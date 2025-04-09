Александр Нечитайло стал послом в Китае, Андрей Мельник – представителем в ООН. Также произошли изменения в посольствах Казахстана, Туркменистана и других.
Израильские силы безопасности атаковали боевика, сотрудничавшего с ХАМАС и планировавшего теракты. Перемирие между Израилем и Хезболлой становится все более нестабильным.
Израильские военные впервые после соглашения о прекращении огня приказали эвакуировать жителей Хадата, что в южном пригороде Бейрута. Ранее ЦАХАЛ наносил авиаудары по объектам "Хезболлы" в Ливане.
В результате израильского авиаудара в Хан-Юнесе погиб Салах аль-Бардавил, высокопоставленный член ХАМАС, вместе с женой. Израиль пока не комментировал инцидент.
ЦАХАЛ начал авиаудары по объектам «Хезболлы» после ракетного обстрела Метулы. Израиль возлагает ответственность на правительство Ливана за безопасность на своей территории.
Армия обороны Израиля ликвидирует инфраструктуру террористов в Газе и наносит удары по объектам Хезболлы в Ливане. Операции направлены на уничтожение террористических ячеек и инфраструктуры.
Премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил об увольнении главы службы внутренней безопасности Ронена Бара из-за недостатка доверия. Решение принято на фоне расследования лоббирования интересов Катара.
Армия обороны Израиля нанесла удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана, включая командный центр сил "Радван". ЦАХАЛ заявил о недопустимости нарушений договоренностей между Израилем и Ливаном.
Армия обороны Израиля нанесла удар по командному центру террористов в Дамаске. Также нанесен удар по инфраструктуре Хезболлы в Ливане, где производилось и хранилось стратегическое оружие.
Эрдоган стремится к более тесному сотрудничеству с ЕС в обороне и экономике в обмен на безопасность, что может включать участие турецких войск в миротворческой миссии в Украине. Анкара оценивает небоевую миссию.
Йеменские повстанцы-хуситы заявили о возобновлении атак на израильские суда в близлежащих водах. Это произошло после истечения срока, установленного Израилю для поставок помощи в Газу.
ВВС Израиля атаковали военные объекты "Хезболлы" на юге Ливана, совершив 20-30 отдельных взрывов. ЦАХАЛ обнаружил оружие и ракетные установки, нарушающие соглашение о прекращении огня.
Израиль предлагает продлить первую фазу перемирия на 6 недель для освобождения заложников. ХАМАС настаивает на немедленном переходе ко второму этапу соглашения для достижения длительного мира.
Израильские военные повысили оперативный уровень тревоги в приграничной зоне Газы после новой оценки ситуации. Зона наведения линии соприкосновения переходит с частичной активности на полный уровень.
На стадионе Камиль Шамун в Бейруте состоялась масштабная церемония захоронения лидера Хезболлы Хасана Насраллы. В траурной процессии приняли участие более 50 тысяч человек, включая высокопоставленных представителей Ирана.
ВВС Израиля атаковали объекты Хезболлы на ливанско-сирийской границе, которые использовались для контрабанды оружия. ЦАХАЛ заявил о продолжении операций против террористической организации.
Администрация Трампа заморозила финансирование сил безопасности Палестинской администрации в рамках проверки иностранной помощи. Это происходит в момент попыток ПА установить контроль над сектором Газа.
Несмотря на договоренности о выводе войск, Израиль намерен сохранить пять стратегических постов на территории Ливана. Эти посты будут контролировать общины на юге Ливана и приграничные территории.
ЦАХАЛ атаковал военные объекты "Хезболлы" на территории Ливана, где были обнаружены ракетные установки и оружие. Удары были нанесены в ответ на нарушение договоренностей между странами.
Петер Сийярто объявил о предоставлении Ливану 1 млн евро через Европейский фонд мира вместо поддержки Украины. Венгрия продолжает блокировать выделение 6 млрд евро военной помощи для Украины из этого фонда.
Армия обороны Израиля нанесла удары по тоннелю контрабанды оружия между Сирией и Ливаном в районе Бекка. Также были уничтожены склады боеприпасов и ракетные установки, представлявшие угрозу безопасности.
Президент Зеленский провел первый разговор с президентом Ливана Джозефом Ауном. Стороны обсудили создание продовольственного хаба в Ливане и усиление двустороннего сотрудничества.
Михаэль Бродский опроверг информацию об инициативе Израиля передать Украине захваченное в Ливане российское оружие. Он пояснил, что это была лишь частная законодательная инициатива, которая не получила продолжения.
Бесплатное внешкольное образование в Броварах: более 1800 детей развивают таланты во Дворце творчества.
Белый дом сообщил о продлении срока вывода израильских войск с юга Ливана до 18 февраля 2025 года. Стороны также начнут переговоры по возвращению ливанских заключенных, захваченных после 7 октября 2023 года.
Израиль заявил, что оставит войска на юге Ливана после воскресного дедлайна из-за невыполнения условий соглашения. Соглашение предусматривало вывод «Хезболлы» за реку Литани и развертывание ливанской армии в регионе.
Заместитель главы МИД Израиля предложила передать Украине оружие российского производства, захваченное у врагов. Стороны также обсудили угрозы от сотрудничества Ирана с РФ и двустороннее сотрудничество.
Израиль начал масштабную военную операцию против терроризма в городе Дженин на Западном берегу. ЦАХАЛ, ШАБАК и израильская полиция участвуют в операции «Железная стена» для укрепления безопасности в регионе.
Около 200 тысяч сирийских беженцев вернулись в свою страну после падения режима Асада. Большинство беженцев покидали Сирию из-за репрессий, а сейчас возвращаются из-за нестабильности в соседних странах.
По данным израильских спецслужб, 25 из 33 заложников, которых ХАМАС должен передать на первом этапе сделки, остаются живыми. Обмен заложниками состоится в рамках шестинедельного прекращения огня в секторе Газа.