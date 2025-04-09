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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28536 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Израильские военные впервые издали приказ об эвакуации жителей Хадата в Бейруте после соглашения о прекращении огня

Израильские военные впервые после соглашения о прекращении огня приказали эвакуировать жителей Хадата, что в южном пригороде Бейрута. Ранее ЦАХАЛ наносил авиаудары по объектам "Хезболлы" в Ливане.

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В Газе убит высокопоставленный политик ХАМАС Салах аль-Бардавил

В результате израильского авиаудара в Хан-Юнесе погиб Салах аль-Бардавил, высокопоставленный член ХАМАС, вместе с женой. Израиль пока не комментировал инцидент.

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Израиль ответил авиаударами по объектам "Хезболлы" на ракетный обстрел из Ливана

ЦАХАЛ начал авиаудары по объектам «Хезболлы» после ракетного обстрела Метулы. Израиль возлагает ответственность на правительство Ливана за безопасность на своей территории.

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Израиль атаковал объекты террористов в Газе и Ливане

Армия обороны Израиля ликвидирует инфраструктуру террористов в Газе и наносит удары по объектам Хезболлы в Ливане. Операции направлены на уничтожение террористических ячеек и инфраструктуры.

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Нетаньяху заявил, что уволит главу внутренней разведки Израиля

Премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил об увольнении главы службы внутренней безопасности Ронена Бара из-за недостатка доверия. Решение принято на фоне расследования лоббирования интересов Катара.

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Армия Израиля нанесла удар по объектам "Хезболлы" на юге Ливана

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Израиль нанес удар по командному центру Исламского джихада в Дамаске

Армия обороны Израиля нанесла удар по командному центру террористов в Дамаске. Также нанесен удар по инфраструктуре Хезболлы в Ливане, где производилось и хранилось стратегическое оружие.

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Хуситы угрожают атаками на израильские суда в Красном и Аравийском морях

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Израиль нанес самые масштабные удары по "Хезболле" с момента перемирия

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ЦАХАЛ повышает боевую готовность на границе с Газой: что происходит

Израильские военные повысили оперативный уровень тревоги в приграничной зоне Газы после новой оценки ситуации. Зона наведения линии соприкосновения переходит с частичной активности на полный уровень.

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В столице Ливана тысячи людей собрались на похороны бывшего лидера «Хезболлы»

На стадионе Камиль Шамун в Бейруте состоялась масштабная церемония захоронения лидера Хезболлы Хасана Насраллы. В траурной процессии приняли участие более 50 тысяч человек, включая высокопоставленных представителей Ирана.

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Израиль нанес авиаудары по объектам Хезболлы на границе двух стран

ВВС Израиля атаковали объекты Хезболлы на ливанско-сирийской границе, которые использовались для контрабанды оружия. ЦАХАЛ заявил о продолжении операций против террористической организации.

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Израиль не планирует полностью покидать территорию Ливана после перемирия - СМИ

Несмотря на договоренности о выводе войск, Израиль намерен сохранить пять стратегических постов на территории Ливана. Эти посты будут контролировать общины на юге Ливана и приграничные территории.

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Израиль нанес удары по объектам "Хезболлы" в Ливане

ЦАХАЛ атаковал военные объекты "Хезболлы" на территории Ливана, где были обнаружены ракетные установки и оружие. Удары были нанесены в ответ на нарушение договоренностей между странами.

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Венгрия даст миллион евро армии Ливана вместо поставок оружия Украине - Сийярто

Петер Сийярто объявил о предоставлении Ливану 1 млн евро через Европейский фонд мира вместо поддержки Украины. Венгрия продолжает блокировать выделение 6 млрд евро военной помощи для Украины из этого фонда.

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Израиль атаковал туннель контрабанды оружия между Сирией и Ливаном

Армия обороны Израиля нанесла удары по тоннелю контрабанды оружия между Сирией и Ливаном в районе Бекка. Также были уничтожены склады боеприпасов и ракетные установки, представлявшие угрозу безопасности.

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Президент Зеленский провел первый разговор с президентом Ливана Джозефом Ауном. Стороны обсудили создание продовольственного хаба в Ливане и усиление двустороннего сотрудничества.

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Посол Израиля опроверг информацию о передаче трофейного оружия Украине

Михаэль Бродский опроверг информацию об инициативе Израиля передать Украине захваченное в Ливане российское оружие. Он пояснил, что это была лишь частная законодательная инициатива, которая не получила продолжения.

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Бесплатное внешкольное образование в Броварах: более 1800 детей развивают таланты во Дворце творчества

Бесплатное внешкольное образование в Броварах: более 1800 детей развивают таланты во Дворце творчества.

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Израиль и Ливан продлили срок вывода войск

Белый дом сообщил о продлении срока вывода израильских войск с юга Ливана до 18 февраля 2025 года. Стороны также начнут переговоры по возвращению ливанских заключенных, захваченных после 7 октября 2023 года.

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Израиль заявил, что оставит войска на юге Ливана после дедлайна

Израиль заявил, что оставит войска на юге Ливана после воскресного дедлайна из-за невыполнения условий соглашения. Соглашение предусматривало вывод «Хезболлы» за реку Литани и развертывание ливанской армии в регионе.

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Израиль может передать Украине трофейное российское оружие, захваченное в Ливане - посольство

Заместитель главы МИД Израиля предложила передать Украине оружие российского производства, захваченное у врагов. Стороны также обсудили угрозы от сотрудничества Ирана с РФ и двустороннее сотрудничество.

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Премьер Израиля Нетаньяху объявил о начале военной операции «Железная стена» на западном берегу реки Иордан

Израиль начал масштабную военную операцию против терроризма в городе Дженин на Западном берегу. ЦАХАЛ, ШАБАК и израильская полиция участвуют в операции «Железная стена» для укрепления безопасности в регионе.

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Почти 200 тысяч сирийских беженцев возвращаются домой: что заставило их принять это решение?

Около 200 тысяч сирийских беженцев вернулись в свою страну после падения режима Асада. Большинство беженцев покидали Сирию из-за репрессий, а сейчас возвращаются из-за нестабильности в соседних странах.

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Израильские спецслужбы: 25 из 33 заложников, которых ХАМАС планирует передать - живы

По данным израильских спецслужб, 25 из 33 заложников, которых ХАМАС должен передать на первом этапе сделки, остаются живыми. Обмен заложниками состоится в рамках шестинедельного прекращения огня в секторе Газа.

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