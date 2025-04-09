Почти 200 тысяч сирийских беженцев возвращаются домой: что заставило их принять это решение?

Около 200 тысяч сирийских беженцев вернулись в свою страну после падения режима Асада. Большинство беженцев покидали Сирию из-за репрессий, а сейчас возвращаются из-за нестабильности в соседних странах.