • 36699 просмотра
Украинская баллистика по москве и не только: какие цели смогут поразить ракеты
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+26°
2м/с
33%
747мм
Популярные новости
Украине уже стоит искать замену самолетам Saab 340 AEW, которые могут служить до 2030 года – Defense Express18 июля, 01:37 • 13937 просмотра
В Крыму сообщают о массированной атаке дронов, взрывы раздавались возле аэродрома "Гвардейское"18 июля, 02:56 • 16305 просмотра
Что празднуют 18 июля в Украине и мире18 июля, 03:55 • 9410 просмотра
Армия рф за сутки потеряла еще 1420 военных и самолет – ГенштабPhoto04:05 • 12513 просмотра
Харьковский адвокат после визита в ТЦК получила инвалидность и обратилась в ЕСПЧPhoto06:21 • 13186 просмотра
публикации
Куда пойти в Киеве 18-19 июляPhoto17 июля, 17:04 • 24375 просмотра
Украинская баллистика по москве и не только: какие цели смогут поразить ракеты17 июля, 13:54 • 36699 просмотра
Новое толкование задним числом: авиакомпаниям доначисляют налоги за лизинг самолетов за последние 7 летPhoto17 июля, 10:41 • 45233 просмотра
Камеры, лимиты и дополнительные проверки: что может измениться для пользователей терминалов16 июля, 19:30 • 51130 просмотра
Карьера в СБУ и участие в боевых операциях — что известно о Евгении Хмаре, которому поручили возглавить Минобороны16 июля, 19:11 • 59371 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Михаил Федоров
Олег Кипер
Дональд Туск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Крым
Франция
Реклама
УНН Lite
Как ухаживать за абрикосами: полив, подкормка, обрезка и защитаPhoto08:02 • 2298 просмотра
Netflix признал использование ИИ в сотнях фильмов и сериалов17 июля, 13:57 • 17793 просмотра
Потребление пива переживает бум на ЧМ-2026, но глобальные продажи падают - AP17 июля, 13:42 • 20408 просмотра
Анджелина Джоли планирует покинуть Лос-Анджелес после совершеннолетия младших детей17 июля, 12:54 • 16654 просмотра
Сезон консервации в Украине: что заготавливают в июлеPhoto17 июля, 10:01 • 34969 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Золото
9К720 Искандер
P-800 Oniks

Трамп усилил авиаудары по Ирану, но рискует повторить старые ошибки - Reuters

Киев • УНН

 • 1278 просмотра

Президент США Дональд Трамп усилил авиаудары по Ирану и пригрозил более широкой эскалацией. Аналитики считают, что усиление атак вряд ли заставит Тегеран пойти на уступки.

Трамп усилил авиаудары по Ирану, но рискует повторить старые ошибки - Reuters

Президент США Дональд Трамп усилил авиаудары США по Ирану и пригрозил более широкой эскалацией, однако аналитики сомневаются, что усиление атак США склонит Тегеран к уступкам. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Президент Дональд Трамп усилил авиаудары США по Ирану и пригрозил более широкой эскалацией, но мало что указывает на то, что военная стратегия, которая уже не смогла добиться уступок от Тегерана, на этот раз будет успешной. С провалом временного соглашения о прекращении огня, заключенного месяц назад, Трамп оказался в затруднительном положении, пытаясь ослабить контроль Ирана над жизненно важным Ормузским проливом и заставить Тегеран принять его требования

- пишет издание.

Как отмечается, хотя обеим сторонам до сих пор удавалось избегать возвращения к полномасштабному конфликту, надежды на поиски выхода из конфликта в ближайшее время угасли из-за кризиса, который снова привел к росту мировых цен на нефть и вызвал шоковые волны на финансовых рынках.

Волна взаимных атак "око за око" продолжалась шестой день в четверг, в то время как Иран сигнализировал, что может подтолкнуть своих союзников-хуситов в Йемене к закрытию еще одного ключевого нефтегазового пролива – Баб-эль-Мандебского пролива в устье Красного моря - если Вашингтон нанесет удар по энергетической инфраструктуре Ирана, как угрожал Трамп

- добавляет издание.

Сигнализируя о растущем разочаровании, Трамп обсуждал с помощниками, а в некоторых случаях и публично, возможное расширение целей, включая энергетические электростанции и мосты, отправку наземных войск для захвата иранского нефтяного узла на острове Харг и бомбардировку глубоководного объекта, связанного с ядерным оружием, известного как гора Пикакс.

Некоторые из этих вариантов могут быть нереалистичными из-за высоких рисков и потенциала для внутреннего и геополитического обратного удара. Он уже выступал с подобными угрозами ранее, но затем отступил.

Но большинство аналитиков соглашаются, что серьезная эскалация со стороны США - кроме опасного и политически неприемлемого наземного вторжения с целью свержения иранских правителей - будет иметь мало шансов быть более эффективной в принуждении Ирана изменить курс, чем предыдущие фазы 4,5-месячной войны, в которой американо-израильские удары унесли жизни высокопоставленных руководителей и значительно повредили военный потенциал.

Высокопоставленный чиновник администрации Трампа, отвечая на вопрос Reuters, заявил, что президент отдает предпочтение дипломатии, но "единственный язык, который понимает Иран, - это военная мощь", и США продолжат привлекать его к ответственности за "террористические акты" в проливе.

Распад соглашения происходит на фоне давления на Трампа, требующего прекратить войну, в которой погибли тысячи людей, в основном в Иране и Ливане, которая нанесла экономический ущерб внутри страны и снизила его рейтинг одобрения накануне промежуточных выборов в ноябре.

Переговоры, направленные на превращение временного соглашения в постоянное мирное соглашение, зашли в тупик, хотя намеки на дипломатический прогресс были. Трамп приветствовал то, что он назвал освобождением гражданина США, удерживаемого в Иране, хотя судебная система Ирана отрицала освобождение или обмен каких-либо заключенных.

Трамп, возможно, надеется, что сможет бомбить Иран и вернуть его за стол переговоров по его ядерной программе, которую он поставил своей главной военной целью. Но в основе последних военных действий лежат разные интерпретации того, что означает предыдущее соглашение для контроля над проливом, где Иран во время войны показал, что может перекрыть одну пятую мировых поставок нефти.

Напомним

США в пятницу рано утром расширили свою кампанию воздушных ударов по Ирану, нанеся удары по новым мостам и, по-видимому, обрушив башню в ключевом иранском порту, что является частью угроз президента США Дональда Трампа начать наносить удары по инфраструктуре, чтобы оказывать давление на Тегеран и заставить его ослабить контроль над Ормузским проливом. Иран начал новые ракетные атаки против стран-союзников США на Ближнем Востоке, включая Катар, ключевого посредника в этой войне.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Ядерное оружие
Reuters
Вашингтон
Ливан
Дональд Трамп
Тегеран
Катар
Иран
Йемен