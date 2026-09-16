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Financial Times

Бывшего министра культуры Франции будут судить по обвинению в коррупции: ей вменяют лоббирование Renault-Nissan

Киев • УНН

 • 3462 просмотра

Бывшую министру культуры Франции обвиняют в незаконном лоббировании Renault-Nissan. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Бывшего министра культуры Франции будут судить по обвинению в коррупции: ей вменяют лоббирование Renault-Nissan
AP — Орельен Мориссар

В Париже начался судебный процесс над бывшим министром культуры Франции Рашидой Дати по обвинениям в коррупции, связанным с её сотрудничеством с автопроизводителем Renault-Nissan, передаёт УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

60-летнюю Дати обвиняют в незаконном лоббировании: она получила 900 000 евро в качестве гонорара за юридические услуги от нидерландской дочерней компании Renault-Nissan в то время, когда была депутатом Европейского парламента. Суд должен определить, за что именно были выплачены эти средства.

Защита Дати отвергает все обвинения в коррупции, утверждая, что она работала "исключительно" как юрист на дочернюю компанию Renault-Nissan. В свою очередь, французские прокуроры настаивают, что ей платили за лоббирование интересов автопроизводителя — деятельность, запрещённую для депутатов Европарламента. По словам прокуроров, нет доказательств того, что Дати фактически выполняла юридическую работу.

Расследование в отношении Дати началось в 2019 году по подозрению в незаконном лоббировании интересов Renault-Nissan в период с октября 2009 года по февраль 2013 года, когда она была депутатом Европарламента.

Вместе с Дати судят Карлоса Гона — бывшего руководителя Renault-Nissan, который впал в немилость; его будут судить заочно. 72-летнего Гона задержали в Японии в ноябре 2018 года по обвинению в финансовых злоупотреблениях в другом деле, связанном с фальсификацией данных о его личных доходах с целью собственного обогащения. Он избежал суда в Японии, сбежав в Ливан (в частности, спрятавшись в ящике для аудиооборудования). Он отрицает какие-либо правонарушения как в японском деле, так и в деле Дати.

Французские прокуроры утверждают, что договор об оказании юридических услуг, подписанный в 2009 году между Дати и Гоном (по которому Дати получала ежегодный гонорар в размере 300 000 евро), использовался для сокрытия лоббистской деятельности. Следователи получили этот договор в 2019 году во время обыска в штаб-квартире Renault после ареста Гона в Японии.

60-летняя Дати, занимающая должность мэра 7-го округа Парижа, является одной из самых известных фигур среди французских правых политиков. Она стала первой женщиной североафриканского и мусульманского происхождения, занявшей высокий пост во французском правительстве, когда президент-консерватор Николя Саркози назначил её министром юстиции. Впоследствии она вернулась в состав правительства во время президентства Эммануэля Макрона, заняв должность министра культуры.

Дати изменила представления о политическом публичном деятеле во Франции; по её словам, опыт взросления в многодетной семье (она была второй из 11 детей) в квартале социального жилья на окраине города Шалон-сюр-Сон в Бургундии помог ей лучше понять французский электорат. Ранее в этом году она баллотировалась на пост мэра Парижа, но проиграла социалисту Эммануэлю Грегуару.

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В случае признания виновной Дати грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в размере до 450 000 евро. Ей также может грозить пятилетний запрет на занятие государственных должностей.

Адвокаты Дати заявили: "Безосновательные обвинения в торговле влиянием в Европейском парламенте основаны на искусственной юридической конструкции, выдуманной стороной обвинения".

В рамках отдельного расследования Дати обвиняют в получении почти 300 000 евро в виде незадекларированных выплат от энергетической группы GDF Suez в период, когда она была депутатом Европейского парламента. В прошлом году прокуроры сообщили, что проверяют информацию о том, что Дати не задекларировала ювелирные изделия и часы стоимостью 420 000 евро при вступлении в должность министра.

Она отвергает все обвинения в противоправных действиях.

Антонина Туманова

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